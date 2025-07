Elis : Résultats semestriels 2025

Elis affiche des résultats très solides au 1er semestre 2025

Fort de son modèle économique résilient et durable, Elis poursuit sa croissance rentable malgré un contexte macroéconomique difficile en Europe

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers pour l’exercice 2025

Performance financière très solide au 1er semestre 2025

Chiffre d’affaires de 2 343,1 millions d’euros (+4,3% dont +3,5% en organique)

EBITDA ajusté en amélioration de 5,1% à 813,8 millions d’euros

Marge d’EBITDA ajusté à 34,7% du chiffre d’affaires, en hausse de 30 pb

EBIT ajusté en amélioration de 3,0% à 353,8 millions d’euros

Marge d’EBIT ajusté à 15,1% du chiffre d’affaires, en baisse de 20 pb

Résultat net en hausse de 28,6% à 152,5 millions d’euros

Résultat net courant en hausse de 2,6% à 213,2 millions d’euros

Résultat net courant par action en hausse de 3,0% à 0,85 euro (nombre d'actions sur une base diluée)

Free cash-flow de 31,0 millions d’euros, en ligne avec l’objectif annuel

Levier d’endettement financier à 1,92x au 30 juin 2025 en baisse de 0,14x par rapport au 30 juin 2024

Avec près de 70 % de son chiffre d’affaires peu exposé aux cycles économiques, Elis poursuit sa stratégie de croissance, malgré le ralentissement des indicateurs économiques en Europe

Croissance organique de +4,3 % au 2 ème trimestre et d’environ +4 % au 1 er semestre, hors effet calendaire négatif d’environ 0,5 point

trimestre et d’environ +4 % au 1 semestre, hors effet calendaire négatif d’environ 0,5 point Forte dynamique commerciale, portée par de nombreuses nouvelles signatures de contrats, en lien avec le développement de l’externalisation et le déploiement des services du Groupe dans toutes les géographies

Rebond marqué de l’activité Hôtellerie-Restauration en France et en Europe du Sud au 2 ème trimestre

trimestre Dynamique de prix favorable résultant des ajustements mis en place pour compenser l’inflation des coûts

Nouvelle amélioration de la marge d’EBITDA ajusté : +30 pb à 34,7%

Poursuite des gains de productivité grâce à l’optimisation des processus industriels et de la logistique, à la réduction des ressources consommées, ainsi qu’à de meilleures conditions d’achat de l’énergie

Elis poursuit ses progrès en matière d’engagement RSE : la performance énergétique des blanchisseries européennes s’est améliorée avec une baisse de 2,7% de la consommation d’énergie au 1er semestre, par rapport au 1er semestre 2024

Poursuite de la stratégie d’acquisitions dans les géographies existantes

Les acquisitions récentes annoncées en Espagne, en Allemagne et en Suisse permettent au Groupe de renforcer la densité de son réseau en linge plat dans ces pays

Au 1er semestre, les acquisitions contribuent pour +1,8% à la croissance publiée du chiffre d’affaires

Le Groupe n’anticipe aucun impact négatif direct lié à l’instauration de droits de douane par les États-Unis et confirme l’ensemble des objectifs financiers pour l’exercice 2025 communiqués le 6 mars dernier

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue légèrement inférieure à +4%

Marge d’EBITDA ajusté, marge d’EBIT ajusté, résultat net courant par action (sur une base diluée) et free cash-flow attendus en légère croissance par rapport à 2024

Levier d’endettement financier attendu en baisse d’environ 0,1x au 31 décembre 2025, en lien avec la politique d’allocation du capital du Groupe annoncée en mars 2025





Saint-Cloud, le 30 juillet 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, publie ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2025. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés ce jour par le Conseil de Surveillance. Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Au 1er semestre 2025, dans un contexte mondial toujours marqué par de nombreuses incertitudes politiques et économiques, Elis a une nouvelle fois démontré la robustesse de son modèle et la pertinence de sa stratégie, en poursuivant sa croissance rentable et en affichant une performance financière très solide sur la période.

Le chiffre d’affaires du semestre s’établit à 2 343 millions d’euros, en hausse de 4,3 %, avec une croissance organique d’environ +4%, une fois neutralisé l’effet calendaire négatif. La marge d’EBITDA ainsi que le résultat net par action sont également en progression.

Le Groupe a continué de bénéficier de tendances structurelles favorables, et la dynamique commerciale est restée soutenue dans toutes les géographies. L’offre d’Elis, qui répond à une demande croissante en matière d’hygiène, de traçabilité et de sécurité d’approvisionnement, continue de rencontrer un vif succès : de nombreux contrats ont été remportés sur l’ensemble des marchés du Groupe au cours du semestre.

Dans le secteur Hôtellerie-Restauration, l’activité du 2ème trimestre a enregistré un net rebond en France et en Europe du Sud, augurant positivement de la saison estivale.

