S1 2025 : Excellente exécution du modèle de Nexans, perspectives 2025 revues à la hausse

S1 2025 : Excellente exécution du modèle de Nexans

Croissance organique de +4,9 % tirée par la performance de nos activités d'Électrification (croissance organique de +7,8 %)

EBITDA record et poursuite de la progression des marges

Cession de Lynxeo finalisée avec succès

Perspectives 2025 revues à la hausse

Des très bons résultats semestriels qui reflètent les atouts du modèle d’affaires de Nexans et la qualité d’exécution Chiffre d’affaires standard de 3,8 milliards d’euros au S1 2025 (chiffre d’affaires courant de 4,7 milliards d’euros), en hausse organique de +4,9 % et un chiffre d’affaires standard de 2,0 milliards d’euros au T2 2025, en hausse organique de +5,7 % Forte performance des activités d’Électrification, en progression organique de +7,8 % au S1 2025 EBITDA ajusté record de 441 millions d'euros, en hausse de +7,0 % par rapport au S1 2024, marge d’EBITDA ajusté de 11,7 % du chiffre d’affaires standard, en hausse de +10 pb EBITDA ajusté des activités d’Électrification en hausse significative de +17,2 % sur un an, et marge d'EBITDA ajusté à 13,7 % du chiffre d’affaires standard, grâce aux améliorations structurelles Résultat net de 374 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 176 millions au premier semestre 2024, reflétant la plus-value de cession d’actifs relative à AmerCable et Lynxeo

Un bilan très solide, avec une génération de flux de trésorerie élevée et un ratio de levier extrêmement faible Génération de trésorerie exceptionnelle avec un flux de trésorerie disponible de 282 millions d'euros au premier semestre 2025 (contre 79 millions d'euros au premier semestre 2024), qui traduit notre discipline en matière de recouvrement de trésorerie dans l’ensemble de nos business units et inclut un niveau exceptionnel d’acomptes reçus au premier semestre 2025, cela implique un niveau très haut de taux de conversion de trésorerie de

64 % Profil diversifié de la dette financière du Groupe et aucune échéance à venir avant 2027



Le M&A reste au cœur de la stratégie du Groupe



Durabilité : un engagement fort à tous les niveaux Au premier semestre 2025, CDP a révisé la note de Nexans à A



Succès du 11 e plan d’actionnariat salarié ACT 2025



Guidance 2025 revue à la hausse EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d’euros





(précédemment entre 770 et 850 m€, hors cession de Lynxeo et changements futurs de périmètre)

Flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros





(précédemment entre 225 et 325 m€, hors cession de Lynxeo et changements futurs de périmètre)

Excluant six mois de Lynxeo, incluant sept mois de Cables RCT, et hors évolutions futures de périmètre

Paris, le 30 juillet 2025 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie ses comptes pour le premier semestre 2025, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 29 juillet 2025. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

« Nos excellents résultats au premier semestre 2025 démontrent clairement la force et la précision du modèle de Nexans, solidement ancré dans une performance structurelle et une exécution rigoureuse. Le succès de notre modèle SHIFT à travers notre organisation renforce notre confiance dans notre trajectoire de croissance à long terme.

Je suis particulièrement fier de la très bonne performance de nos activités d'Électrification, qui ont enregistré une croissance organique solide de près de +8 %, portant la croissance organique globale du Groupe à près de +5 %. La rentabilité de Nexans a également atteint de nouveaux sommets, avec une marge d'EBITDA ajusté de 11,7 %. Nos segments PWR-Grid et PWR-Connect sont restés en tête avec des niveaux de marge élevés, reflétant clairement notre stratégie ciblée. En outre, les marges de notre segment PWR-Transmission ont continué de croître grâce à la bonne exécution des projets.

La cession stratégique de Lynxeo représente une étape majeure dans notre parcours pour devenir un acteur incontournable de l’électrification durable. Dans le même temps, l'acquisition stratégique de Cables RCT en Espagne vient renforcer notre portefeuille, élargissant la présence de Nexans sur des marchés dynamiques et en forte croissance.

Forts de ces excellents résultats au premier semestre, nous relevons avec confiance notre guidance 2025. Nos performances remarquables soulignent l'agilité et la résilience de notre modèle, et renforcent notre conviction que Nexans continuera d’apporter une valeur durable et de stimuler l'innovation ».

