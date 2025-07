Exosens enregistre une forte performance au S1 2025, dans un marché de la Défense très dynamique

Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs 2025

FAITS MARQUANTS

Croissance soutenue du chiffre d'affaires de +20,1 % à 224,5 millions d'euros au S1 2025, portée par la dynamique favorable des activités de Défense & Surveillance Poursuite de la forte dynamique du segment Amplification (+17,6 %), reflétant la demande croissante de tubes intensificateurs d'image pour les applications de vision nocturne dans le domaine de la Défense ; extension des capacités de production en ligne avec les prévisions, avec des augmentations supplémentaires progressives actuellement à l’étude Croissance à deux chiffres du segment D&I (+23,6 %), avec une solide performance à pcc 1 au T2 2025 (+7,1 %), soutenue par l'intérêt croissant du marché pour les systèmes d'imagerie et de protection pour la Défense

Poursuite de l’amélioration de la rentabilité, avec un EBITDA ajusté de 69,5 millions d'euros au S1 2025 (+23,8 %), soit une marge référence dans le secteur de 30,9 % (+92 points de base)

Augmentation significative du résultat net à 27,9 millions d'euros au S1 2025 (contre 2,9 millions d'euros au S1 2024)

Structure financière en phase avec notre stratégie de croissance, avec un ratio de levier de 1,3x à fin juin 2025 (contre 1,2x à fin décembre 2024)

Finalisation des acquisitions de Noxant (mars) et NVLS (juillet), qui renforcent notre offre de produits et accélèrent notre capacité d'innovation dans les applications de Défense & Surveillance par drones et la vision nocturne, tout en élargissant significativement notre marché adressable





PERSPECTIVES

Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour l’année 2025 : poursuite de la solide performance attendue, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 %





Mérignac (France), le 30 juillet 2025 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 20252.

« Je suis fier de présenter nos résultats du premier semestre 2025, qui témoignent d'une croissance soutenue du chiffre d'affaires et du résultat, portée par la forte dynamique du secteur de la défense. Avec une croissance de +20 % et la finalisation des acquisitions de Noxant et NVLS, Exosens poursuit sa stratégie avec l’objectif de se positionner comme une plateforme technologique différenciée dans le domaine de la photonique, axée sur des marchés de niche à forte croissance dans les secteurs de la défense, des sciences de la vie, du contrôle industriel et du nucléaire. La dynamique dans le secteur de la défense reste forte et continue de s'accélérer, tant dans l'Amplification que dans la Détection et l'Imagerie. Exosens est particulièrement bien positionné pour saisir les opportunités de croissance significatives liées à l'essor d'applications émergentes telles que la guerre par drones et les technologies avancées de vision nocturne. Afin de répondre à l'accélération de la demande, nous étudions actuellement des hausses supplémentaires progressives de nos capacités de production. Nous tablons sur la poursuite de ces tendances positives sur le reste de l'année 2025 et nous restons parfaitement en ligne pour atteindre nos objectifs financiers pour l'année en cours », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

Principaux indicateurs financiers

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Variation (%) Chiffre d'affaires 186,9 224,5 +20,1 % Marge brute ajustée 91,1 111,5 +22,3 % En % du chiffre d'affaires 48,8 % 49,6 % +89 pb EBITDA ajusté 56,1 69,5 +23,8 % En % du chiffre d'affaires 30,0 % 30,9 % +92 pb EBIT ajusté 46,1 58,6 +27,1 % En % du chiffre d'affaires 24,7 % 26,1 % +142 pb Résultat opérationnel 30,7 46,7 +52,3 % En % du chiffre d'affaires 16,4 % 20,8 % +439 pb Résultat net 2,9 27,9 +874,3 % Résultat net hors allocation du PPA 8,7 35,2 +303,5 % Flux de trésorerie disponible 23,6 23,6 +0,3 % Taux de cash conversion3 (%) 74,6 % 76,1 % +154 pb Dette nette 144,14 178,6 +24,0 % Ratio de levier (x) 1,2x4 1,3x +0,1x

Forte croissance du chiffre d'affaires au S1 2025, portée par le dynamisme du marché de la Défense