Malgré une faiblesse temporaire dans certains pays, la marge d’EBITDA ajusté du Groupe s’est améliorée de 30 points de base au 1er semestre, atteignant 34,7%. Cette progression résulte de la poursuite de l’optimisation des processus industriels et de meilleures conditions d’achat d’énergie.

Par ailleurs, Elis a poursuivi sa stratégie d’acquisitions ciblées, renforçant ainsi la densité de son réseau en linge plat dans plusieurs pays européens.

Ces solides résultats du 1er semestre nous permettent de confirmer l’ensemble des objectifs financiers 2025 annoncés en mars.

La résilience démontrée par Elis face aux crises récentes, son excellence opérationnelle, son profil de croissance organique renforcé, ainsi que son modèle fondé sur les principes de l’économie circulaire constituent autant d’atouts pour consolider son leadership dans l’ensemble des pays où le Groupe est présent. »

I. Résultats semestriels 2025





Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

(En millions d’euros)





T1 2025

T2





S1





T1 2024

T2





S1





T1 Var.



T2





S1 France 322,5 361,3 683,8 316,6 346,6 663,2 +1,9% +4,2% +3,1% Europe centrale 300,3 305,3 605,5 275,2 281,6 556,8 +9,1% +8,4% +8,8% Scandin. & Eur. de l’Est 158,7 158,7 317,4 157,0 152,4 309,4 +1,1% +4,1% +2,6% Royaume-Uni & Irlande 138,2 148,7 286,9 132,5 143,4 275,9 +4,3% +3,7% +4,0% Amérique latine 107,9 110,7 218,6 114,5 117,8 232,3 -5,8% -6,0% -5,9% Europe du Sud 96,8 117,3 214,1 90,2 105,4 195,5 +7,3% +11,3% +9,5% Autres 7,7 9,2 16,8 6,4 7,1 13,5 +18,9% +29,3% +24,3% Total 1 131,9 1 211,1 2 343,1 1 092,4 1 154,2 2 246,7 +3,6% +4,9% +4,3%

« Autres » inclut les entités manufacturières, les Holdings et l’Asie.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Décomposition du chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 683,8 663,2 +3,1% - - +3,1% Europe centrale 605,5 556,8 +2,6% +5,7% +0,4% +8,8% Scandin. & Eur. de l’Est 317,4 309,4 +1,6% - +0,9% +2,6% Royaume-Uni & Irlande 286,9 275,9 +2,8% - +1,2% +4,0% Amérique latine 218,6 232,3 +7,3% - -13,2% -5,9% Europe du Sud 214,1 195,5 +6,2% +3,2% - +9,5% Autres 16,8 13,5 +3,3% +20,1% +0,9% +24,3% Total 2 343,1 2 246,7 +3,5% +1,8% -1,0% +4,3%

« Autres » inclut les entités manufacturières, les Holdings et l’Asie.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires du 1er semestre 2025



Croissance organique

T1 2025 Croissance organique

T2 2025 Croissance organique

S1 2025 France +1,9% +4,2% +3,1% Europe centrale +1,9% +3,4% +2,6% Scandinavie & Eur. de l’Est +1,2% +2,1% +1,6% Royaume-Uni & Irlande +2,3% +3,3% +2,8% Amérique latine +6,5% +8,0% +7,3% Europe du Sud +4,7% +7,5% +6,2% Autres -2,7% +8,8% +3,3% Total +2,5% +4,3% +3,5%

« Autres » inclut les entités manufacturières, les Holdings et l’Asie.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025

(En millions d’euros) T2 2025 T2 2024 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 361,3 346,6 +4,2% - - +4,2% Europe centrale 305,3 281,6 +3,4% +4,5% +0,5% +8,4% Scandin. & Eur. de l’Est 158,7 152,4 +2,1% - +2,0% +4,1% Royaume-Uni & Irlande 148,7 143,4 +3,3% - +0,4% +3,7% Amérique latine 110,7 117,8 +8,0% - -14,0% -6,0% Europe du Sud 117,3 105,4 +7,5% +3,8% - +11,3% Autres 9,2 7,1 +8,8% +20,1% +0,4% +29,3% Total 1 211,1 1 154,2 +4,3% +1,6% -1,0% +4,9%

« Autres » inclut les entités manufacturières, les Holdings et l’Asie.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBITDA ajusté pour les six premiers mois de l’année

(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024

retraité1 Var.