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2025

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Chiffre d’affaires métaux courants 4 696 4 224 Chiffre d’affaires standard1 3 765 3 546 Croissance organique +4,9 % +6,1 % EBITDA ajusté 441 412 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard 11,7 % 11,6 % Éléments opérationnels spécifiques2 (21) (12) Dotation aux amortissements (124) (100) Marge opérationnelle 296 300 Coûts de réorganisation (29) (23) Autres éléments opérationnels3 232 15 Résultat opérationnel 499 291 Résultat financier net (21) (44) Impôts (104) (71) Résultat net 374 176 Dette nette 48 810 Flux de trésorerie disponible 282 79 ROCE 21,6 % 19,7 %

PERFORMANCE DU GROUPE AU 1er SEMESTRE 2025

Le chiffre d’affaires à cours des métaux standard s’est établi à 3 765 millions d’euros au premier semestre 2025. La croissance organique s’est élevée à +4,9 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier semestre 2024, confirmant la trajectoire du Groupe ainsi que la pertinence de ses initiatives stratégiques. Hors segment Industrie & Solutions, la croissance organique est ressortie à +7,9 %. Les activités d'Électrification ont enregistré une croissance organique de

+7,8 %, en grande partie portée par la croissance des activités PWR-Transmission et PWR-Grid. Le segment PWR-Connect est resté bien orienté alors que l'Europe a continué de faire preuve de résilience. Dans un marché de l'automatisation difficile, l'activité Hors électrification a accusé une baisse organique de -5,2 %.

Au deuxième trimestre 2025, Nexans a enregistré une croissance organique de +5,7 % par rapport à la même période de 2024. En excluant les activités Hors électrification, la croissance organique du Groupe s’est établi à +9,0 % au deuxième trimestre. Démontrant la solidité de son cœur de métier, l’activité d’Électrification a surperformé avec une croissance organique de +8,6 %.

Au premier semestre 2025, les acquisitions et cessions nettes ont eu un impact positif de 127 millions d'euros sur le chiffre d'affaires standard, reflétant cinq mois de contribution de La Triveneta Cavi en Italie et un mois de contribution de Cables RCT en Espagne dans le segment PWR-Connect, et la cession d'AmerCable début janvier 2025, conformément à la volonté de Nexans de devenir un pure player de l'Électrification.

L'EBITDA ajusté a augmenté de +7,0 % pour atteindre le niveau record de 441 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 412 millions d'euros au premier semestre 2024. Cette performance souligne notre stratégie de création de valeur grâce à une approche privilégiant la marge plutôt que le volume et un niveau de sélectivité accru dans tous les segments.

La marge d'EBITDA ajusté a atteint 11,7 % du chiffre d’affaires standard grâce à l'amélioration de la marge de PWR-Transmission ainsi qu'aux marges élevées de PWR-Grid et PWR-Connect. Cette évolution démontre la priorité stratégique du Groupe en faveur de l’excellence opérationnelle et des solutions à forte valeur ajoutée. La marge d'EBITDA ajusté a été impactée par la déconsolidation d'AmerCable début janvier 2025, qui avait un effet relutif sur le Groupe ainsi que par la contribution plus importante de l'activité Métallurgie au premier semestre.

Au premier semestre 2025, les éléments opérationnels spécifiques se sont élevés à -21 millions d’euros. Ils comprennent principalement -25 millions d'euros de charges liées aux paiements en actions dans le cadre d’IFRS 2, dont -17 millions d'euros au titre du plan d'actionnariat salarié ACT 2025. Au premier semestre 2024, ils s'élevaient à -12 millions d'euros, dont -9 millions d'euros au titre de charges liées aux paiements en actions.

L’EBITDA incluant les charges liées aux paiements en actions – au sens de la définition donnée lors du Capital Markets Day de 2021 – était de 417 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 404 millions d’euros au premier semestre 2024. La marge d'EBITDA du Groupe s'est établi à 11,1 % du chiffre d'affaires standard au premier semestre 2025, contre 11,4 % au premier semestre 2024.

Le ROCE poursuit sa solide trajectoire et ressort à un niveau record de 21,6 % pour le Groupe et de 27,5 % pour les activités d’Électrification.