S1 2024 S1 2025 Variation Var. à pcc En m€ En m€ En m€ En % En % Amplification 138,5 162,9 +24,4 +17,6 % +17,7 % Détection et Imagerie 50,4 62,3 +11,9 +23,6 % (2,5) % Éliminations et Autres (2,0) (0,7) +1,3 nm nm Chiffre d'affaires total 186,9 224,5 +37,6 +20,1 % +13,2 %

Exosens a affiché une forte progression de son chiffre d'affaires au S1 2025, poursuivant ainsi sa dynamique de croissance soutenue. Le chiffre d'affaires consolidé s’est établi à 224,5 millions d'euros, en croissance de +20,1 % (soit +37,6 millions d'euros) par rapport au S1 2024. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a augmenté de +13,2 % par rapport au S1 2024, grâce à la dynamique toujours forte du marché de la Défense.

Le chiffre d'affaires du segment Amplification a atteint 162,9 millions d'euros au S1 2025, en croissance de +17,6 % (soit +24,4 millions d'euros) par rapport au S1 2024, portée par la hausse des volumes de vente résultant de l'augmentation de la capacité de production et d'une exécution sans faille, tandis que la demande de tubes intensificateurs d’image pour les applications de vision nocturne pour la Défense toujours reste très soutenue.

Dans un contexte mondial où la sécurité évolue et où l'accent est mis de plus en plus sur la supériorité opérationnelle en matière de vision nocturne, la demande de lunettes de vision nocturne continue de croître fortement. Dans cet environnement de marché très dynamique, Exosens tire parti de sa position de fournisseur stratégique de tubes intensificateurs d'image haute performance « non-ITAR » pour les armées de l'OTAN et leurs principaux alliés. Ces utilisateurs finaux ont continué à renforcer leurs achats de systèmes de vision nocturne, comme en témoigne la signature de nombreux contrats importants, notamment en Europe. Le Groupe estime que les taux d’équipement en jumelles de vision nocturne resteront largement en deçà des niveaux cibles à l’issue de l’horizon à moyen terme de 2027. L’Europe restera une zone de forte croissance pendant longtemps, soutenue en outre par les États-Unis et la région Asie-Pacifique, où de grands programmes sont soit en cours de déploiement, soit planifiés.

Pour soutenir cette dynamique et capter la demande mondiale croissante, Exosens met en œuvre son plan d'investissement de 20 millions d'euros, annoncé en début d'année, afin d'augmenter sa capacité de production à la fois en Europe et aux États-Unis pour atteindre l'objectif de +25 % d'ici 2027. Ce plan progresse comme prévu et vise à renforcer davantage la présence mondiale du Groupe afin de répondre aux besoins croissants des utilisateurs finaux dans le domaine de la Défense et de saisir de nouvelles opportunités commerciales aux États-Unis. Exosens étudie l’impact sur les besoins futurs des récentes annonces relatives à l’augmentation des budgets de Défense en vue d’atteindre l’objectif de l’OTAN fixé à 3,5 % du PIB. Le Groupe envisage une nouvelle augmentation de ses capacités, comme cela a été régulièrement le cas depuis 2020.

Après la clôture du premier semestre, Exosens a finalisé le 15 juillet 2025 l'acquisition de NVLS, un spécialiste espagnol des dispositifs portatifs de vision nocturne et thermique. Cette opération stratégique va permettre au Groupe d'élargir son marché adressable et de fournir des lunettes de vision nocturne haut de gamme aux utilisateurs finaux et des modules à ses clients, en tirant parti d'une capacité technologique avancée combinant des capteurs et des solutions d’optique, répondant aux besoins en constante évolution du soldat du futur. En outre, cette acquisition permettra à NVLS de développer davantage ses activités en Espagne, en Amérique latine et en Asie grâce à la présence commerciale mondiale d'Exosens.

Le chiffre d'affaires du segment Détection et Imagerie s’est élevé 62,3 millions d'euros au S1 2025, en hausse de +23,6 % (soit +11,9 millions d'euros) comparé au S1 2024. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du segment Détection et Imagerie a affiché une évolution de (2,5) % (soit (1,3) million d'euros) par rapport au S1 2024. Après un T1 2025 affecté par des éléments négatifs temporaires (pcc à (13,0) %), principalement liés au marché américain de la Recherche Scientifique, le segment Détection et Imagerie a renoué avec une solide croissance à périmètre et taux de change constants au T2 2025 (+7,1 %).

