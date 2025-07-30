Ambiq 宣布增发首次公开募股定价

奥斯丁，得克萨斯州, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于边缘人工智能的超低功耗半导体解决方案技术领导者 Ambiq Micro, Inc. (“Ambiq”) 今日宣布，其首次公开募股将以每股 24.00 美元的定价增发 4,000,000 股普通股。 Ambiq 预计通过此次发行获得的筹资金额（在扣除承销折扣、佣金和 Ambiq 需支付的其他发行费用前）为 9600 万美元。 此外，Ambiq 已授予承销商 30 天的选择权，允许其以首次公开发行价（减去承销折扣和佣金）额外购买最多 600,000 股普通股（仅在有需要时用于弥补超额配售）。 公司股票预计将于 2025 年 7 月 30 日起在纽约证券交易所开始交易，股票代码为 “AMBQ”，本次募股预计将于 2025 年 7 月 31 日完成，但须满足惯例成交条件。

BofA Securities 和 UBS Investment Bank 共同担任此次发行的首席牵头账簿管理人。 Needham & Company 和 Stifel 共同担任此次发行的联席账簿管理人。

与本次发行证券有关的注册声明已于 2025 年 7 月 29 日由美国证卷交易委员会宣布生效。 本次发行仅通过招股说明书方式进行。 当招股说明书终版可用时，可通过下列方式获取其副本：联系 BofA Securities，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，Attention: Prospectus Department，或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；或联系UBS Securities LLC，Attention: Prospectus Department，地址：1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019，电话：(888) 827-7275，或发送电子邮件至 ol-prospectus-request@ubs.com。

本新闻稿并不构成销售所述证券要约或购买所述证券的要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或销售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于Ambiq

Ambiq 以开发最低功耗的半导体解决方案为使命，从而实现智能（包括人工智能及其他智能体）的普及。 Ambiq 帮助其客户在功耗挑战最为严峻的边缘设备上实现人工智能计算。 基于获得专利的专有亚阈值功耗优化技术 (SPOT®)，Ambiq 的技术创新全面实现了比传统半导体优异数倍的功耗改进。 截至目前，全球已有超过 2.7 亿台设备采用了 Ambiq 的技术。

前瞻性陈述

本新闻稿中所有非历史事实的陈述皆为前瞻性陈述。 您可通过以下关键词识别前瞻性陈述：“相信”、“预期”、“可能”、“将要”、“应该”、“寻求”、“打算”、“计划”、“估计”或“预计”，此外，与我们的战略、计划、预测或意图相关的表述均属于前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述可能贯穿本新闻稿，包括且不限于与 Ambiq 首次公开募股的预期总筹资金额、Ambiq 普通股在纽约证卷交易所预计开始交易的日期以及公司首次公开发行预计完成相关的陈述。 由于前瞻性陈述的性质，此类陈述并非陈述历史事实或保证未来表现，它们受制于难以预测或量化的各种风险、不确定性、假设或环境变化。 Ambiq 本着真诚的原则表达了公司的预期、信念和预测，且 Ambiq 认为此类预期、信念和预测均有合理依据。 然而，Ambiq 无法保证公司管理层的预期、信念和预测必定实现或者达成，最终的实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的实际成果存在重大差异。 本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。 除非适用法律要求，否则无论是由于新信息、未来事件或其他原因，Ambiq 均不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

联系人

Charlene Wan

公司营销和投资者关系副总裁

cwan@ambiq.com

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