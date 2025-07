Alstom S.A : Alstom et SYTRAL Mobilités signent un contrat de plus de 300 millions d’euros pour moderniser la ligne D du métro de Lyon

26 nouvelles rames de métro sur pneu de dernière génération commandées

Une rénovation complète du système de pilotage automatique de la ligne D

Une modernisation globale qui permettra d’améliorer la fiabilité, la capacité et l’expérience voyageurs.





30 juillet 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, fournira à SYTRAL Mobilités 26 nouvelles rames de métro automatique de nouvelle génération pour un montant de 145 millions d’euros et rénovera les systèmes et automatismes de la ligne D du métro de Lyon pour un montant de 158 millions d’euros. Une nouvelle étape pour cette ligne historique, la plus fréquentée du réseau de métro lyonnais, s’inscrivant dans un plan de modernisation global de ce réseau.

Le matériel roulant et le système de pilotage automatique sont développés et conçus en France, avec une équipe projet basée dans l’agglomération lyonnaise.

« Alstom se réjouit de cette nouvelle commande de la part de SYTRAL Mobilités. Ces rames modernes et confortables représentent un atout considérable dans l’amélioration du réseau et de l’expérience voyageurs. La rénovation de l’automatisme de conduite de la ligne D, intégrant des technologies de contrôle et de cybersécurité innovantes, répond à la demande croissante pour une mobilité plus durable et plus intelligente » a déclaré Frédéric Wiscart, Président d’Alstom France.

Des rames de métro sur pneu de dernière génération, identiques aux rames MPL16 du métro B

Composées de 2 voitures et pouvant accueillir plus de 300 voyageurs, les nouvelles rames de métro baptisées MPL251 seront entièrement automatisées et compatibles avec les rames MPL162 déployées sur la ligne B, permettant ainsi l’interopérabilité des matériels roulants et la circulation en unités multiples (de 4 voitures).

Les voyageurs apprécieront les larges baies vitrées, le système de ventilation réfrigérée, l’éclairage LED ou les écrans d’information voyageurs. Ces rames, identiques aux MPL16, sont éco-conçues et recyclables à 96%, avec une accessibilité travaillée : vastes zones d’accueil avec des emplacements pour les personnes à mobilité réduite, larges couloirs de circulation et larges portes, intercirculation ouverte, etc. Elles sont dotées d’un système de freinage 100% électrique qui permet de récupérer l’énergie et de la réinjecter sous forme d’électricité dans le réseau, tout en limitant les particules fines émises par les organes du frein mécanique. L’association des différentes innovations vertes permet de réduire significativement la consommation d’énergie par rapport aux anciennes rames MPL853.

Les nouvelles rames intégreront les besoins de protection contre les attaques informatiques, en accord avec la nouvelle règlementation européenne.

Le MPL25 fait partie des solutions de métro Metropolis d’Alstom, des solutions leaders sur le marché, conçues pour permettre aux villes de respirer depuis plus de 60 ans. Plus de 80 clients dans le monde exploitent des métros conçus et produits par Alstom.

Une nouvelle technologie de signalisation pour les 13 kilomètres de la ligne D

La ligne D, pionnière mondiale du métro automatique à grand gabarit en 1991, bénéficiera d’une rénovation complète de son système de pilotage automatique. Sur une infrastructure sans porte palière, la ligne sera équipée de la solution de signalisation de pointe Urbalis d’Alstom pour une exploitation sans conducteur. À la clé, une amélioration de la fiabilité et du confort pour les 300 000 voyageurs quotidiens de la ligne la plus fréquentée du réseau de métro lyonnais.

Alstom est pionnier dans le contrôle des trains par communication (CBTC4) avec plus de 30 ans d’expertise et plus de 190 lignes de métro équipées dans 32 pays avec Urbalis, dont la ligne B du métro de Lyon. La solution Urbalis offre une capacité de transport plus élevée, contribuant à répondre aux enjeux d’augmentation de la fréquentation des lignes de métro de Lyon, ainsi qu’une conduite optimale en termes de consommation d’énergie.

De nouvelles rames et un système de pilotage automatique « made in France »

Le projet de modernisation de la ligne D du métro de Lyon mobilisera les experts de sept sites français d’Alstom :

Valenciennes, pour l’assemblage, les essais et la validation des rames ;

Ornans, pour les moteurs ;

Le Creusot, pour les bogies ;

Tarbes, pour les chaînes de traction ;

Villeurbanne, pour l’électronique embarquée, l’information voyageurs, les équipements de signalisation, la cybersécurité et le maintien en condition opérationnelle des automatismes ;

Crespin, pour la modernisation des rames MPL85 existantes afin de les adapter au nouveau pilotage automatique ;

Saint-Ouen, plus grand centre d’ingénierie ferroviaire en Europe, pour le développement du système de signalisation Urbalis.





Avec plus de 2 000 experts, Alstom est le premier employeur en matière de mobilité numérique en France.

ALSTOM™, Urbalis™ et Metropolis™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.





1 Métro Pneus Lyon 2025

2 Métro Pneus Lyon 2016

3 Métro Pneus Lyon 1985

4 Communication Based Train Control : système de contrôle automatique s’appuyant sur la communication radio en continu entre le train et le centre de contrôle