La marge opérationnelle a atteint 296 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 300 millions d’euros au premier semestre 2024, et représentait 7,9 % du chiffre d’affaires à cours des métaux standard (contre 8,4 % à la même période en 2024). Cette baisse s'explique principalement par l'effet exceptionnel du plan d'actionnariat salarié ACT 2025 et par l’augmentation de la charge d’amortissement liée à la contribution sur six mois des entités de La Triveneta.

Au premier semestre 2025, le résultat opérationnel du Groupe représentait 499 millions d’euros, contre 291 millions d’euros au premier semestre 2024. Les principales variations sont les suivantes :

L’ effet Stock Outil s’est élevé à 11 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 25 millions d’euros à la même période en 2024, reflétant l’augmentation plus modérée des prix du cuivre au premier semestre de 2025 par rapport à la même période de 2024.

s’est élevé à 11 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 25 millions d’euros à la même période en 2024, reflétant l’augmentation plus modérée des prix du cuivre au premier semestre de 2025 par rapport à la même période de 2024. Les autres produits et charges opérationnels représentaient 220 millions d’euros de produit au premier semestre 2025, contre 14 millions d’euros de charges au premier semestre 2024 dont : Des plus-values nettes de cessions d'actifs d’un montant de 286 millions d'euros au premier semestre 2025 liés aux cessions d'AmerCable et de Lynxeo pour 161 millions d'euros et 125 millions d'euros, respectivement. Une dépréciation nette d'actifs de -43 millions d’euros au premier semestre 2025 liée à des activités en non-électrification. Aucune dépréciation d'actifs n'avait été comptabilisée au premier semestre 2024. Des coûts liés aux acquisitions de -9 millions d’euros au premier semestre 2025 qui concernent notamment l'acquisition de Cables RCT en Espagne. Au premier semestre 2024, les coûts liés aux acquisitions de -12 millions d’euros concernaient principalement l’acquisition de La Triveneta Cavi en Italie.





représentaient 220 millions d’euros de produit au premier semestre 2025, contre 14 millions d’euros de charges au premier semestre 2024 dont :

Le résultat financier net représentait une charge de -21 millions d’euros au premier semestre 2025 contre -44 millions d’euros à la même période de 2024. Cette baisse s'explique principalement par les taux de change, avec un gain au premier semestre 2025 contre une perte au premier semestre 2024.

La charge fiscale représentait -104 millions d’euros au premier semestre 2025, contre -71 millions d’euros au premier semestre 2024. Le taux d’imposition s’élevait à 22 % du résultat avant impôt au premier semestre 2025.

Le résultat net a atteint 374 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 176 millions d’euros au premier semestre 2024. Le résultat net part du Groupe s'élevait quant à lui à 372 millions d'euros, soit 8,55 euros par action.

FLUX DE TRÉSORERIE ET DETTE NETTE AU 30 JUIN 2025

La cash-flow opérationnel a augmenté de +56 % pour s'élever à 478 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 307 millions d'euros au premier semestre 2024, grâce à la performance de l'EBITDA et à un niveau favorable du besoin en fonds de roulement. L’évolution de ce dernier a représenté un flux positif de 134 millions d’euros au premier semestre 2025 contre un flux négatif de

-7 millions d'euros au premier semestre 2024, principalement lié à des acomptes reçus importants sur des projets dans le segment PWR-Transmission, mais également à la discipline rigoureuse en matière de recouvrement de trésorerie dans l’ensemble de nos business units. Ainsi, le besoin en fonds de roulement opérationnel représentait -1,0 % du chiffre d’affaires annualisé du deuxième trimestre du Groupe au 30 juin 2025 (contre 0,5 % au 31 décembre 2024).

Le flux de trésorerie disponible (avant fusions et acquisitions et opérations de capital) s'élevait à 282 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 79 millions d'euros au premier semestre 2024, ce qui reflète le niveau élevé de conversion de trésorerie du Groupe. Il comprenait 161 millions d'euros de dépenses d’investissements, qui concernent principalement le segment PWR-Transmission. Calculé sur la base du flux de trésorerie disponible, le taux de conversion de l’EBITDA ajusté en trésorerie est alors ressorti à un très haut niveau de 64 % au premier semestre 2025 principalement lié à la performance exceptionnelle du besoin en fonds de roulement.

