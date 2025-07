Worldline renouvelle son équipe dirigeante pour accompagner sa transformation

Paris La Défense, le 30 juillet 2025 – Worldline [Euronext: WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce le renouvellement de son Comité exécutif.

Madalena Cascais Tomé devient Responsable des Services Financiers à partir du 1 er octobre, en remplacement d’Alessandro Baroni qui a choisi de quitter Worldline pour de nouvelles opportunités professionnelles. Auparavant, Madalena était la Directrice générale de SIBS, acteur majeur des paiements interbancaires en Europe. Forte d’une expérience significative dans le domaine des paiements et des services numériques pour les institutions financières, et dotée d’un leadership reconnu, elle apportera une expertise précieuse pour accompagner la division Services Financiers de Worldline dans sa prochaine étape stratégique. Elle exercera ses fonctions depuis Paris.





devient à partir du 1 octobre, en remplacement d’Alessandro Baroni qui a choisi de quitter Worldline pour de nouvelles opportunités professionnelles. Auparavant, Madalena était la Directrice générale de SIBS, acteur majeur des paiements interbancaires en Europe. Forte d’une expérience significative dans le domaine des paiements et des services numériques pour les institutions financières, et dotée d’un leadership reconnu, elle apportera une expertise précieuse pour accompagner la division Services Financiers de Worldline dans sa prochaine étape stratégique. Elle exercera ses fonctions depuis Paris. Anika Grant prendra ses fonctions de Chief People Officer à partir du 1 er septembre, succédant à Florence Gallois qui a choisi de poursuivre d’autres opportunités professionnelles. Elle sera basée à Paris. Anika possède une solide expérience internationale dans des contextes numériques et de transformation, ayant exercé des responsabilités en ressources humaines au sein d'Uber et occupé le poste de Chief People Officer chez Ubisoft. Son expertise en gestion du changement organisationnel et en transformations axées sur les collaborateurs sera un atout pour accompagner Worldline dans sa prochaine phase de développement.





prendra ses fonctions de à partir du 1 septembre, succédant à Florence Gallois qui a choisi de poursuivre d’autres opportunités professionnelles. Elle sera basée à Paris. Anika possède une solide expérience internationale dans des contextes numériques et de transformation, ayant exercé des responsabilités en ressources humaines au sein d'Uber et occupé le poste de Chief People Officer chez Ubisoft. Son expertise en gestion du changement organisationnel et en transformations axées sur les collaborateurs sera un atout pour accompagner Worldline dans sa prochaine phase de développement. Srikanth Seshadri prendra ses fonctions de Directeur Financier de Worldline à compter du 8 septembre, succédant à Gregory Lambertie, qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles. Fort d'une solide expérience internationale en finance, et notamment en controlling, corporate finance et le financement, Srikanth Seshadri s’appuie sur une carrière développée dans l'audit et le conseil en risques chez Arthur Andersen ainsi que dans des postes de direction au sein de groupes internationaux tels qu’Alstom. Cette expertise constituera un levier important pour accompagner la transformation et les initiatives de rationalisation de Worldline.





Pierre-Antoine Vacheron, Directeur général de Worldline, a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer le profond renouvellement de notre Comité exécutif. Après l’arrivée de Paul Marriott-Clarke à la tête des Services aux Commerçants en octobre dernier et celle de Candice Dillon en tant que CTO début juillet, l’arrivée de Madalena, Anika et Srikanth vient compléter une équipe de direction récemment restructurée, internationale, caractérisée par sa diversité et sa cohésion. Tous rejoignent Worldline avec le but commun de transformer l’organisation de manière efficace, afin de restaurer sa trajectoire de croissance et d’optimiser la génération de flux de trésorerie, avec l’ambition de positionner Worldline comme le partenaire de référence européen dans le secteur des paiements. J’adresse également mes plus sincères remerciements à Alessandro Baroni, Florence Gallois et Gregory Lambertie pour leur engagement au cours de ces dernières années et leur adresse mes meilleurs vœux de réussite pour la suite de leur parcours professionnel.»

Dans le cadre de sa transformation stratégique visant à relever les défis actuels, le Groupe annonce la composition d’un nouveau Comité exécutif, caractérisé par une diversité renforcée avec neuf membres issus de diverses nationalités. Le Comité exécutif sera composé des membres suivants dès la prise de fonction officielle de chacun des nouveaux dirigeants :

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur général (Français)

Madalena Cascais Tomé, Responsable des Services Financiers (Portugaise)

Candice Dillon, Chief Technology Officer (Néerlandaise)

Anika Grant, Chief People Officer (Australienne)

Caroline Jéséquel, Responsable Mobilité & Services Web Transactionnels (Française)

Joe Katz, Chief Risk Officer (Néerlandais-Américain)

Paul Marriott-Clarke, Responsable des Services aux Commerçants (Britannique)

Srikanth Seshadri, Directeur Financier (de nationalité britannique et d’origine indienne)

Charles-Henri de Taffin, Secrétaire Général (Français)