Exosens a continué à observer une demande robuste sur ses marchés clés à forte croissance, en particulier dans les domaines du Nucléaire, et de la Défense et de la Surveillance. Dans le Nucléaire, l'essor des technologies spécifiques aux SMR stimule le développement de nouveaux produits pour des activités à plus long terme. Dans les Sciences de la Vie, la croissance est plus modérée du fait des incertitudes persistantes dans le domaine de la Recherche Scientifique, poussant les utilisateurs finaux à s'interroger sur leur calendrier d’achats auprès de nos clients OEM. Dans le domaine de la Défense et de la Surveillance, le Groupe observe une demande croissante pour les systèmes d’imagerie et de protection, portée par l’adoption croissante des applications de Défense de type drone/anti-drone et pour les plateformes, constituant un vecteur de croissance particulièrement prometteur et renforçant le positionnement stratégique d’Exosens dans les technologies de Défense de nouvelle génération.

Le Groupe prévoit une nouvelle accélération de la croissance à périmètre et taux de change constants du segment Détection et Imagerie pour le reste de l'exercice 2025, soutenue par des tendances sous-jacentes solides sur les marchés finaux.

En matière de croissance externe, Exosens a finalisé le 13 mars 2025 l'acquisition de Noxant, un spécialiste français des caméras infrarouges refroidies haute performance, en particulier pour les applications de Défense et de Surveillance basées sur des drones. Des synergies significatives en matière de R&D et de ventes croisées sont attendues avec l'activité d'imagerie du Groupe, en tirant parti de son portefeuille de technologies et de sa présence commerciale à l’échelle mondiale.

Forte amélioration de la marge brute ajustée, en hausse de +22,3 % au S1 2025

S1 2024 S1 2025 Variation En m€ % du CA En m€ % du CA En m€ En % Amplification 65,2 47,1 % 81,2 49,8 % +16,0 +24,5 % Détection & Imagerie 25,8 51,1 % 30,3 48,7 % +4,5 +17,6 % Éliminations & Autres 0,1 nm (0,1) nm (0,2) nm Marge brute ajustée 91,1 48,8 % 111,5 49,6 % +20,4 +22,3 %

Exosens a enregistré une forte augmentation de la marge brute ajustée au niveau du Groupe, portée par la croissance des volumes de vente, l'amélioration des rendements et un mix produit favorable. La marge brute ajustée du Groupe a atteint 111,5 millions d'euros au S1 2025, reflétant une croissance robuste de +22,3 % (soit +20,4 millions d'euros) comparé au S1 2024. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute ajustée a atteint 49,6 % au S1 2025, soit une augmentation de 89 points de base par rapport S1 2024.

La marge brute ajustée du segment Amplification a atteint 81,2 millions d'euros au S1 025, en croissance significative de +24,5 % (soit +16,0 millions d'euros) par rapport au S1 2024. Le taux de marge s’est amélioré de +276 points de base à 49,8 % au S1 2025, en raison de plusieurs facteurs, notamment une demande soutenue du marché, une augmentation de la capacité de production, une amélioration des rendements et un mix produit plus favorable.

La marge brute ajustée du segment Détection et Imagerie a atteint 30,3 millions d'euros au S1 2025, en augmentation de +17,6 % (soit +4,5 millions d'euros) par rapport au S1 2024. Le taux de marge a atteint 48,7 %, soit une baisse de (247) points de base par rapport à la base de comparaison exceptionnellement élevée de l'année précédente (51,1 % au S1 2024). Cette contraction de la marge d'une année sur l'autre a reflété principalement l'impact de l'intégration des acquisitions récentes réalisées au S2 2024 et au S1 2025, qui sont encore en phase d'intégration. L'effet dilutif de ces acquisitions est principalement dû à leur taille plus modeste et à l'absence d'économies d'échelle à ce stade.

Poursuite d'une excellente exécution opérationnelle soutenant une rentabilité parmi les meilleures du secteur au premier semestre 2025

Exosens a à nouveau enregistré une augmentation de sa rentabilité au niveau du Groupe au S1 2025, renforçant son profil de marge de référence dans le secteur, grâce à la hausse des volumes de vente, l'amélioration des rendements et un mix produit favorable.

L'EBITDA ajusté a atteint 69,5 millions d'euros au S1 2025, en forte croissance de +23,8 % (soit +13,4 millions d'euros) par rapport aux 56,1 millions d'euros enregistrés au S1 2024. En conséquence, la marge EBITDA ajustée s'est améliorée de +92 points de base à 30,9 % au S1 2025 (contre 30,0 % au S1 2024).