S1 2025 / S1 2024 France 285,8 271,4 +5,3% En % du chiffre d’affaires 41,8% 40,9% +90 pb Europe centrale 196,7 175,0 +12,4% En % du chiffre d’affaires 32,3% 31,3% +100 pb Scandinavie & Eur. de l’Est 109,3 108,1 +1,1% En % du chiffre d’affaires 34,4% 34,9% -50 pb Royaume-Uni & Irlande 91,5 85,7 +6,7% En % du chiffre d’affaires 31,9% 31,1% +80 pb Amérique latine 71,0 80,5 -11,8% En % du chiffre d’affaires 32,5% 34,7% -220 pb Europe du Sud 68,2 62,5 +9,2% En % du chiffre d’affaires 31,8% 31,9% -10 pb Autres (8,6) (9,0) +4,1% Total 813,8 774,3 +5,1% En % du chiffre d’affaires 34,7% 34,5% +30 pb

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

« Autres » inclut les entités manufacturières, les Holdings et l’Asie.

France

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 est en croissance de 3,1% (intégralement organique). La dynamique commerciale est solide sur l’ensemble de nos marchés. En Hôtellerie-Restauration, l’activité au 2ème trimestre est satisfaisante, soutenue par une base comparable favorable et une bonne dynamique prix pour compenser l’inflation de nos coûts.

L’optimisation des ressources (eau et énergie) ainsi que des gains de productivité permettent une amélioration de 90 pb de la marge d’EBITDA ajusté au 1er semestre 2025, à 41,8%.

Europe centrale

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de 8,8% au 1er semestre 2025 (+2,6% en organique), avec un effet calendaire négatif d’environ 0,6%. La croissance organique est portée par la bonne performance commerciale des Pays-Bas et de la Belgique. En Allemagne, la croissance reste plus modérée ; nous y maintenons une approche très sélective sur le marché de la Santé, où les opérateurs sont confrontés à de fortes contraintes budgétaires. Les acquisitions de Moderna et de Wasned aux Pays-Bas, respectivement consolidées depuis le 1er mars 2024 et le 1er novembre 2024, ainsi que les acquisitions de Ernst en Allemagne et de Bodensee en Suisse, dont le chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er janvier 2025, contribuent pour +5,7% à la croissance semestrielle de la région.

La marge d’EBITDA ajusté du 1er semestre 2025 ressort à 32,3%, en hausse de 100 pb par rapport à l’année dernière, tirée par de meilleures conditions d’achat de l’énergie dans la zone, et de nouveaux progrès opérationnels en Allemagne.

Scandinavie & Europe de l’Est

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de 2,6% au 1er semestre 2025 (+1,6% en organique, avec un effet calendaire négatif d’environ 0,4%). La croissance organique est tirée par les performances de la Finlande et des pays baltes, où nos offres continuent de remporter un franc succès. L’effet prix est limité, en lien avec un taux d’inflation inférieur à celui de 2024. L’environnement compétitif reste difficile au Danemark et nous avons enregistré quelques pertes de volumes, qui restent toutefois limitées.

Au 1er semestre 2025, la marge d’EBITDA ajusté est en baisse de -50 pb par rapport au 1er semestre 2024, à 34,4% ; les marges sont en net progrès dans les pays baltes, restent stables en Suède, mais sont en baisse au Danemark.

Royaume-Uni & Irlande

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de 4,0% au 1er semestre 2025 (+2,8% en organique), avec un effet change positif de 1,2%. La dynamique de prix est légèrement inférieure à celle de 2024, reflétant l’inflation en baisse sur le 1er semestre. En Hôtellerie-Restauration, le Royaume-Uni enregistre de nombreuses signatures de nouveaux contrats, mais l’activité de nos clients est assez décevante.

Au 1er semestre 2025, des gains de productivité dans les ateliers et l’amélioration des coûts logistiques contribuent à la hausse de 80 pb de la marge d’EBITDA ajusté par rapport au 1er semestre 2024, à 31,9%.

Amérique latine

La croissance organique de la région est en hausse de 7,3% au 1er semestre 2025, mais la croissance publiée est en baisse de 5,9%, en lien avec l’évolution fortement négative (-13,2%) des devises locales. Au Brésil, la croissance organique est proche de +10%, tirée par le dynamisme commercial en vêtements professionnels (standard et ultra-propre) et en Santé. Au Mexique, la croissance organique est proche de +5%, avec de nombreux appels d’offres remportés à la fin du 1er semestre, qui contribueront à la croissance du 2ème semestre.

La marge d’EBITDA du semestre est en baisse de 220 pb à 32,5%. Les récentes décisions gouvernementales en matière sociale dans la zone (revalorisation du salaire minimum, réduction progressive du temps de travail, majoration de certaines heures, etc.) ne sont pas encore pleinement intégrées dans nos indices de prix. La marge devrait toutefois se stabiliser au second semestre 2025, par rapport au second semestre 2024.

