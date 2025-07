EGIDE : Chiffre d’affaires au 30 juin 2025

Bollène, 30 juillet 2025 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires au 30 juin 2025

Rebond d'Egide SA (+11%)

et confirmation de la dynamique chez Egide USA (+10%)

Chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2025 : 15,6 M€ (+1%)

Retour à la croissance après un exercice 2024 difficile

Succès de la stratégie de diversification : forte progression sur l'imagerie thermique et les nouvelles applications (batteries thermiques, dispositifs de mise à feu)

forte progression sur l'imagerie thermique et les nouvelles applications (batteries thermiques, dispositifs de mise à feu) Perspectives S2 2025 : légère progression du chiffre d’affaires attendue vs S1 2025, confirmant la reprise progressive de la croissance

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel au 30 juin 2025 de 15,6 M€, en croissance de 1%.

Chiffre d’affaires semestriel consolidé 2025 à 15,6M€

CA (en M€)





S1 2025 S1 2024 Variation. Var. à base C.* M€ % CA M€ % CA M€ % CA % CA Egide SA 7,81 50% 7,04 46% 0,77 11% 11% Egide USA 5,67 36% 5,15 33% 0,52 10% 11% Santier 2,08 13% 3,24 21% -1,16 -36% -35% Groupe Egide 15,57 100% 15,43 100% 0,14 1% 1%

* Variation à base comparable : à taux de change constant

Egide SA affiche une croissance de 11% de son chiffre d’affaires au 1er semestre 2025. Cette croissance est principalement tirée par la forte reprise de l’activité auprès de plusieurs clients historiques, notamment en France, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Cette performance compense largement les impacts géopolitiques observés en Asie et confirme la pertinence de la stratégie de reconquête de ses marchés européens et américains.

Egide USA enregistre une croissance de 10% au 1er semestre, sur des segments à forte valeur ajoutée. Cette performance valide la stratégie de diversification mise en œuvre aux États-Unis, notamment sur l’imagerie thermique - où le Groupe occupe une position de leader mondial - ainsi que sur les batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu, secteurs stratégiques en forte expansion

Santier a été impactée par l'arrêt d’un certain nombre de programmes à forte valeur ajoutée avec des clients de premier plan aux États-Unis et en Asie, entraînant une baisse de 36% de son chiffre d’affaires au 30 juin 2025

Pour information, la parité moyenne euro / dollar au S1 2025 était de 1,0930 contre 1,0823 au S1 2024.

Répartition par application

CA (en M€)





S1 2025 S1 2024 Variation. M€ % CA M€ % CA M€ % CA Imagerie Thermique 6,80 44% 4,27 28% 2,53 59% Puissance 2,97 19% 4,35 28% -1,38 -32% Optronique 1,72 11% 1,81 12% -0,09 -5% Hyperfréquence 1,89 12% 3 19% -1,11 -37% Autres 2,18 14% 2 13% 0,18 9% Groupe Egide 15,57 100% 15,43 100% 0,14 1%

L'imagerie thermique confirme son rôle moteur avec une forte progression de 59%, illustrant la position de leader mondial du Groupe sur ce segment stratégique. Cette performance compense les ajustements observés sur les segments Puissance et Hyperfréquence, reflétant les cycles naturels de ces marchés spécialisés.

Les nouvelles applications (« Autres » : batteries thermiques, dispositifs de mise à feu) affichent une croissance de 9% et représentent désormais 14% du chiffre d'affaires total, confirmant le succès de la diversification engagée.

Répartition par zone géographique

CA (en M€)





S1 2025 S1 2024 Variation. M€ % CA M€ % CA M€ % CA Amérique du Nord 6,78 44% 7,28 47% -0,50 -7% Europe 5,19 33% 3,4 22% 1,79 53% Asie & reste du monde 3,61 23% 4,75 31% -1,14 -24% Groupe Egide 15,57 100% 15,43 100% 0,14 1%

La répartition géographique témoigne du rééquilibrage opéré par le Groupe :

Europe : forte progression (+53%) grâce à la reconquête de clients historiques

: forte progression (+53%) grâce à la reconquête de clients historiques Amérique du Nord : maintien d'une position solide (44% du CA) malgré un léger recul

: maintien d'une position solide (44% du CA) malgré un léger recul Asie & reste du monde : impact du contexte géopolitique (-24%), compensé par les autres régions





Perspectives 2025

Fort de ces chiffres encourageants, le Groupe Egide confirme ses perspectives positives pour l'exercice 2025.

Le Groupe poursuit activement ses investissements commerciaux afin de continuer à diversifier son portefeuille de clients et à renforcer sa présence sur les marchés stratégiques de la défense et de l’aérospatiale. Cette approche volontariste porte déjà ses fruits avec l'élargissement significatif de la base clientèle observé au 1er semestre.

Le chiffre d’affaires consolidé attendu au S2 2025 devrait légèrement dépasser celui du premier semestre, confirmant ainsi l’amélioration progressive de l’activité sur l’ensemble de l’exercice par rapport à 2024, portée par une base de clientèle plus large et mieux répartie (diversification des clients et des applications).

La transformation industrielle engagée et le développement de synergies au niveau du Groupe se poursuivent. Egide dispose d’atouts solides pour gagner en compétitivité, absorber les effets du ralentissement passé et s’inscrire durablement dans une trajectoire de croissance.

CALENDRIER FINANCIER

Assemblée générale Mixte : 10 septembre 2025 – 11h00 au siège social à Bollène

Résultats Semestriels 2025 : 20 octobre 2025

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