L'EBIT ajusté s’est élevé à 58,6 millions d'euros au S1 2025, en augmentation de +27,1 % (soit +12,5 millions d'euros) par rapport aux 46,1 millions d'euros enregistrés au S1 2024. En conséquence, la marge d’EBIT ajustée a progressé de +142 points de base à 26,1 % au S1 2025 (contre 24,7 % au S1 2024).

Le résultat opérationnel du Groupe a atteint 46,7 millions d'euros au S1 2025, en hausse de 52,3% (soit +16,0 millions d'euros) par rapport aux 30,7 millions d'euros enregistrés au S1 2024. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle a crû de +439 points de base à 20,8 % au S1 2025 (contre 16,4 % au S1 2024), en raison de l'amélioration du levier opérationnel, ainsi que de la normalisation des charges non récurrentes, le S1 2024 incluant (3,9) millions d'euros de coûts exceptionnels liés à l'introduction en bourse du Groupe.

Croissance significative du résultat net au S1 2025

Exosens a enregistré un résultat net de 27,9 millions d'euros au S1 2025, contre 2,9 millions d'euros au S1 2024, soit une hausse de +25,0 millions d'euros. Cette forte amélioration a reflété principalement la nouvelle structure du capital du Groupe après son introduction en bourse, qui a permis une réduction des coûts financiers. Retraité de l’allocation du PPA, le résultat net a atteint 35,2 millions d’euros au S1 2025, contre 8,7 millions d’euros au S1 2024 (soit +26,5 millions d’euros).

Solide flux de trésorerie disponible au S1 2025

Exosens a généré un solide flux de trésorerie disponible au S1 2025, à 23,6 millions d'euros, malgré l'augmentation des besoins en fonds de roulement au cours de la période, du fait de la forte croissance du chiffre d'affaires et pour préparer les livraisons de produits prévues au S2 2025. De plus, le Groupe a amélioré son ratio de cash conversion à 76,1 % au S1 2025, contre 74,6 % au S1 2024, reflétant une gestion efficace de sa trésorerie malgré la hausse des investissements pour soutenir sa croissance future.

Efforts soutenus de R&D au S1 2025 pour stimuler la capacité d'innovation

Les dépenses brutes de R&D se sont élevées à 17,0 millions d'euros (soit 7,6 % du chiffre d'affaires) au S1 2025, en hausse de +15,8 % par rapport au S1 2024. Les efforts soutenus d'Exosens en matière de R&D, tels que le développement de tubes intensificateurs d'image 5G pour les équipements de vision nocturne dans la Défense ou de détecteurs de nouvelle génération dans le Contrôle Industriel, les Sciences de la Vie et le Nucléaire, viendront stimuler la croissance future et renforcer son positionnement de leader technologique.

Poursuite des investissements dans les capacités et la productivité au S1 2025

Les dépenses d'investissement du Groupe se sont élevées à 15,1 millions d'euros (soit 6,7 % du chiffre d'affaires) au S1 2025, en augmentation de +15,5 % par rapport au S1 2024. Les dépenses d'investissement dans la croissance, qui ont atteint 9,7 millions d'euros au S1 2025 (+34,3 %), ont été principalement consacrées à l'achat d’équipements et d'outils destinés à soutenir la hausse des capacités et le développement de nouveaux produits.

Structure de capital solide soutenant notre stratégie de croissance

La dette financière nette du Groupe s'élevait à 178,6 millions d'euros au 30 juin 2025, contre 144,1 millions d'euros au 31 décembre 2024, en incluant la sortie de trésorerie sortants liée à la finalisation de l'acquisition de Noxant en mars 2025. En conséquence, le ratio de levier s'est établi à 1,3x au 30 juin 2025, contre 1,2x au 31 décembre 2024, conférant au Groupe une grande flexibilité pour poursuivre ses investissements de croissance.

Perspectives pour 2025 et la période 2024-2026 confirmées

Exosens prévoit des performances solides en 2025 avec une croissance du chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 % par rapport à 2024.