Europe du Sud

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de 9,5% au 1er semestre 2025 (+6,2% en organique), tiré par le dynamisme de l’activité Hôtellerie-Restauration. En Industrie, Commerce & Services, le développement de l’externalisation se poursuit et nous enregistrons de nombreuses signatures de nouveaux contrats en vêtements professionnels (standard et ultra-propre). Tous les pays de la région sont bien orientés, notamment l’Italie qui affiche une croissance organique proche de +8%. Enfin, les acquisitions de Carsan et de Bugaderia Neutral en Espagne, dont les chiffres d’affaires sont respectivement consolidés depuis le 1er janvier 2025 et le 1er juin 2025, contribuent pour +3,2% à la croissance totale du semestre.

Au 1er semestre 2025, la marge d’EBITDA ajusté est en légère baisse de 10 pb, à 31,8%, pénalisée par un effet calendaire défavorable. La marge annuelle est toutefois attendue en progression.

Autres

La catégorie « autres » regroupe les entités manufacturières (qui comprennent le créateur et fabricant français de linge de maison Le Jacquard Français, et le fabricant britannique d’appareils sanitaires Kennedy Hygiene), les holdings ainsi que les activités du Groupe en Asie (incluant la Malaisie et Singapour).

Tableau de passage de l’EBITDA ajusté au résultat net

(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024

retraité1 Var. EBITDA ajusté 813,8 774,3 +5,1% En % du chiffre d’affaires 34,7% 34,5% +30 pb Dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat (459,9) (430,6) En % du chiffre d’affaires -19,6% -19,2% -50 pb EBIT ajusté 353,8 343,6 +3,0% En % du chiffre d’affaires 15,1% 15,3% -20 pb Frais financiers divers (1,2) (1,0) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (7,7) (40,8) Charges sur paiements en actions (IFRS 2) (21,1) (12,5) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (43,4) (42,5) Résultat opérationnel 280,5 246,9 +13,6% Résultat financier net (64,9) (66,5) Charge d'impôt (63,1) (61,8) Résultat net des activités poursuivies 152,5 118,5 +28,6% Résultat net 152,5 118,5 +28,6%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBIT ajusté

En pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBIT ajusté est en baisse de 20 pb au 1er semestre 2025. Les dotations aux amortissements en pourcentage du chiffre d’affaires atteignent 19,6% au 1er semestre 2025, contre 19,2% au 1er semestre 2024. Cette évolution reflète les fluctuations des investissements en linge sur les quatre dernières années : 2021 a été une année modeste, tandis que 2022 et 2023 ont connu une forte hausse, sous l’effet conjugué de l’inflation et d’un phénomène de rattrapage. Depuis l’été 2024, les investissements en linge ont été fortement réduits, ce qui devrait se traduire par une baisse progressive du ratio des dotations aux amortissements à partir du second semestre 2025.

Résultat opérationnel

Les principaux éléments entre l’EBIT ajusté et le résultat opérationnel sont :

Les autres produits et charges opérationnels dont la forte baisse est liée à la réévaluation en 2024 de plusieurs compléments de prix (principalement celui de l’acquisition réalisée au Mexique en 2022, pour environ 25 millions d’euros) ;

Les charges sur plans d’actions gratuites qui correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont en augmentation par rapport au 1 er semestre 2024 à 21,1 millions d’euros, en lien avec la hausse du cours de l’action sur les trois derniers exercices ainsi qu’avec l’ajustement des provisions pour charges patronales dont le taux de contribution augmente de 20% à 30% en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

semestre 2024 à 21,1 millions d’euros, en lien avec la hausse du cours de l’action sur les trois derniers exercices ainsi qu’avec l’ajustement des provisions pour charges patronales dont le taux de contribution augmente de 20% à 30% en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ; L’amortissement des incorporels liés aux acquisitions passées, relativement stable puisque l’essentiel provient de l’acquisition de Berendsen en 2017.





Résultat financier net

Au 1er semestre 2025, la charge financière nette s’élève à 64,9 millions d’euros, un niveau relativement stable par rapport au 1er semestre 2024. La hausse des charges d’intérêts, liée aux conditions de financement plus élevées en 2025, est compensée par une baisse de la charge de désactualisation, conséquence du paiement du dernier earn-out relatif à l’acquisition mexicaine de 2022 (diminution d’environ 7 millions d’euros).

Charge d’impôt

Au 1er semestre 2025, la charge d’impôt s’élève à 63,1 millions d’euros, relativement stable par rapport au 1er semestre 2024. Le taux d’impôt effectif moyen est en forte baisse à 29,3% au 30 juin 2025 (contre 34,3% au 30 juin 2024), en conséquence de l’absence, en 2025, d'ajustements de compléments de prix significatifs, non déductibles fiscalement.

Résultat net

Le résultat net ressort en forte hausse de 28,6% au 1er semestre 2025, à 152,5 millions d’euros contre 118,5 millions d’euros au 1er semestre 2024.

