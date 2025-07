Trois années au sommet : MétéoMédia/The Weather Network demeure la source d'information de confiance no 1 au Canada

MONTRÉAL, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La confiance ne se donne pas, elle se mérite. Et pour la troisième année de suite, MétéoMédia/The Weather Network a obtenu le vote de confiance ultime de la part des Canadiens.

Selon l’étude 2025 de Pollara sur la confiance dans les médias, MétéoMédia/The Weather Network a de nouveau été couronné source d'information nationale la plus fiable au Canada, avec un taux de confiance de 73 % — devançant tous les autres médias nationaux, y compris Radio-Canada/CBC (72 %), CTV News (67 %) et Global News (65 %).





*Veuillez noter que cette étude a été réalisée uniquement en anglais, donc les graphiques ne sont pas disponibles en français.

« Je suis extrêmement fière de notre équipe, qui gagne la confiance des Canadiens année après année », a déclaré Maureen Rogers, présidente-directrice générale de Pelmorex. « Cette reconnaissance reflète véritablement le soin, la rigueur et la constance que nos équipes investissent dans leur travail. Nous sommes là pour tenir les Canadiens informés, et nous prenons cette responsabilité très à cœur. »

Progresser dans un paysage concurrentiel

Dans un contexte où la confiance envers les médias est en hausse, MétéoMédia/The Weather Network continue de montrer la voie.

Notre score de confiance a augmenté de +2 points par rapport à 2024

Nos principaux concurrents ont enregistré des hausses plus importantes, mais nous restons la référence à atteindre

Au Québec, MétéoMédia se classe solidement en 2e place avec un taux de confiance de 76 %, juste derrière Radio-Canada (82 %)



Un environnement de confiance pour les annonceurs

En tant que source d'information nationale la plus fiable au pays pour une troisième année consécutive, MétéoMédia/The Weather Network offre un environnement sans risque pour les marques, rejoignant 40 millions d’utilisateurs chaque mois.

« Avec un taux de confiance de 73 % auprès des Canadiens, cela signifie que votre message apparaît dans un espace auquel les gens font confiance », explique Simon Jennings, chef des revenus chez Pelmorex. « Que vous souhaitiez rejoindre un public anglophone ou francophone, nous sommes un partenaire de confiance et éprouvé pour les annonceurs qui veulent atteindre les Canadiens d’un océan à l’autre. »

Une source non seulement digne de confiance, mais essentielle

Cette troisième victoire consécutive est le fruit direct de la présence constante de MétéoMédia/The Weather Network lors d’événements météo critiques tels que les feux de forêt, les inondations, les vagues de chaleur et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Les Canadiens comptent sur MétéoMédia/The Weather Network non seulement pour les prévisions météorologiques, mais aussi pour des informations cruciales et opportunes leur permettant de rester en sécurité, préparés et bien informés au quotidien

Consultez les résultats complets de l’étude annuelle de Pollara sur la confiance dans les médias ici.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2538c91-4cfc-4a8a-a986-cfcef5388b5f/fr