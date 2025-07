Faune et flore du pays remporte un prestigieux prix Telly

OTTAWA, Ontario, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) a le plaisir d’annoncer que la vidéo de Faune et flore du pays (FFDP) sur le drosère à feuilles rondes, produite par SandBay Entertainment, a remporté un prix Telly 2025 dans la catégorie Contenu de marque – Nature et faune.

« Cette reconnaissance positionne FFDP parmi les créateurs de contenu les plus respectés au monde », a déclaré Sean Southey, directeur général de la FCF, qui co-parraine le programme FFDP avec Environnement et Changement climatique Canada. « C’est incroyablement gratifiant de voir notre engagement à célébrer la biodiversité du Canada se refléter à l’échelle mondiale. »

Les prix Telly sont un concours international qui célèbre l’excellence dans le monde des vidéos et de la télévision. Cette année, ce programme a reçu plus de 13 000 candidatures issues de six continents, ce qui renforce le mérite de la série emblématique sur la faune du Canada à remporter la première place. Le message d’intérêt public (MIP) présente le drosère à feuilles rondes, une plante carnivore que l’on trouve dans les zones humides du Canada, soulignant ses capacités d’adaptation uniques et son rôle écologique vital.

« La série Faune et flore du pays est depuis longtemps un élément précieux de l’histoire de la conservation au Canada », a précisé l’honorable Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement et du Changement climatique. « Ce MIP est un magnifique rappel de l’importance de protéger les zones humides du Canada et les formes de vie extraordinaires qu’elles abritent. Je félicite la Fédération canadienne de la faune et SandBay Entertainment pour leur dévouement à sensibiliser le public à l’environnement par le biais de la narration. »

Grâce à ses images saisissantes et à sa narration captivante, ce message d’intérêt public perpétue la tradition de Faune et flore du pays qui consiste à rendre l’éducation à la nature accessible, attrayante et profondément canadienne, a déclaré Annie Langlois, coordonnatrice de Faune et flore du pays.

« Nous sommes fiers de mettre en lumière des plantes comme le drosère à feuilles rondes, qui sont tout aussi importantes pour les écosystèmes des zones humides que la faune que nous observons plus souvent. Cette espèce peu connue est un exemple fascinant de la diversité naturelle du Canada, et ce prix contribue à faire connaître l’histoire et la valeur d’espèces comme celle-ci. »

Le drosère à feuilles rondes pousse généralement dans les tourbières et les prairies humides, ou aux alentours de celles-ci. Il s’est adapté à cet environnement pauvre en éléments nutritifs en complétant son alimentation par des animaux minuscules. La vidéo a été tournée dans la région d’Ottawa.

« Nous sommes très fiers de ce prix », a déclaré Amanda Barakat, productrice chez SandBay Entertainment. « Le drosère à feuilles rondes est une petite plante, mais sa puissance et son histoire ont vraiment trouvé un écho auprès du public. Nous sommes honorés que le jury des prix Telly ait reconnu la beauté, le mystère et la valeur d’une espèce moins connue du Canada comme celle-ci. »

La Fédération canadienne de la faune encourage les diffuseurs, les enseignants et enseignantes, ainsi que le grand public à visiter le site https://www.hww.ca/fr/ pour visionner des vidéos, télécharger des fiches d’information et explorer d’autres ressources pédagogiques. Les dernières vignettes de FFDP vont représenter le Grand Pic et la Petite Nyctale, deux espèces emblématiques des écosystèmes du Canada. Avec des images à couper le souffle et une narration accessible, ces MIP poursuivent la mission de la série dont le but est de sensibiliser le public, de renforcer ses connaissances des espèces naturelles et ses actions dans le domaine de la conservation. Cet été, FFDP tournera sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Les espèces présentées seront le thuya géant, le Pygargue à tête blanche et la limace-banane.

Pour plus d’informations :

media@cwf-fcf.org

ou

Annie Langlois, coordonnatrice de Faune et flore du pays

AnnieL@cwf-fcf.org

Feuille d’information

Drosère à feuilles rondes

Présent dans les tourbières et les prairies humides, le drosère à feuilles rondes est une incroyable fleur sauvage qui prospère dans des environnements pauvres en éléments nutritifs en consommant de petits invertébrés qu’il attire grâce à une sécrétion sucrée présente sur ses feuilles.

Le saviez-vous?

Le drosère à feuilles rondes est l’une des nombreuses espèces de plantes carnivores du Canada.

On le trouve partout au Canada, sauf dans les prairies et la toundra.

Il pousse dans les environnements pauvres en azote, comme les tourbières.

Il complète son alimentation par de petits invertébrés qui sont attirés par la sécrétion sucrée et collante présente sur ses feuilles. Ces petites bestioles sont alors capturées et digérées par la plante.

Plus d’un tiers des tourbières du monde se trouvent au Canada, où elles couvrent près de 14 % du territoire.

À propos de Faune et flore du pays :

Créé en 1963, FFDP a fait une utilisation audacieuse d’un moyen de communication relativement nouveau – la télévision en noir et blanc – afin d’atteindre le grand public canadien. Le nouveau Faune et flore du pays, lancé en 2003, a pour objectif de reconstruire les liens que des milliers de lecteurs ont établis avec la faune par l’intermédiaire de la série originale, et d’assurer que la faune continue à s’intégrer à la notion d’être Canadien. FFDP est un programme conjoint de la Fédération canadienne de la faune et d’Environnement et Changement climatique Canada.

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur l’environnement, l’organisation de travaux de recherche, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'informations, visitez Fédérationcanadiennedelafaune.ca.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/341a0ab6-df7d-4b0e-9fe9-8400a3a42d4a/fr