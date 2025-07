Communiqué de presse

Atos reconnu Supplier Engagement Leader par le CDP pour la 5ème fois

Paris, France – 30 juillet 2025 – Atos intègre, pour la 5ème fois, le prestigieux classement Supplier Engagement Rating Leaderboard du Carbon Disclosure Project (CDP). Ce classement récompense le leadership d’Atos et ses actions menées auprès de sa chaîne d’approvisionnement dans la prise en compte du changement climatique et des questions environnementales. Seules les entreprises les plus performantes et qui ont répondu à l’intégralité du questionnaire du CDP sur le climat figurent dans ce classement.

Les émissions de Scope 3 d’Atos représentant la plus grande part (95,5%) de son empreinte GES1, le Groupe travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs afin d’évaluer et d’améliorer leurs performances en matière de développement durable. En 2024, 75 %2 des dépenses du Groupe Atos ont été réalisées auprès de fournisseurs ayant fait l’objet d’une évaluation sur ce point. Atos invite ses fournisseurs à signer une clause contractuelle selon laquelle ils s’engagent à mesurer et à déclarer leurs émissions et à atteindre des objectifs alignés sur des critères scientifiques, affirmant ainsi leur contribution à la lutte contre le changement climatique. Atos conseille les fournisseurs les moins matures en matière de développement durable, les aidant à mettre en place leur propre parcours de décarbonation ou à l’améliorer.

Marie de Scorbiac, Directrice des Relations Investisseurs et de la RSE du Groupe Atos, a déclaré : « Figurer au classement CDP Supplier Engagement Leaderboard 2024 marque l’engagement de longue date d’Atos en faveur d’une politique d’achats responsable et met en avant la rigueur et la transparence du reporting communiqué aux clients, investisseurs et régulateurs. Elle témoigne de l’importance de nos actions de mobilisation auprès de nos fournisseurs et de nos parties prenantes. »

Atos a pour objectif de continuer d’associer encore davantage de fournisseurs aux questions de durabilité sur l’ensemble de sa chaîne de valeur et de les aider dans leur processus de décarbonation, afin que l’atteinte de leurs objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre contribue à la lutte contre le changement climatique.

***

1 GES - Gaz à Effet de Serre

2 Atos - Document d’Enregistrement Universel 2024

