La Fondation de la famille Slaight verse un don à la Croix-Rouge canadienne en soutien à ses programmes d’aide d’urgence

OTTAWA, Ontario, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne tient à exprimer sa profonde gratitude à Gary Slaight et à la Fondation de la famille Slaight pour leur généreux don d’un million de dollars sur deux ans en soutien aux activités humanitaires à Cox’s Bazar, au Bangladesh. L’initiative de soutien d’urgence destinée aux organisations non gouvernementales de la Fondation de la famille Slaight arrive à un moment critique, alors que la réduction marquée de l’aide internationale compromet la prestation de services essentiels au Bangladesh.

Cox’s Bazar accueille plus d’un million de personnes réfugiées rohingyas qui ont fui la violence au Myanmar et ont récemment été touchées par un tremblement de terre. Cette contribution aidera la Croix-Rouge à maintenir des services de santé et de protection essentiels et à offrir des soins médicaux, prénataux et postnataux. Les fonds permettront également de renforcer les services d’assistance et de protection en cas de catastrophe, particulièrement pour les femmes et les enfants déplacés.

FAITS SAILLANTS

La généreuse contribution de la Fondation de la famille Slaight permettra à la Croix-Rouge d’offrir un soutien humanitaire aux personnes déplacées du Myanmar, en particulier les femmes et les enfants qui ont trouvé refuge à Cox’s Bazar, et de prendre les mesures suivantes :

Offrir des services médicaux essentiels, y compris des soins prénataux et postnataux, à plus de 70 000 personnes dans des établissements de santé clés, notamment un centre de soins de santé primaires et un centre de soins de santé pour les mères et les enfants.

Appuyer la prestation de services d’aide et de protection en cas de catastrophe.

Financer les activités d’un centre communautaire, de centres et de comptoirs d’information, l’achat d’articles récréatifs et liés à la protection et d’organiser des séances de sensibilisation communautaire et d’engagement des bénévoles visant à renforcer la résilience locale.





La Croix-Rouge canadienne et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge collaboreront avec le Croissant-Rouge du Bangladesh pour assurer la gestion et la prestation efficace des activités.

CITATION :

« Je tiens à remercier Gary Slaight et la Fondation de la famille Slaight pour cette contribution généreuse, qui permettra à la Croix-Rouge de répondre aux besoins humanitaires de personnes déplacées qui ont trouvé refuge à Cox’s Bazar. Ces fonds permettront de combler des lacunes dans le financement international et de répondre aux besoins en santé des femmes et de leurs familles. Les besoins sont immenses et, grâce au soutien de la Fondation de la famille Slaight, la Croix-Rouge sera en mesure d’apporter une aide humanitaire essentielle dans la région. »

Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne

« Plusieurs organisations canadiennes offrent une aide internationale essentielle dans des zones de crise comme le Bangladesh, le Yémen et le Soudan du Sud, qui ont, plus que jamais, besoin de soutien. Nous espérons que ce financement contribuera à préserver l’accès aux soins de santé et aux services d’éducation, d’alimentation et de protection pour des personnes en situation de grande vulnérabilité. »

Gary Slaight, président et directeur général de la Fondation de la famille Slaight





RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@croixrougecanada.bsky.social | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

En français et au Québec : communication@croixrouge.ca ou 1 888 418-9111

En anglais : media@redcross.ca ou 1 877 599-9602