Les flux de trésorerie nets provenant des fusions et acquisitions s’établissaient à 613 millions d'euros au premier semestre 2025, avec des encaissements liés à la cession d'AmerCable (début janvier 2025) et de Lynxeo (fin juin 2025), et un décaissement au titre de l'acquisition de Cables RCT en Espagne en juin 2025. Au premier semestre 2024, le décaissement de 533 millions d'euros concernait l'acquisition de La Triveneta Cavi en juin 2024.

Les opérations de capital représentaient un décaissement net de 191 millions d’euros. Elles comprennent le paiement du dividende 2024 de 2,60 euros par action pour un montant total de 114 millions d’euros, et 68 millions d’euros liés au 11e plan d’actionnariat salarié de Nexans, ACT 2025, lancé au premier semestre 2025.

Le flux négatif net de 72 millions d’euros correspondait à des effets de change et à une variation des dettes sur loyers futurs liée à IFRS 16.

La dette nette a reculé pour s’établir à 48 millions d’euros au 30 juin 2025, contre 681 millions d’euros au 31 décembre 2024, soit un ratio de levier financier4 de 0,06x.

FINANCEMENT ET LIQUIDITÉ DU GROUPE

La liquidité du Groupe s'élevait à 2 840 millions d'euros à fin juin 2025, dont 2 040 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et 800 millions d'euros de facilité de crédit renouvelable non tirée (contre 1 920 millions d'euros à fin juin 2024, dont 1 120 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et 800 millions d'euros de facilité de crédit renouvelable non tirée).

Le Groupe n'a pas d'échéance à venir avant avril 2027 et bénéficie de conditions de financement optimisées avec une dette financière à taux fixe.

La note de crédit à long terme de Nexans attribuée par Standard & Poor's est de « BB+ », avec une perspective stable. Cette note salue les bonnes performances et la structure financière solide du Groupe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2025

Révision de la note du CDP

Nous sommes ravis d’annoncer que notre score CDP a été révisé à « A », ce qui marque une reconnaissance importante de notre engagement indéfectible en matière de développement durable, de leadership climatique et de transparence environnementale.

Engagements stratégiques

Au premier semestre 2025, Nexans a renforcé son leadership en matière de durabilité intégrant des initiatives clés dans son information financière. En tant que partenaire officiel de ChangeNOW 2025 et participant à l'Université de la Terre, le Groupe a démontré son rôle actif dans la construction d'un avenir durable, couronné par la nomination au titre du meilleur programme ESG selon le classement Extel 2025.

Excellence opérationnelle grâce au modèle E3

Le Groupe renforce le déploiement de son modèle d’affaires E3 sur les sites d'électrification, plusieurs sites ayant été reconnus Leaders E3. Plus qu'un indicateur de performance, E3 est un catalyseur culturel, alimenté par un réseau de Connecteurs, qui intègre la durabilité et l'engagement dans les activités quotidiennes et la création de valeur à long terme.

Progrès environnementaux

En avril 2025, Nexans a élargi son offre de câbles bas carbone avec une nouvelle gamme de produits basse tension comportant 10 % d'aluminium recyclé et fabriqués à Jeumont (France) à partir d'un mix énergétique décarboné.

En mai 2025, l'inauguration de Stella Nova, un nouveau centre d'excellence dédié aux technologies avancées en matière d'électrification, a marqué une étape majeure dans la décarbonation des infrastructures, en adéquation avec l'ambition Net Zero 2050 de Nexans.

La cinquième édition de l'Internal Planet Week a mobilisé les équipes du monde entier autour de l'action environnementale, en intégrant la durabilité dans les performances du Groupe à travers des ateliers et des initiatives locales.

Collaborateurs et engagement

L'enquête « Living Voices » menée auprès des collaborateurs en 2025 a enregistré un taux de participation record de 91 % et un taux d'engagement de 79 %, ce qui témoigne d’une cohésion culturelle forte au sein du Groupe.

En mai 2025, Nexans a lancé ACT 2025, son 11e plan d'actionnariat salarié. Avec un taux de participation de 46 % au niveau mondial, il souligne la confiance des salariés et leur adhésion à la stratégie « Sparking Electrification » du Groupe.

