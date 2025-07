Sanoma Oyj, pörssitiedote, 30.7.2025 klo 8.30

Sanoma Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025: Operatiivinen liikevoitto parani Learningin vetämänä

Q2 2025

Liikevaihto oli 339,8 milj. euroa (2024: 342,4) ja suhteellisen vakaa sekä Learningissä että Media Finlandissa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -1 % (2024: 1 %).

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 62,0 milj. euroa (2024: 61,0). Learningin tulos kasvoi positiivisen myynnin jakauman ja parantuneen kulupohjan seurauksena. Media Finlandin tulos heikkeni pääasiassa mainosmyynnin laskun ja tapahtumien heikomman kehityksen vuoksi.

Liikevoitto kasvoi 48,9 milj. euroon (2024: 43,2) paremman operatiivisen tuloksen ansiosta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien laskettua -4,4 milj. euroon (2024: -8,4). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 8,7 milj. euroa (2024: 9,3).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (2024: 0,17).

Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (2024: 0,14).

Varsinainen yhtiökokous päätti 29.4.2025, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta (2024: 0,37). Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa maksettiin 9.5., toinen erä, 0,13 euroa, maksetaan syyskuussa ja kolmas erä, 0,13 euroa, marraskuussa.

H1 2025

Konsernin liikevaihto oli 560,9 milj. euroa (2024: 563,3). Learningin liikevaihtoa kasvattivat Hollannin ja Italian oppimateriaalimyynnin kasvu sekä digitaalisten oppimisalustojen myynnin kasvu Puolassa. Media Finlandin liikevaihto laski mainoskysynnän vetämänä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -1 % (2024: 3 %), ollen 2 % Learningissä ja -3 % Media Finlandissa.

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 43,3 milj. euroon (2024: 37,2). Learningin tulos kasvoi liikevaihdon kasvun, digitaalisemman myynnin jakauman ja Solar-ohjeman myötä parantuneen kulupohjan ansiosta. Media Finlandissa digitaalisen tilausmyynnin kasvu ja alhaisemmat paperikustannukset tukivat tulosta, kun taas mainosmyynnillä oli negatiivinen vaikutus.

Liikevoitto kasvoi 17,6 milj. euroon (2024: 11,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät nousivat -8,1 milj. euroon (2024: -7,0). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 17,6 milj. euroa (2024: 18,5).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (2024: -0,02).

Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (2024: -0,05).

Vapaa rahavirta parani -51,7 milj. euroon (2024: -58,2) ollen oppimisliiketoiminnalle tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti negatiivinen. Hyvään kehitykseen vaikuttivat pääosin Learningin parantunut operatiivinen tulos sekä matalammat rahoituskustannukset.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,5 (2024: 2,9), mikä on pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).





Näkymät vuodelle 2025 (ennallaan)

Vuonna 2025 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,28–1,33 mrd. euroa (2024: 1,34). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 170–190 milj. euroa (2024: 180).

Näkymät perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

Oppimateriaalien kysyntä tulee olemaan suhteellisen vakaata konsernin päämarkkinoilla.

Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

”Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla operatiivinen tuloksemme ja vapaa rahavirtamme paranivat Learningin vetämänä. Liikevaihto kasvoi Puolassa, Hollannissa ja Italiassa, mikä enemmän kuin kompensoi Espanjassa odotetusti laskeneen myynnin vaikutuksen ennen vuoden 2026 opetussuunnitelmauudistusta. Puolassa kasvu tuli pääosin digitaalisten oppimisalustojen myynnistä. Kaiken kaikkiaan Learningin kulupohja parani Solar-ohjelman tuomien positiivisten vaikutusten vetämänä, mikä yhdessä liikevaihdon kasvun kanssa paransi Learningin operatiivista tulosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Jatkoimme edelleen tekoälyn käytön edistämistä molemmissa liiketoiminnoissa painottaen voimakkaasti sitä, että käyttö on vastuullista ja tapahtuu ihmisen varmistamana. Käytämme Learningissä yhä enemmän tekoälypohjaisia työkaluja tehostaaksemme sisällöntuotantoa ja tuodaksemme markkinoille uusia digitaalisia työkaluja. Näitä olivat esimerkiksi uusi oppimisratkaisu, joka yhdistää opetussuunnitelmaan perustuvia tehtäviä ja interaktiivisia kognitiivisia pelejä ja tarjoaa siten personoidun työkalun kouluajan ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun. Uudistettuihin painettua ja digitaalista yhdistäviin oppimateriaaleihimme kuuluu muun muassa Puolassa kolmessa toisen asteen oppiaineessa käytettävä interaktiivinen Smartbook. Media Finlandissa toimituksemme ovat keskittyneet uutisseulonnan automatisointiin ja kuvatyökalujen parantamiseen tekoälyn avulla. Automaattisia käännöksiä ja artikkelien luonnostelua on testattu julkisissa piloteissa. Radiossa tekoälyn tuottamat paikalliset sääennusteet ovat päivittäisessä käytössä. Lisäksi yleisiä datakyvykkyyksiä on parannettu tekoälyavusteisten raportointi- ja analysointityökalujen käytön mahdollistamiseksi.