Tableau de passage du résultat net au résultat net courant

(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024 retraité1 Var. Résultat net 152,5 118,5 +28.6% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises 43,4 42,5 Charges sur paiements en actions (IFRS 2) 21,1 12,5 Charge de désactualisation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique 0,7 7,8 Autres produits et charges opérationnels (non courant) 7,7 40,8 Effet impôt (aux taux normaux) (17,5) (14,3) Contribution exceptionnelle – Impôt français sur les sociétés 5,4 - Résultat net courant 213,2 207,8 +2,6% Participations ne donnant pas le contrôle (0,0) (0,0) Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère (A) 213,2 207,8 +2,6% Intérêts financiers liés aux obligations convertibles (B) 6,7 6,5 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère, ajusté pour l’effet de la dilution 219,9 214,3 +2,6% Nombre d’actions, de base (C) 234,9 235,8 Nombre d’actions, dilué (D) 258,9 259,9 Résultat net courant par action (en euros) :



- de base, revenant aux actionnaires de la société mère = A/C 0,91 0,88 +3,0% - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère = (A+B)/D 0,85 0,82 +3,0%

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Le résultat net courant ressort à 213,2 millions d’euros au 1er semestre 2025, en hausse de 2,6% par rapport au 1er semestre 2024. Le résultat net courant par action est en hausse de 3,0% à 0,85 euro (nombre d'actions sur une base diluée).

État des flux de trésorerie

(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024 EBITDA ajusté 813,8 774,3 Annulation des (plus) ou moins-values de cessions d’immobilisations et des variations de provisions 1,4 2,0 Éléments exceptionnels monétaires figurant en autres produits et charges opérationnels (9,2) (11,5) Charges sur paiements en actions (contributions sociales) (7,8) (1,7) Frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) (1,2) (1,0) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 796,9 762,1 Investissements nets (431,8) (430,5) Variation du besoin en fonds de roulement (113,0) (77,5) Intérêts financiers nets versés (66,0) (58,9) Impôts versés (67,7) (64,6) Paiements de passifs locatifs (y compris intérêts sur passifs locatifs) (87,3) (75,3) Free cash-flow 31,0 55,5 Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (58,3) (134,0) Dettes financières brutes provenant des sociétés acquises (2,8) (18,8) Autres flux liés aux opérations de financement (11,2) 3,8 Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice (105,1) (101,3) Augmentation de capital, actions propres (83,9) (2,1) Autres 61,8 (9,6) Variation de l’endettement financier net (168,4) (206,5)

30 juin 2025





31 déc 2024

retraité Endettement financier net 3 206,5 3 038,0

Investissements nets

Au 1er semestre 2025, les investissements nets du Groupe augmentent d’environ 1,3 million d’euros par rapport au 1er semestre 2024.

En pourcentage du chiffre d’affaires, le ratio s’établit à 18,4 % (contre 19,2 % au 30 juin 2024). Cette évolution traduit une meilleure maîtrise des investissements en linge, ainsi qu’une dynamique de prix favorable sur ces achats. Cette diminution est partiellement compensée par l’augmentation des loyers.

Variation du besoin en fonds de roulement

Au 1er semestre 2025, la variation du besoin en fonds de roulement est négative à -113,0 millions d’euros, un niveau caractéristique d’un premier semestre. La variation par rapport au 1er semestre 2024 s’explique par le calendrier de paiement des fournisseurs. Le ratio d’encaissement clients reste très bon, en légère amélioration à 54 jours au 30 juin 2025 contre 55 jours au 30 juin 2024.

Free cash-flow

Au 1er semestre 2025, le Groupe génère un free cash-flow de 31,0 millions d’euros, en ligne avec la séquence annuelle attendue.

Endettement financier net

L’endettement financier net du Groupe au 30 juin 2025 est de 3 206,5 millions d’euros, contre 3 038,0 millions d’euros au 31 décembre 2024 et 3 231,9 millions d’euros au 30 juin 2024. Le levier d’endettement financier s’élève à 1,92x au 30 juin 2025, contre 1,85x au 31 décembre 2024 et 2,06x au 30 juin 2024.

Distribution au titre de l’exercice 2024

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 22 mai 2025 a approuvé la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2024 de 0,45 euro par action en numéraire. Cette distribution a été effectuée le 28 mai 2025 pour un montant total de 105,1 millions d’euros.

Politique d’allocation du capital

Le 6 mars 2025, le Groupe a présenté sa nouvelle politique d’allocation du capital ayant pour but l’amélioration du retour aux actionnaires :

Le Groupe poursuivra les acquisitions bolt-on, avec une enveloppe comprise entre 50 millions d’euros et 150 millions d’euros par an ;

Maintien du statut investment-grade d'Elis et poursuite de la baisse du levier d’endettement du Groupe, limitée à environ -0,1x par an ;

Le cash restant sera principalement utilisé pour améliorer le retour aux actionnaires, par l’intermédiaire du versement d’un dividende ou d’un rachat d’actions.





