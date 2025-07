Communiqué de presse

30 juillet 2025

HSBC CONTINENTAL EUROPE

RESULTATS SEMESTRIELS 2025

Le Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe, réuni le 29 juillet 2025, a arrêté les comptes pour le premier semestre 2025.

La performance au cours du premier semestre 2025 reflète une forte croissance des revenus de la ligne métier Corporate and Institutional Banking1 portée par une activité client accrue. Cela est en partie compensé par des investissements informatiques et des charges de restructuration.

Depuis le début de l’année et comme précédemment annoncé, HSBC Continental Europe a conclu des accords concernant la cession de ses activités de conservation de titres et d’administration de fonds en Allemagne et du portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France2.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de simplification du Groupe HSBC annoncée en octobre 2024. HSBC vise à renforcer son leadership et à accroître sa part de marché dans les domaines où la banque possède un net avantage concurrentiel et où elle bénéficie des meilleures opportunités pour se développer et soutenir ses clients. Cela signifie notamment connecter les clients européens aux opportunités du réseau international de HSBC et répondre aux besoins de la clientèle mondiale de HSBC en Europe continentale.

Le résultat net est de 373 millions EUR, stable par rapport à 370 millions EUR au premier semestre 2024.

Le produit net bancaire avant variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues3 est de 1 912 millions EUR, en hausse par rapport à 1 699 millions EUR au premier semestre 2024. Cette hausse s’explique par la progression des revenus de la ligne métier Corporate and Institutional Banking, particulièrement sur les activités de marché et de banque d’investissement. Elle est en partie compensée par une baisse de la marge nette d'intérêt.

Les variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues3 constituent une charge de 70 millions EUR, contre une charge de 13 millions EUR au premier semestre 2024. Le coût du risque4 s’élève à 30 points de base, par rapport à un niveau faible de 7 points de base au premier semestre 2024, et sa hausse est liée à des provisions spécifiques (stage 3).

Les charges d’exploitation3 s’élèvent à 1 352 millions EUR, par rapport à 1 137 millions EUR au premier semestre 2024. L’augmentation s’explique par des charges de restructuration et des investissements informatiques, partiellement compensés par la reprise de dépréciations comptabilisées lors de précédents exercices.

Le résultat avant impôt3 s’élève à 490 millions EUR, en baisse par rapport à 549 millions EUR au premier semestre 2024.

Le bilan consolidé de HSBC Continental Europe s’élève à 280 milliards EUR au 30 juin 2025, par rapport à 265 milliards EUR au 31 décembre 2024.

Au 30 juin 2025, HSBC Continental Europe affiche un ratio de liquidité à court terme (LCR)5 moyen de 144% et un ratio de liquidité à long terme (NSFR)6 de 145%. Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) non-phasé s’élève à 15,5% et le ratio de fonds propres totaux à 19,8%. Le ratio de levier non-phasé est de 4,8%. Le ratio de solvabilité de sa filiale d’assurance vie en France est de 299%7.

Annexe

Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes.

Compte de résultat consolidé simplifié

en millions EUR Semestre se terminant au

30 juin 2025 Semestre se

terminant au

30 juin 2024 Activités poursuivies Marge nette d’intérêt 710 931 Commissions nettes 648 601 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 468 113 Autres produits d’exploitation 86 54 Produit net bancaire avant variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues 1 912 1 699 Variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues (70) (13) Total des charges d’exploitation (1 352) (1 137) Résultat avant impôt 490 549 Impôt sur les bénéfices (90) (145) Résultat après impôt au titre des activités poursuivies 400 404 Résultat après impôt au titre des activités non poursuivies (27) (34) Résultat net 373 370 Résultat net part du Groupe 360 350 Part des intérêts minoritaires 13 20

Profit/(perte) par ligne métier au cours de la période

Activités Poursuivies Corporate and Institutional Banking Banque internationale de gestion de patrimoine Corporate

Centre Total €m Semestre se terminant au 30 juin 2025 Produit net bancaire avant variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues 1 583 224 105 1 912 dont produits / (charges) d’intérêts nets 725 89 (104) 710 Variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues (74) 4 — (70) Total des charges d’exploitation (1 074) (199) (79) (1 352) Résultat avant impôt 435 29 26 490 Semestre se terminant au 30 juin 2024 Produit net bancaire avant variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues 1 492 243 (36) 1 699 dont produits / (charges) d’intérêts nets 823 105 3 931 Variations des provisions pour dépréciation pour pertes de crédit attendues (19) 5 1 (13) Total des charges d’exploitation (905) (192) (40) (1 137) Résultat avant impôt 568 56 (75) 549



Cessions d’activités

Le 23 septembre 2024, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour céder son activité de banque privée en Allemagne à BNP Paribas. Cette cession devrait être finalisée au second semestre 2025.

