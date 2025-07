WORLDLINE : Résultats S1 2025 - Communiqué

Good afternoon,

Bonjour,

Please find attached the press release related to Worldline's H1 2025 revenue that the Group publishes today.

Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse relatif aux résultats du S1 2025 de Worldline que le Groupe publie aujourd’hui.

The Management of Worldline invites you to an international conference call today at 8:00 am (CET – Paris). You can join the webcast of the conference on www.worldline.com in the Investors section.

La Direction Générale de Worldline vous invite à une conférence téléphonique en anglais, aujourd’hui à 8h00 (CET - Paris). Le webcast sera accessible sur www.worldline.com, rubrique Investisseurs.

Best regards

Bien cordialement,

The Investor Relations team

L'équipe Relations Investisseurs

Pièce jointe