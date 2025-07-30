Bitget Launchpool 隆重推出 GAIA 功能提供逾 470 萬枚代幣獎勵

維多利亞，塞舌爾, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈在其 Launchpool 隆重推出 Gaia (GAIA) 功能，並且開放現貨交易。 Gaia 是去中心化的運算基礎設施，讓人人皆有能力建立、部署、擴展和營利化自己的人工智能 (AI) 代理。 GAIA/USDT 將於 2025 年 7 月 30 日 09:00 (UTC) 開始進行交易。

Bitget 推出的 GAIA Launchpool 活動，總獎勵高達 4,741,300 枚 GAIA 代幣。 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 至 8 月 1 日上午 9:00 (UTC) 活動期間，合資格用戶質押 BGB 代幣即可參與。 在 BGB 質押池中，用戶可質押 5 至 50,000 枚 BGB（最高限額依 VIP 等級而定），爭取機會瓜分 3,858,300 枚 GAIA 代幣獎勵。

在上市期間，Bitget 將會推出 CandyBomb 活動，獎勵總額為 633,000 枚 GAIA。 當中，211,000 枚 GAIA 將會分配至新用戶的 GAIA、BTC 及 BGB 交易池，而 422,000 枚 GAIA 則供現有用戶於 GAIA 交易池中瓜分。 活動將於 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 至 2025 年 8 月 6 日上午 9:00 (UTC) 舉行。

Bitget 亦會舉辦 X 平台送禮活動，750 名合資格的用戶有機會瓜分 125,000 枚 GAIA 代幣。 活動於 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 至 2025 年 8 月 1 日上午 9:00 (UTC) 舉行。 參與者必須在 X 平台追蹤 Bitget 及 Gaia、引用送禮貼文並加上主題標籤 #GAIAxBitgetLaunchpool、標記一名好友、註冊帳戶、在 Bitget 存入或交易 GAIA，並填寫貼文中的表格。

此外，於 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 至 2025 年 8 月 6 日上午 9:00 (UTC) 亦會啟動一項社群活動，再加碼 125,000 枚 GAIA 分發給 750 名合資格用戶。 若要參與，用戶必須加入 Bitget Discord 及 BGB 持有人群組、註冊帳戶、淨存入超過 100 USDT，並完成任何 GAIA/USDT 現貨交易。

Gaia 是個去中心化的人工智能網絡，允許用戶在安全穩健和具透明度的環境中託管、擁有，並與自主的人工智能代理進行互動。 Gaia 建立於區塊鏈技術上，確保每個人工智能節點都能獨立運作，同時為更廣泛、互聯互通的生態系統作出貢獻。 用戶可部署 Qwen2 0.5B Instruct 等先進模型，並採用個人或企業的資料數據進行定制，以建立客製化的人工智能服務。

Gaia 以數據主權及私隱為優先考慮，為去中心化的人工智能發展及營利化引入嶄新模式。 方便用戶的基礎設施允許個人以輕鬆的方式安裝節點軟件、配置模型，並且參與以領域為基礎的人工智能合作，為 Web3 領域的革新開啟新的可能性。

Bitget 繼續擴展其產品組合，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態體系中探索加密領域。

現時平台已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態系統。 今次將 Gaia 納入 Bitget 產品版圖，象徵該平台透過聚焦於去中心化的人工智能創新、賦予用戶更強大的能力掌控數據私隱，以及支援新一代由人工智能驅動的 Web3 應用等各方面，踏出了重要的一步。

有關 Gaia 詳情可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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