PERFORMANCE DU PREMIER SEMESTRE 2025 PAR SEGMENT

| PWR-Transmission (20 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) T1 2025 T2 2025 S1 2025 S1 2024 Pro Forma* Chiffre d’affaires standard 308 439 747 622 Croissance organique +21,7 % +21,6 % +21,7 % +64,0 % EBITDA ajusté



88 68 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard



11,8 % 10,9 %

* Les données Pro Forma figurent en annexe du présent communiqué de presse.

Le chiffre d'affaires standard du segment PWR-Transmission s'élèvait à 747 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 622 millions d'euros au premier semestre 2024, soit une hausse organique de +21,7 %. Cette solide performance a été tirée par la bonne exécution de nos projets ainsi qu'une amélioration de l'efficacité après une année complète d'exploitation de l'extension de notre usine à Halden, en Norvège.

L'EBITDA ajusté du segment a atteint 88 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 68 millions d'euros au premier semestre 2024, soit une hausse de +29,9 %. La marge d’EBITDA ajusté a enregistré une nette hausse pour s’établir à 11,8 % du chiffre d'affaires standard au premier semestre 2025, contre 10,9 % au premier semestre 2024, confirmant ainsi la poursuite des tendances favorables. Cette amélioration progressive de la marge d’EBITDA ajusté dans le segment PWR-Transmission traduit l'attention constante que nous portons à la discipline et à la qualité d’exécution de nos projets.

Le carnet de commandes ajusté du segment s’est établi à 7,8 milliards d'euros au 30 juin 2025, contre 6,7 milliards d'euros au 30 juin 2024, en hausse de +16,0 %, et offre au Groupe une bonne visibilité à horizon 2028.

La construction de Nexans Electra, le troisième navire câblier du Groupe, progresse comme prévu. Ce navire de dernière génération est un atout stratégique qui permettra de renforcer notre capacité d’installation pour répondre à la forte croissance du carnet de commandes.

| PWG-Grid (18 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) T1 2025 T2 2025 S1 2025 S1 2024

Pro Forma* Chiffre d’affaires standard 312 362 674 649 Croissance organique +1,7 % +9,3 % +5,6 % +1,2 % EBITDA ajusté



107 105 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard



15,9 % 16,2 %

* Les données Pro Forma figurent en annexe du présent communiqué de presse.

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Grid s’est établi à 674 millions d'euros, en croissance organique de +5,6 % par rapport au premier semestre 2024, où il s’élevait à 649 millions d'euros. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud ainsi que le sous-segment Accessoires ont contribué à cette solide performance. Comme prévu, la performance de l'Europe s'est accélérée au deuxième trimestre après un effet de phasage observé au premier trimestre.

Dans l'ensemble, les tendances sous-jacentes du segment PWR-Grid sont restées très soutenues, les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) dans le monde continuant d'investir activement dans la modernisation et l'extension du réseau, tandis que la demande de connexion des centres de données et des fermes solaires s'accélère. Nous poursuivons nos efforts pour orienter notre mix vers davantage d’Accessoires, de Solutions et de Services, afin de mieux répondre à l’évolution des besoins de nos clients et de tirer parti de la dynamique de marché actuelle des solutions à forte valeur ajoutée. Nos solutions intelligentes contribuent également à alléger les contraintes opérationnelles pour nos clients, notamment la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les défis liés à l'installation du réseau.

L'EBITDA ajusté a atteint 107 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de +2,4 % par rapport à la même période en 2024. La marge d'EBITDA ajusté est ressortie à 15,9 % du chiffre d'affaires standard au premier semestre 2025, contre 16,2 % au premier semestre 2024, ce qui s'explique principalement par une performance exceptionnelle au premier semestre 2024. La marge d'EBITDA ajusté du segment PWR-Grid pour le premier semestre 2025 est restée à un niveau élevé et devrait continuer à augmenter.

| PWR-Connect (32 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) T1 2025 T2 2025 S1 2025 S1 2024

Pro Forma* Chiffre d’affaires standard 601 585 1 186 977 Croissance organique +1,9 % -1,4 % +0,2 % +1,8 % EBITDA ajusté



163 133 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard



13,7 % 13,6 %

* Les données Pro Forma figurent en annexe du présent communiqué de presse.

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect s'est élevé à 1 186 millions d'euros, contre 977 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse organique de +0,2 % avec une base de comparaison très élevée au deuxième trimestre 2024. Un redressement est attendu au troisième trimestre 2025. Les régions d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique ont enregistré une solide performance et ont contribué positivement à la trajectoire du segment. L’Asie Pacifique et L'Europe ont fait preuve de résilience. L’Europe a légèrement progressé au deuxième trimestre dans un contexte de faible demande dans certains marchés résidentiels.