Le 20 décembre 2024, HSBC Continental Europe a signé un protocole d'accord concernant la cession planifiée de son activité française d'assurance vie, HSBC Assurances Vie (France), à Matmut Société d'Assurance Mutuelle. Le contrat de cession d’actions relatif à la transaction a été signé le 21 mars 2025, après que tous les processus d’information et de consultation des employés requis ont été achevés. La transaction, qui a reçu les approbations réglementaires, devrait être finalisée au second semestre 2025.

Le 27 juin 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour céder son activité de conservation de titres en Allemagne à BNP Paribas, sous réserve des approbations réglementaires et concurrentielles habituelles et de la conclusion des négociations avec le comité d’entreprise en Allemagne. À la suite de ces dernières, la vente devrait être réalisée en plusieurs étapes, à partir du premier trimestre 2026.

Événements postérieurs à la date de clôture

Le 11 juillet 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour céder son activité d’administration de fonds en Allemagne, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (INKA), à BlackFin Capital Partners S.A.S. Ce projet de cession est soumis aux approbations réglementaires et concurrentielles habituelles et à la conclusion des négociations avec le comité d’entreprise allemand. Il devrait être finalisé au second semestre 2026.

Le 18 juillet 2025, HSBC Continental Europe a signé un protocole d’accord avec un consortium comprenant Rothesay Life plc et CCF concernant la vente de son portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts après la vente de ses activités de banque de détail en France. Cette transaction potentielle, qui reste soumise aux processus d’information et de consultation des comités d’entreprise respectifs, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

Norme comptable relative aux actifs non courants ou groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

HSBC Continental Europe classe en actifs non courants et groupes d’actifs destinés à la vente (actifs et passifs) les éléments dont le recouvrement est assuré principalement par la vente plutôt que par l’usage continu. Pour être classé en actifs destinés à la vente, l’actif ou le groupe d’actifs doit être disponible pour une cession immédiate dans son état actuel sous réserve uniquement des conditions habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs et la vente doit être hautement probable.

Au 30 juin 2025, HSBC Continental Europe a jugé hautement probables les cessions de ses activités de banque privée en Allemagne, d’assurance vie en France et de conservation de titres en Allemagne, ainsi que la cession du portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France. Ainsi et conformément à la norme IFRS 5, les groupes destinés à être cédés et qui comprenaient 32 milliards EUR d’actifs et 36 milliards EUR de passifs ont été classés comme détenus en vue de la vente et réévalués au montant le plus faible de leur valeur nette comptable et de la juste valeur nette de frais de cession.

Les activités d’assurance vie et le portefeuille conservé de prêts immobiliers et d’autres prêts en France répondaient également aux critères de classification et de présentation des activités non poursuivies selon IFRS 5. En conséquence, le résultat des activités non poursuivies a été comptabilisé séparément dans le compte de résultat.

Contacts:

Sophie Ricord | sophie.ricord@hsbc.fr | +33 (0) 6 89 10 17 62

Julia Adibi | julia.adibi@hsbc.fr | +33 (0) 6 65 00 31 54

HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée, d’assurance et de gestion d’actifs en Europe continentale, y compris les activités de dix succursales européennes (en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque et en Suède) et de deux filiales bancaires au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe HSBC pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 57 pays et territoires. Avec

3 214 milliards USD d’actifs au 30 juin 2025, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

1 A la suite de l’annonce par le Groupe HSBC d’une nouvelle structure organisationnelle en octobre 2024 en vigueur au 1er janvier 2025, HSBC Continental Europe opère dorénavant au travers de deux nouvelles lignes métiers : « Corporate and Institutional Banking » - regroupant les clients et les produits des précédentes lignes métiers « Banque d’entreprises », « Banque de financement et d’investissement » et « Activités de marchés et de conservation de titres » - et « Banque internationale de gestion de patrimoine » remplaçant la ligne métier « Banque privée et de gestion de patrimoine ».

2 Les cessions d’activités sont présentées en détail en annexe.

3 Au titre des activités poursuivies.

4 Coût du risque annualisé divisé par les encours de prêts à la clientèle en fin de période.

5 Calculé selon les termes de l’Acte délégué de l'UE.

6 Calculé selon le texte CRR II (règlement UE 2019/876).

7 Les ratios LCR, NSFR et le ratio de solvabilité de la filiale d’assurance vie en France sont non audités.