Le Groupe s’attend à ce que l'EBITDA ajusté enregistre un TCAM pour la période 2024-2026 dans le haut de la fourchette 15-20 % et que le ratio de cash conversion5 soit dans une fourchette de 70 à 75 % pour la même période, en tenant compte des investissements dans nos capacités en Europe et aux Etats-Unis.

En outre, Exosens entend poursuivre sa stratégie de croissance, à un rythme conforme à la tendance historique, tout en maintenant un ratio d’endettement financier net6 / EBITDA ajusté d'environ 2x.

Webcast

Jérôme Cerisier, Directeur Général, et Quynh-Boi Demey, Directrice Financière, tiendront une conférence téléphonique et un webcast pour présenter les résultats du S1 2025 d'Exosens le mercredi 30 juillet 2025 à 9h00 (heure de Paris). La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses et sera accessible via le lien suivant :

https://channel.royalcast.com/landingpage/exosens-en/20250730_1/

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles dans la section Relations investisseurs du site web d'Exosens à l'adresse : www.exosens.com/investors.

Calendrier financier

27/10/2025 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du T3 2025.

: Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du T3 2025. 23/02/2026 : Résultats annuels 2025.

: Résultats annuels 2025. 27/04/2026 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du S1 2026.

: Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du S1 2026. 28/07/2026 : Résultats du S1 2026





À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites en Europe et en Amérique du Nord, et emploie plus de 1 900 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

ANNEXES

Réconciliation de l'EBITDA ajusté et de l'EBIT ajusté

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Résultat opérationnel 30,7 46,7 Amortissements et dépréciations - nets 15,9 18,2 Autres produits et charges 3,9 0,1 EBITDA 50,4 65,0 Paiements fondés sur des actions 2,9 0,9 Coûts non récurrents 2,8 3,5 EBITDA ajusté 56,1 69,5 Amortissements et dépréciations excluant l’allocation du PPA (10,0) (10,9) EBIT ajusté 46,1 58,6

Réconciliation du flux de trésorerie disponible et de la cash conversion

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 EBITDA ajusté 56,1 69,5 Frais de recherche et de développement capitalisés (4,6) (6,1) EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés 51,5 63,3 Variation du fonds de roulement (7,7) (20,9) Impôt payé (1,6) (3,5) Dépenses d'investissement de maintenance (5,9) (5,4) Autres (5,6) (0,2) Flux de trésorerie disponible avant investissement de croissance 30,8 33,3 Dépenses d'investissement de croissance (7,2) (9,7) Flux de trésorerie disponible après investissement de croissance 23,6 23,6 EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés et dépenses d'investissement(A) 38,4 48,2 EBITDA ajusté après coûts de R&D capitalisés(B) 51,5 63,3 Cash conversion (%) (A) / (B) 74,6 % 76,1 %

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 186,9 224,5 Achats consommés (45,6) (51,6) Autres achats et charges externes (33,9) (35,8) Impôts et taxes (1,2) (1,1) Charges de personnel (55,5) (69,4) Autres produits / (charges) opérationnelles (0,6) 0,7 Dotations aux amortissements et provisions (15,5) (20,6) Dont amortissement PPA (5,9) (7,3) Résultat opérationnel courant 34,5 46,8 Résultat opérationnel courant excluant l’allocation du PPA 40,4 54,0 Autres produits / (charges) (3,9) 0,0 Bénéfice opérationnel 30,7 46,7 Bénéfice opérationnel excluant l’allocation du PPA 36,5 54,0 Résultat financier net (25,7) (8,3) Résultat avant impôts 5,0 38,4 Résultat avant impôts excluant l’allocation du PPA 10,8 45,7 Impôt sur le résultat (2,1) (10,5) Bénéfice net / (perte) 2,9 27,9 Bénéfice net / (perte) excluant l’allocation du PPA 8,7 35,2

Tableau consolidé des flux de trésorerie

En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Résultat net / (perte) 2,9 27,9 Résultat financier net 25,7 8,3 Impôt sur le résultat 2,1 10,5 Dotations, reprises et amortissements 15,5 20,3 Autres produits / (charges) 2,9 2,0 Impôts reçu / (payé) (1,6) (3,5) Variation du fonds de roulement net (7,7) (20,9) Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 39,8 44,7 Investissements nets en actifs (18,3) (21,5) Acquisition nette de participations (0,9) (35,8) Subventions d'investissement reçues et autres flux - - Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement (19,2) (57,3) Augmentations / (réductions) de capital 180,0 - Dividendes versés aux actionnaires - (5,1) Acquisitions et cessions d'actions propres - (0,2) Variation des passifs financiers et des contrats de location IFRS 16 (62,5) (3,1) Paiements d'intérêts (y compris les contrats de location IFRS 16) (14,8) (6,4) Autres (15,6) 1,3 Flux net de trésorerie provenant des activités de financement 87,0 (13,4) Effet des variations des taux de change 0,1 (0,7) Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 107,7 (26,8) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 15,5 115,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 123,2 88,8