Dans le cadre de la mise en œuvre immédiate de cette politique, Elis a annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions de 150 millions d’euros pour l’année 2025. Au 1er semestre, le Groupe a racheté 3 959 098 actions à un prix moyen pondéré de 22,00 euros, soit un montant dépensé de 87,1 millions d’euros.

II. RSE





Le modèle d’économie circulaire d’Elis, vecteur de bénéfices pour les clients du Groupe, est reconnu par la taxonomie européenne

Les services proposés par Elis se positionnent comme une alternative durable par rapport à l’achat ou à l’utilisation simple des produits ou par rapport à des produits à usage unique, dit jetables.

Ces alternatives à des approches linéaires de consommation permettent à nos clients d’éviter des émissions de CO 2 et de contribuer à réduire leurs propres émissions. Début 2025, le Groupe a dévoilé les résultats d’une analyse en cycle de vie (ACV) comparant un modèle de location-entretien de vêtements de travail avec un modèle d’acquisition et de lavage à domicile ou en blanchisserie. Cette étude, qui a fait l’objet d’une revue critique par des tiers externes, montre des bénéfices significatifs en matière de réduction des consommations d’eau (-50%) et de CO 2 (-35%), notamment grâce à la réparation et la réutilisation des vêtements et l’efficacité des processus industriels du Groupe.

Dans le cadre de la taxonomie européenne, Elis annonce que 69% de son chiffre d’affaires est aligné sur l’objectif de transition vers une économie circulaire, reconnaissant ainsi la durabilité de son modèle. Une étude de Bloomberg de janvier 2025 conclut que le chiffre d’affaires aligné à la taxonomie est d’en moyenne 10%, sur les près de 2 000 entreprises évaluées et ayant communiqué en 2023.

Notations extra-financières au 30 juin 2025

Agences de notation MSCI ISS ESG S&P Global Ecovadis CDP Sustainalytics Ethifinance ESG Rating Moody’s Analytics Scores A 55,87/100Prime 53/100 80/100

Or A-list Risque faible 75/100

Or 61/100

Notre engagement en faveur du climat : des objectifs ambitieux à horizon 2030

Le 4 septembre 2023, Elis a dévoilé sa feuille de route climat et ses objectifs à horizon 2030, témoignant de son engagement à accompagner la transition de la société vers une économie bas-carbone.

Elis vise ainsi à :

Réduire de 47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019 1 ;

; Réduire de 28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus (et ce également par rapport à 2019).

Ces objectifs ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cet organisme issu d’un partenariat entre le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI), le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), est l’acteur de référence internationale sur le sujet. Ces objectifs sont alignés avec les Accords de Paris de 2015, et visent à contribuer à limiter l’augmentation de température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels pour les scopes 1 et 2, et nettement en dessous (« well below ») de 2°C pour le scope 3.

Ces objectifs climat marquent une nouvelle étape dans la stratégie RSE et climat d'Elis. Le Groupe travaille en effet depuis de nombreuses années à réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de CO 2 eq.

À fin 2024, le Groupe reportait des émissions en baisse de 20% sur le Scope 1 et 2 et -4,3% sur les émissions associées à son objectif du Scope 3 en ligne avec son plan d’actions.

Notre performance RSE

Au 1er semestre 2025, le Groupe a enregistré une amélioration notable de sa performance en matière de santé et sécurité au travail avec une baisse de près de 30% du taux de fréquence de ses accidents de travail (à fin mai par rapport à fin mai 2024). Cette réduction résulte des plans d’actions accrus mis en place par le Groupe et du renforcement de la culture santé-sécurité dans l’ensemble de ses opérations.

La mise en œuvre du plan climat se poursuit. Les nouvelles collections de produits plus responsables (vêtements professionnels ou équipements d’hygiène et de bien-être) sont en cours de déploiement dans les géographies du Groupe. De nombreuses actions ont également été lancées dans les pays afin de contribuer à la réutilisation du linge ou à la réduction des cas d’usage de plastique à usage unique.

De nouveaux véhicules, 75 poids lourds électriques et biocarburants, seront également reçus d’ici la fin de l’année. La performance énergétique des blanchisseries européennes (définie comme le nombre de kilowattheures d’énergie thermique par kilogramme de linge livré) poursuit son amélioration avec, à date, un progrès de -2,7% par rapport à 2024 sur la même période.

III. Autres informations





Retraitements des informations financières des exercices antérieurs

Le tableau suivant présente les retraitements effectués rétrospectivement sur l’état du résultat au 30 juin 2024 précédemment publié, en lien avec les regroupements d’entreprises (IFRS 3).