Media Finlandissa tilausmyynti kasvoi hieman suoratoistopalvelu Ruutu+:n hyvänä jatkuneen kehityksen ansiosta. Myös digitaaliset uutismediatilaukset ja kaikki Media Finlandin digitaaliset kuluttajatuotteet sisältävä +Kaikki-sisältöpaketti kehittyivät hyvin. Kuten odotimme ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, Suomen mainosmarkkinoiden pehmeys jatkui vuoden 2024 toisen neljänneksen hieman vaativampaa vertailua vastaan. Mainosmyyntimme laski pääosin alhaisemman TV-mainonnan takia, mukaan lukien tämän vuoden alussa tapahtunut tiettyjen kolmansien osapuolten TV-kanavien mainonnan jälleenmyynnin päättyminen. Operatiiviseen tulokseen vaikutti erityisesti mainosmyynnin lasku, kun taas koko vuodelta odotamme edelleen operatiivisen liikevoiton pysyvän suhteellisen vakaana.

Vapaa rahavirtamme kasvoi Learningin parantuneen operatiivisen tuloksen ja konsernin alhaisempien rahoituskustannusten seurauksena, vaikka se olikin negatiivinen liiketoiminnan kausiluonteisuuden mukaisesti. Taseemme vahvistaminen eteni edelleen hyvin, ja tyypillisessä vuosihuipussaan kesäkuun lopussa nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,5 (2024: 2,9) alittaen selvästi pitkän aikavälin tavoitteemme alle 3,0. Oppimisliiketoiminnan vuosittaisen kausivaihtelun mukaisesti velkaantuneisuuden odotetaan paranevan edelleen toisella vuosipuoliskolla.

Talouden epävarmuus on jatkunut viime kuukausina. Kuten aiemmin olemme todenneet, Yhdysvaltojen tullien ei odoteta vaikuttavan Sanoman liiketoimintaan tai tulokseen lyhyellä aikavälillä. Koska merkittävä osa koko vuoden operatiivisesta tuloksestamme on riippuvainen Learningin kolmannen vuosineljänneksen sesongin tuloksesta ja Suomen mainosmarkkinoiden kehityksestä heinä–joulukuussa, pidämme näkymämme vuodelle 2025 ennallaan. Meillä on hyvät edellytykset onnistuneeseen kolmannen vuosineljänneksen huippusesonkiin Learningissä sekä kasvuun ja suorituskykymme parantamiseen koko liiketoiminnassa.

Viimeisen kahden vuoden ajan olemme keskittyneet kannattavuutemme ja vapaan rahavirtamme parantamiseen sekä taseemme vahvistamiseen, ja olemme edistyneet niissä hyvin. Vuodesta 2026 eteenpäin tärkeimmillä oppimisen markkinoillamme, erityisesti Puolassa ja Espanjassa, tapahtuvien opetussuunnitelmauudistusten odotetaan kiihdyttävän vertailukelpoisen liikevaihtomme kasvua. Media Finlandissa jatkamme ja kiihdytämme onnistunutta digitransformaatiotamme. Pyrimme myös laajentumaan arvoa luovilla yritysostoilla perus- ja toisen asteen oppimisen markkinoilla kuitenkin niin, että säilytämme velkaantuneisuutemme ja omavaraisuusasteemme pitkän aikavälin tavoitetasoilla ja maksamme kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuotuisesta vapaasta rahavirrasta. Järjestämme pääomamarkkinapäivän 25.11.2025, jolloin kerromme tarkemmin kasvupolustamme vuosina 2026–2030 (lisätietoja osoitteessa Sanoma.com).

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia sanomalaisia heidän omistautumisestaan ja vahvasta sitoutumisestaan hyvien tulosten saavuttamiseksi sekä asiakkaidemme tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.”

Avainlukuja

milj. euroa Q2 2025 Q2 2024 Muutos H1 2025 H1 2024 Muutos 2024 Liikevaihto 339,8 342,4 -1 % 560,9 563,3 0 % 1 344,8 Operatiivinen käyttökate 1) 107,2 104,4 3 % 133,2 125,6 6 % 360,8 prosentti 1) 31,5 % 30,5 % 23,7 % 22,3 % 26,8 % Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2) 62,0 61,0 2 % 43,3 37,2 16 % 180,0 prosentti 2) 18,3 % 17,8 % 7,7 % 6,6 % 13,4 % Liikevoitto 48,9 43,2 13 % 17,6 11,8 50 % 81,8 Tilikauden tulos 33,0 24,4 35 % 4,6 -3,1 246 % 40,6 Vapaa rahavirta -22,1 -14,5 -52 % -51,7 -58,2 11 % 145,3 Omavaraisuusaste 3) 38,5 % 37,4 % 45,0 % Nettovelka 659,0 729,6 -10 % 568,5 Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,5 2,9 -16 % 2,2 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,21 0,17 20 % 0,04 -0,02 252 % 0,46 Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,14 39 % 0,00 -0,05 97 % 0,19 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,14 -0,09 -53 % -0,32 -0,36 11 % 0,89 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 655 4 852 -4 % 4 820 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 845 4 963 -2 % 4 648

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja

3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 159,8 milj. euroa kaudella H1 2025 (2024: 162,8)