Bilan consolidé – Actif

En millions d'euros 31 déc. 2024 30 juin 2025 Goodwill 189,5 209,2 Immobilisations incorporels 204,9 221,2 Immobilisations corporels 93,6 100,9 Droits d'utilisation des actifs de location 10,6 18,3 Participations dans les sociétés mises en équivalence et autres participations 3,4 3,4 Actifs financiers et autres investissements à long terme 0,9 0,6 Impôts différés actif - - Actifs non courants 502,8 553,5 Stocks 93,0 105,9 Créances commerciales 71,0 83,9 Instruments financiers dérivés - - Actifs financiers et autres placements à court terme 33,0 34,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie7 117,2 89,8 Actifs courants 314,2 313,8 Total de l'actif 817,0 867,3

Bilan consolidé – Capitaux propres et passifs

En millions d'euros 31 déc. 2024 30 juin 2025 Capital social 21,6 21,6 Primes liées au capital 342,5 342,5 Réserves 48,5 65,4 Capitaux propres 412,6 429,5 Dette financière à long terme 247,8 247,5 Dettes financières liées aux contrats de location à long terme 8,2 15,9 Provisions pour avantages du personnel 7,5 7,4 Provisions et autres passifs à long terme 13,4 14,4 Impôts différés passif 20,6 27,9 Passifs non courants 297,4 313,0 Dettes financières à court terme 2,5 1,3 Dettes financières liées aux contrats de location à court terme 2,7 3,1 Instruments financiers dérivés 0,1 0,6 Dettes fournisseurs 26,0 30,9 Provisions et autres passifs à court terme 75,6 88,8 Passif à courants 107,0 124,8 Total des capitaux propres et des passifs 817,0 867,3

Définitions

La croissance à périmètre et taux de change constants (pcc) est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe hors impact de change et effet de périmètre, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés acquises après la clôture de la période « n-1 »), comparé au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés. La croissance à périmètre et taux de change constants au titre du semestre clos le 30 juin 2025 exclut ainsi la contribution des sociétés Centronic et LR Tech, acquises par le Groupe en juillet 2024 et septembre 2024, respectivement, et de la société Noxant, acquise en mars 2025.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût de revient des produits et services vendus (incluant notamment des coûts de personnel).

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des dépréciations et des amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise ; (ii) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges », et (iii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, aux frais liés aux opérations d’acquisition et de croissance externe, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

L’EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (ii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, aux frais liés aux opérations d’acquisition et de croissance externe, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2). Les dépréciations et amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise, inclus dans l’EBIT ajusté, excluent l’amortissement de la partie des actifs immobilisés correspondant aux allocations des prix d’acquisition.

La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

Le ratio de levier financier est calculé comme la dette nette / l'EBITDA ajusté tel que défini dans le nouveau contrat de crédit senior du Groupe conclu dans le cadre du refinancement exécuté dans le cadre de l'introduction en bourse.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens, ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2025 sous le numéro R.25-001. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives. Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une offre publique de titres.

1 À périmètre et taux de change constants.

2 Les états financiers consolidés intermédiaires du Groupe au titre du semestre clos le 30 juin 2025 ont été approuvés par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion du 29 juillet 2025 et ont fait l'objet d'un examen limité de la part des Commissaires aux comptes de la Société.

3 La cash conversion est calculée selon la formule suivante ; (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

4 Au 31 décembre 2024.

5 La cash conversion est calculée selon la formule suivante ; (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

6 Le ratio de levier financier est calculé comme la dette nette / l'EBITDA ajusté.

7 Au 30 juin 2025, le montant de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève à 89,8 millions d'euros au bilan. Retraité d’intérêts à recevoir pour 1,0 millions d'euros, le montant de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève à 88,8 millions d'euros, tel que reporté dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

