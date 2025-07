SPIE - Communiqué de presse - Résultats du 1er semestre 2025

SPIE confirme l’efficacité de son modèle de croissance

Nouvelle progression de la marge : perspectives 2025 renforcées

Résultats semestriels solides, combinant une hausse de la marge de 40 points de base et une croissance de la production de 5,8 %

Production : 4 979 m€, en hausse de +5,8 % par rapport au S1 2024 (dont +3,8 % de contribution des acquisitions et +2,4 % de croissance organique)

Amélioration séquentielle de la croissance organique : +2,6 % au T2, après +2,1 % au T1

Nouvelle progression marquée de la marge d’EBITA : +40 pb à 6,0 % au S1 2025

EBITA en hausse de +13,2 % à 301 m€

Résultat net ajusté : 166,6 m€ (+5,7 % par rapport au S1 2024)





Activité soutenue en matière d’acquisitions bolt-on, renforcement du leadership sur des marchés porteurs

3 acquisitions bolt-on signées depuis le début de l’année 2025, représentant 96 m€ de production annuelle

Renforcement sur le marché attractif des solutions pour le bâtiment en Pologne et dans le secteur à forte croissance des services de déploiement de fibre optique en Suisse

Pipeline robuste sur des marchés très fragmentés





Structure financière solide, modèle fortement générateur de trésorerie

Levier d’endettement financier 2 fortement réduit à 1,9x à fin juin 2025 contre 2,4x à fin juin 2024, soutenu par une excellente maîtrise du besoin de fonds de roulement

fortement réduit à 1,9x à fin juin 2025 contre 2,4x à fin juin 2024, soutenu par une excellente maîtrise du besoin de fonds de roulement Succès d’une émission obligataire indexée sur des critères de développement durable, d’un montant de 600 m€ en mai 2025 (maturité de 5 ans / coupon de 3,75 %), reflétant la qualité de crédit de SPIE

Programme de rachat d’actions anti-dilution mis en œuvre au T1 pour 39 m€

Versement d’un acompte sur dividende en numéraire de 0,30 € par action, soit 30 % du dividende approuvé au titre de 2024, le 18 septembre 2025

Perspectives de marge 2025 renforcées

Forte croissance totale portant la production bien au-dessus de la barre des 10 milliards d’euros, avec la poursuite de la croissance organique et une activité d’acquisitions bolt-on soutenue

Poursuite de l’expansion de la marge d’EBITA, attendue à un niveau d’au moins 7,6%



Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : « Les résultats semestriels de SPIE confirment la force de notre modèle, la pertinence de notre stratégie et la qualité de notre exécution. La transition énergétique et la transformation numérique s’affirment durablement comme des moteurs de croissance sur l’ensemble de nos marchés, nous permettant d’évoluer avec confiance dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain. Grâce à notre exigence constante en matière de rentabilité et de discipline financière, nous avons de nouveau enregistré une progression à deux chiffres de notre EBITA. Nous maintenons le cap en matière d’acquisitions bolt-on : l’ensemble des processus d’intégration avancent de manière satisfaisante et nous avons signé trois nouvelles acquisitions, dans des secteurs à forte croissance. Fort de fondamentaux solides, d’une rentabilité accrue et d’une approche disciplinée de la croissance, SPIE est bien positionné pour atteindre ses objectifs renforcés pour 2025, et continuer à créer de la valeur à long terme. »





À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros.

www.spie.com