(En millions d’euros) S1 2024 publié IFRS 3 S1 2024

retraité Chiffre d’affaires 2 246,7 - 2 246,7 EBITDA ajusté 774,3 - 774,3 Dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat (430,6) - (430,6) EBIT ajusté 343,6 - 343,6 Frais financiers divers (1,0) - (1,0) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (40,8) - (40,8) Charges sur paiements en actions (IFRS2) (12,5) - (12,5) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (41,8) (0,7) (42,5) Résultat opérationnel 247,6 (0,7) 246,9 Résultat financier net (66,5) - (66,5) Charge d'impôt (62,0) 0,2 (61,8) Résultat net des activités poursuivies 119,1 (0,6) 118,5 Résultat net 119,1 (0,6) 118,5

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel 2025 d’Elis est disponible à cette adresse :

https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse

Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède

Royaume-Uni & Irlande

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal

Autres : Entités manufacturières, holdings, Asie





Avertissements

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations relatives à des estimations, des événements futurs, des tendances, des attentes, des objectifs, des perspectives et d’autres déclarations prospectives concernant les activités futures du Groupe, sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses performances et sa stratégie, au regard des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et à d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations se rapportant à des faits historiques et peuvent contenir les termes « peut », « sera », « devrait », « continue », « vise », « estime », « envisage », « projette », « prévoit », « croit », « a l’intention », « s’attend », « planifie », « cherche » « cible », « considère » ou « anticipe » ou des termes ou expressions dont le sens est similaire. En outre, le terme « ambition » exprime un résultat souhaité par le Groupe, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas uniquement du Groupe. Ces informations et déclarations prospectives n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes du Groupe. Elles sont fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables à la date du présent communiqué de presse et qui, par nature, comportent des risques et incertitudes connus et inconnus du Groupe. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être ajustées en raison d’incertitudes, dont beaucoup certaines échappent au contrôle du Groupe, liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire ou fiscal ou en raison d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué de presse. En outre, la matérialisation de certains risques, notamment ceux décrits à la section 2.3 « Facteurs de risques et contrôle interne » du chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » du Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, disponible sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur l’activité, la situation financière, les résultats, la performance et la stratégie du Groupe, notamment au regard de ces objectifs liés au climat, objectifs financiers ou autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Par conséquent, la réalisation effective des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué de presse peut s’avérer inexacte à l’avenir, ou peut différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Le Groupe ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations et déclarations.

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ont été préparés sur la base des données mises à la disposition du Groupe à la date de ce communiqué de presse. Sauf indication contraire dans le présent communiqué de presse, le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont valables qu’à cette date. Le Groupe n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futures ou autres, excepté dans les cas où les lois et réglementations applicables le requièrent.

Ce communiqué de presse inclut certains indicateurs non financiers, ainsi que d’autres données non financières, qui sont tous sujets à des incertitudes de mesure résultant de limitations inhérentes à la nature et aux méthodes utilisées pour les déterminer. Ces données n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres groupes. Le Groupe se réserve le droit de modifier, d’ajuster et/ou de retraiter les données incluses dans le présent communiqué de presse, de temps à autre, sans préavis et sans explication. Les données incluses dans le présent communiqué de presse peuvent être mises à jour, amendées, révisées ou supprimées dans des publications, présentations et/ou communiqués de presse ultérieurs d’Elis, en fonction notamment de la disponibilité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations, ou de l’évolution des circonstances applicables, y compris de l’évolution des lois et réglementations en vigueur.

Ce communiqué de presse peut inclure ou se référer à des informations obtenues auprès de diverses sources tierces ou établies sur la base de celles-ci. Ces informations peuvent ne pas avoir été examinées et/ou vérifiées de manière indépendante par le Groupe et le Groupe n’approuve pas ou ne cautionne pas ces informations en les incluant ou en y faisant référence. En conséquence, le Groupe ne garantit pas ni l’exactitude, ni le caractère raisonnable, ni l’exhaustivité de ces informations, et aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, n’est fait et le Groupe n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude, le caractère raisonnable ou l’exhaustivité de ces informations, et le Groupe n’est pas tenu de mettre à jour ou de réviser ces informations.

Les données et les objectifs liés au climat inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités et n’ont pas fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes du Groupe.

Prochain évènement

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 : 30 octobre 2025 (après bourse)

Extrait des comptes semestriels consolidés condensés

État du résultat net consolidé intermédiaire

(En millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2024 (Non audité) retraité Produits de l'activité ordinaire 2 343,1 2 246,7 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (363,2) (356,7) Coûts de traitement (864,8) (834,0) Coûts de distribution (351,8) (333,7) Frais de vente, généraux et administratifs (431,1) (386,4) Pertes de valeur nettes sur créances clients et autres créances (0,6) (5,6) Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (43,4) (42,5) Autres produits et charges opérationnels (7,7) (40,8) Résultat opérationnel 280,5 246,9 Résultat financier net (64,9) (66,5) Résultat avant impôt 215,6 180,3 Charge d'impôt (63,1) (61,8) Résultat net des activités poursuivies 152,5 118,5 Résultat net des activités abandonnées 0,0 0,0 RESULTAT NET 152,5 118,5 Attribuable aux :