Au premier semestre 2025, nous avons également poursuivi les campagnes de lancement de nos solutions Mobiway Pop au Portugal et au Chili. Notre offre de câbles de sécurité incendie a également enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025.

La Triveneta Cavi a contribué à 5 mois au premier semestre 2025 et le plan d'intégration progresse conformément aux prévisions.

L’EBITDA ajusté, qui s’élevait à 133 millions d’euros au premier semestre 2024, a affiché une forte croissance de +22,4 % pour atteindre 163 millions d’euros au premier semestre 2025. La marge d'EBITDA ajusté était à 13,7 % du chiffre d'affaires standard, contre 13,6 % au premier semestre 2024. Ce niveau élevé de marge s’explique principalement par nos initiatives d'amélioration de la performance structurelle au cours des dernières années, conformément à notre stratégie de sélectivité et de forte concentration sur les solutions à forte valeur ajoutée. La marge de PWR-Connect est à un niveau record et se démarque par rapport au niveau de marge dans le milieu de fourchette à un chiffre il y a cinq ans.

| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) (19 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) T1 2025 T2 2025 S1 2025 S1 2024

Pro Forma* Chiffre d’affaires standard 362 360 721 876 Croissance organique -4,1 % -6,3 % -5,2 % -1,6 % EBITDA ajusté



70 113 EBITDA ajusté en % du chiffre d’affaires standard



9,8 % 12,9 %

* Les données Pro Forma figurent en annexe du présent communiqué de presse.

Dans le segment Industrie & Solutions, le chiffre d’affaires standard du premier semestre 2025 s’élève à 721 millions d’euros, reflétant une baisse organique de -5,2 % par rapport à la même période en 2024, où il s’élevait à 876 millions d’euros. La performance de ce segment est restée affectée par une demande morose dans les secteurs de l'Automatisme et du Ferroviaire.

L’EBITDA ajusté du segment accuse une baisse de -37,9 % à 70 millions d’euros. La marge d’EBITDA ajusté ressort à 9,8 % du chiffre d’affaires standard au premier semestre 2025, contre 12,9 % au premier semestre 2024, principalement du fait de la cession d’AmerCable.

| AUTRES ACTIVITÉS (11 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) T1 2025 T2 2025 S1 2025 S1 2024 Pro Forma* Chiffre d’affaires standard 233 204 437 422 Croissance organique +5,7 % +11,8 % +8,4 % -11,8 % EBITDA ajusté



13 (7)

* Les données Pro Forma figurent en annexe du présent communiqué de presse.

Le segment Autres activités, qui correspond principalement aux ventes de fils de cuivre (Métallurgie) et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 437 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse organique de +8,4 % par rapport aux 422 millions d'euros du premier semestre 2024, avec une base de comparaison favorable. Cette performance est due à la dynamique du secteur des câbles, notamment aux commandes anticipées des clients américains en prévision des annonces relatives aux droits de douane. Pour l’activité Métallurgie, la stratégie du Groupe au cours des quatre dernières années a été de réduire les ventes externes afin de privilégier l'approvisionnement interne stratégique de Nexans.

L'EBITDA ajusté du segment qui s'est élevé à 13 millions d’euros premier semestre 2025, contre

-7 millions d'euros au premier semestre 2024, grâce à la contribution de l’activité Métallurgie sur la période.

PERSPECTIVES 2025 REVUES A LA HAUSSE

Reflétant les solides performances du premier semestre, Nexans relève ses perspectives financières pour l'exercice 2025.

Le Groupe relève sa guidance comme suit :

EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d’euros





(précédemment entre 770 et 850 millions d'euros, hors cession de Lynxeo et changements futurs de périmètre)

Flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros





(précédemment entre 225 et 325 millions d'euros, hors cession de Lynxeo et changements futurs de périmètre)

Excluant six mois de Lynxeo pour c.45 millions d’euros, incluant sept mois de Cables RCT pour c.4 millions d’euros, et hors changement futurs de périmètre

Nexans réaffirme ses objectifs du Capital Markets Day de 2024 et poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route et de ses priorités stratégiques.