Présentation des profils des trois membres nouvellement nommés

Madalena Cascais Tomé, Responsable des Services Financiers

En qualité de Directrice générale et membre du conseil d’administration du groupe SIBS – un acteur majeur européen des services de paiement interbancaires et numériques, présent dans plus de 20 marchés – Madalena a piloté l’entreprise à travers une phase notable d’innovation, de transformation et de croissance. Durant près de 11 années sous sa direction, SIBS a introduit plus de 65 produits et services innovants, tels que MB WAY, première solution complète de paiement instantané en zone euro, a élargi son activité à 15 nouveaux secteurs et établi des standards européens en termes de performance, de résilience et de sécurité. Aujourd’hui, SIBS traite plus de 40 millions de transactions quotidiennes, assurant un taux de disponibilité supérieur à 99,9 % et affichant des résultats parmi les meilleurs du marché en matière de lutte anti-fraude. En complément de ses fonctions exécutives chez SIBS, Madalena préside plusieurs entreprises, apportant une expertise stratégique dans les domaines des paiements paneuropéens, de la gestion de réseaux, de la cybersécurité, des services numériques, de la certification digitale et de la gestion financière. Elle occupe également la présidence de l’EMPSA (European Mobile Payments Systems Association), fédérant 11 solutions majeures de paiement instantané en Europe, et co-dirige EuroPA (European Payments Alliance), œuvrant au développement de l’interopérabilité et des paiements transfrontaliers. Avant d’intégrer SIBS, Madalena a exercé diverses fonctions de direction chez MEO/Portugal Telecom Group, où elle était responsable de la stratégie commerciale B2C et des opérations, contribuant de manière significative à la position de leader sur le marché. Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé dans le conseil en stratégie chez McKinsey, avant de se spécialiser en intelligence artificielle et modélisation avancée des données comme consultante senior chez Arthur Andersen/Deloitte.

Madalena est titulaire d’un diplôme en mathématiques appliquées de l’Université de Lisbonne, d’une certification International Directors de l’INSEAD et d’une certification LCOR de Harvard. Tout au long de sa carrière, elle a constamment démontré son engagement envers l’innovation, le leadership d’impact et la réussite dans la gestion d’organisations complexes.

Anika Grant, Chief People Officer

Anika Grant occupe des fonctions de Directrice des Ressources Humaines et de conseillère auprès de conseils d’administration, forte de plus de 30 ans d’expérience dans la conduite de transformations organisationnelles majeures via la gestion stratégique des talents. Elle a dernièrement exercé le rôle de Chief People Officer chez Ubisoft, dirigeant la fonction RH durant une phase de changements importants et de modernisation. Précédemment, Anika Grant a tenu des postes de direction au sein des ressources humaines à l’échelle internationale chez Dyson, où elle a supervisé une transformation du modèle opérationnel, puis chez Uber, contribuant significativement aux évolutions du leadership et de la culture d’entreprise, notamment lors de la préparation et de la réussite de l’introduction en bourse. Sa carrière a débuté en tant que consultante chez Accenture avant qu’elle ne se spécialise dans les fonctions internes en ressources humaines. Depuis 2019, elle accompagne divers conseils d’administration et, suite à son expérience chez Ubisoft, conseille de grandes entreprises multinationales sur des enjeux stratégiques liés aux ressources humaines, à la transformation des effectifs ainsi qu’à la culture organisationnelle.

Anika est de nationalité australienne et possède une solide expérience internationale acquise à Sydney, Londres, Singapour et Paris. Bilingue en anglais et en français, elle est titulaire d’un diplôme en Business Information Technology de la University of New South Wales.

Srikanth Seshadri, Directeur Financier



Srikanth a commencé sa carrière chez Arthur Andersen, où il a travaillé pendant cinq ans dans l’audit et dans le conseil en gestion des risques technologiques en Inde. Depuis 2002, il est employé chez Alstom et a exercé ses fonctions en France, en Suisse, à Singapour et au Royaume-Uni. En 2014, il était responsable des activités finance puis stratégie pour la zone Asie-Pacifique à Singapour, puis il est revenu en Europe pour diriger la direction fusions et acquisitions du Groupe. De 2019 à 2023, il a occupé le poste de Directeur Financier de la division mondiale Digital & Integrated Systems. Il a participé à la mise en place d’indicateurs de performance axés sur la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie, notamment lors de l’intégration post-fusion de l’activité Signalling de Bombardier après son acquisition par Alstom, en assurant la transition vers un cadre financier commun et la convergence des produits. Depuis 2023, il est Directeur du Trésor et du Financement du Groupe Alstom, où il contribue aux efforts de désendettement de l’entreprise et au maintien de sa perspective Investment Grade pendant une phase de redressement.

Srikanth est de nationalité britannique et d’origine indienne. Il possède une expérience internationale et une vision globale, avec une expertise fonctionnelle en finance opérationnelle, stratégie et finances d’entreprise, aussi bien dans des contextes de redressement que de croissance. Il est titulaire d’un Bachelor en commerce, est expert-comptable, et a suivi une formation exécutive à l’INSEAD.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Pièce jointe