- actionnaires de la société mère 152,5 118,5 - participations ne donnant pas le contrôle (0,0) (0,0) Résultat par action (en euros) :



- de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,65 €0,50 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,61 €0,48 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) :



- de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,65 €0,50 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,61 €0,48







État de la situation financière consolidée intermédiaire

Actif

(En millions d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 (Non audité) retraité Goodwill 3 968,4 3 937,7 Immobilisations incorporelles 598,6 641,0 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 588,1 573,0 Immobilisations corporelles 2 418,5 2 353,8 Autres participations 0,2 0,1 Autres actifs non courants 66,2 72,5 Actifs d'impôt différé 42,5 43,3 Actifs liés aux avantages du personnel 4,3 4,5 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 7 686,8 7 625,8 Stocks 209,7 200,0 Actifs sur contrats 56,1 53,1 Clients et autres débiteurs 938,8 839,7 Actifs d'impôt exigible 21,9 21,5 Autres actifs 27,3 27,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 234,1 622,0 Actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 1 487,7 1 763,9 TOTAL ACTIF 9 174,5 9 389,8

Passif et capitaux propres

(En millions d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 (Non audité) retraité Capital émis 236,7 236,7 Primes liées au capital 2 485,2 2 485,2 Réserve sur actions propres (53,1) (2,7) Autres réserves (427,8) (424,6) Résultats accumulés non distribués 1 335,0 1 303,6 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 3 576,0 3 598,2 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,0 0,0 CAPITAUX PROPRES 3 576,0 3 598,2 Provisions 91,5 93,0 Passifs liés aux avantages du personnel 102,0 108,6 Emprunts et dettes financières 2 341,4 2 653,3 Passifs d'impôt différé 293,8 296,3 Passifs locatifs 489,9 479,8 Autres passifs non courants 40,1 14,5 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 358,7 3 645,3 Provisions - part à moins d'un an 11,2 11,8 Dettes d'impôt exigible 23,9 24,7 Fournisseurs et autres créditeurs 367,1 407,8 Passifs sur contrats 87,3 86,5 Passifs locatifs - part à moins d'un an 130,3 125,8 Autres passifs 520,9 482,8 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 1 099,2 1 006,8 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 239,8 2 146,2 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 9 174,5 9 389,8

État des flux de trésorerie consolidés intermédiaires

(En millions d'euros)

(Non audité) 30/06/2025 30/06/2024

Retraité Résultat net 152,5 118,5 Charge d'impôt 63,1 61,8 Résultat financier net 64,9 66,5 Paiements en actions 13,3 10,7 Dotations nettes aux amortissements et provisions 501,6 471,1 Quote-part des subventions virée au compte de résultat (0,5) (0,3) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1,7 1,6 Ajustements de compléments de prix et autres éléments sans impact sur la trésorerie 0,3 32,0 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 796,9 762,1 Variation des stocks (9,8) 0,4 Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (95,5) (86,9) Variation des autres actifs (3,2) (3,3) Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs (50,5) (12,0) Variation des passifs sur contrats et autres passifs 49,6 29,1 Variation des autres postes (1,0) (2,4) Avantages du personnel (2,7) (2,3) Impôts versés (67,7) (64,6) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 616,1 620,1 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (11,4) (10,9) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles 0,0 0,0 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (422,4) (425,3) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 2,4 4,9 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (58,3) (134,0) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 0,0 0,0 Variation des prêts et avances consentis 0,4 0,3 Dividendes reçus 0,0 0,0 Subventions d'investissement (0,4) 0,8 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (489,6) (564,2) Augmentation de capital 0,0 (0,0) Actions propres (83,9) (2,1) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice (105,1) (101,3) Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 091,5 882,8 Remboursements d’emprunts (1 252,9) (942,5) Paiements de passifs locatifs (y compris intérêts sur passifs locatifs) (87,3) (75,3) Intérêts financiers nets versés (66,0) (58,9) Autres flux liés aux opérations de financement (11,2) 3,8 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (514,9) (293,4) VARIATION DE TRÉSORERIE (388,4) (237,5) Trésorerie à l'ouverture 622,0 664,8 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 0,5 (6,6) TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 234,1 420,6

















1 L’objectif comprend les émissions liées à l'utilisation des terres et aux absorptions provenant des matières premières bioénergétiques. Les émissions du Scope 2 sont reportées en market-based.

Scope 1 (émissions directes) principalement associées aux consommations de gaz, carburant… ;

Scope 2 (émissions indirectes) associées aux consommations d’énergie électrique ou de vapeur ;

Scope 3 (autres émissions indirectes) associées aux autres champs d’émissions : achats, transport amont, déplacement des salariés…

Pièce jointe