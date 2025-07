JCDecaux : Résultats semestriels 2025 - Résultats solides portés par le digital et par notre empreinte géographique unique  

Résultats semestriels 2025

Résultats solides portés par le digital et par notre empreinte géographique unique

Paris, le 31 juillet 2025

Croissance solide du chiffre d'affaires



+3,4 % croissance du chiffre d'affaires publié à 1 868,3 millions d’euros au premier semestre, +3,3 % en croissance organique

croissance du chiffre d'affaires publié à 1 868,3 millions d’euros au premier semestre, en croissance organique +1,6 % croissance organique au deuxième trimestre, environ +3 % hors Euro UEFA 2024 et Jeux Olympiques de Paris, un deuxième trimestre record

croissance organique au deuxième trimestre, environ hors Euro UEFA 2024 et Jeux Olympiques de Paris, un deuxième trimestre record +12,2 % croissance du chiffre d'affaires digital au premier semestre 2025, représentant près de 40 % du chiffre d'affaires du Groupe





Fort levier opérationnel



+17,6 % marge opérationnelle, à 307,4 millions d’euros

marge opérationnelle, à 307,4 millions d’euros 75,8 % taux de conversion du chiffre d’affaires (conversion de l'augmentation du chiffre d’affaires en marge opérationnelle)

taux de conversion du chiffre d’affaires (conversion de l'augmentation du chiffre d’affaires en marge opérationnelle) +11,6 % résultat d’exploitation avant charge de dépréciation à 125,6 millions d’euros, +114,7 % hors éléments non récurrents

résultat d’exploitation avant charge de dépréciation à 125,6 millions d’euros, hors éléments non récurrents +10,7 % capacité d’autofinancement



Guidance T3 2025 : croissance organique du chiffre d'affaires attendue légèrement négative « low single digit », compte tenu d'un impact d'environ 410 points de base des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de l'Euro UEFA. Par rapport à 2023, la croissance organique est attendue « high single digit ».

Tous les indicateurs alternatifs de performance ci-dessus (chiffre d'affaires, croissance organique,

marge opérationnelle, résultat d’exploitation, capacité d’autofinancement) sont définis dans les annexes.

Commentant les résultats semestriels 2025, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Grâce à notre modèle OOH premium global, unique et bien diversifié, nous avons enregistré au premier semestre 2025 une croissance solide de notre chiffre d'affaires et une forte augmentation de nos indicateurs de performance opérationnelle dans un environnement macroéconomique et géopolitique difficile et incertain.

La croissance organique de notre chiffre d'affaires a atteint +3,3 % au premier semestre 2025, malgré une baisse à un chiffre (« mid single digit ») en Chine, dont une croissance de +1,6 % au deuxième trimestre, en ligne avec nos prévisions, affectée par un effet de comparaison négatif d'environ 150 points de base dû à l'Euro UEFA 2024 et aux Jeux Olympiques de Paris. En DOOH (Digital Out of Home), qui est le segment des médias qui croît le plus rapidement, notre chiffre d’affaires a augmenté de +12,2 % et représente désormais environ 40 % de notre chiffre d'affaires total, avec une augmentation substantielle de +25,2 % de notre chiffre d’affaires programmatique qui représente désormais 10,1 % de notre chiffre d’affaires digital.

Grâce à la croissance de notre chiffre d'affaires et à notre contrôle continu des coûts, y compris grâce à des ajustements de nos conditions contractuelles, en particulier en Chine, nous avons réalisé une croissance à deux chiffres des indicateurs opérationnels clés. Notre marge opérationnelle a augmenté de +17,6 %, pour atteindre 16,5 % du chiffre d'affaires, soit une amélioration significative de 200 points de base d'une année sur l'autre, mettant en évidence notre fort levier opérationnel. 75,8 % de la croissance du chiffre d'affaires a ainsi été convertie en hausse de la marge opérationnelle. Notre résultat d’exploitation avant charge de dépréciation a progressé de +11,6 % à 125,6 millions d’euros, notre résultat d’exploitation hors éléments non récurrents a bondi de +114,7 % et notre capacité d’autofinancement a progressé de +10,7 %.

En ce qui concerne le troisième trimestre, nous prévoyons désormais une croissance organique légèrement négative (« low single digit »), compte tenu d'un effet de comparaison négatif d'environ 410 points de base lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et à l'Euro UEFA et de l'absence d'amélioration des ventes attendues en Chine. Cependant, par rapport à 2023, la croissance organique est attendue en hausse à un chiffre élevé (« high single digit »).

Enfin, nous tenons à remercier sincèrement nos équipes pour leur engagement sans faille et travail remarquable, ainsi que nos clients et partenaires pour leur confiance continue. »

Suite à l'adoption de la norme IFRS 11 à compter du 1er janvier 2014 et de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019, les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-dessous sont ajustés principalement pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint, en ce qui concerne la norme IFRS 11, pour exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules). Veuillez vous référer au paragraphe « Indicateurs alternatifs de performance » à la page 9 du présent communiqué pour la définition des indicateurs alternatifs de performance et le rapprochement avec les IFRS conformément aux instructions de l'AMF.

Tous les commentaires et chiffres ci-dessous se rapportent à des indicateurs alternatifs de performance, sauf lorsqu'ils sont indiqués avec un intitulé IFRS.

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d'euros. La somme des montants arrondis ou des calculs des variations peut différer, bien que dans une mesure négligeable, des valeurs déclarées.

Chiffre d’affaires

Notre chiffre d'affaires Groupe (1)&(2) a augmenté de +3,4 % au premier semestre 2025, +3,3 % en organique, pour atteindre 1 868,3 millions d’euros. Le digital ou DOOH (Digital Out of Home) a fortement progressé avec une croissance organique de +12,2 % et représente désormais près de 40 % de notre chiffre d'affaires total, avec notamment une croissance de +25,2 % du chiffre d'affaires programmatique.

Notre performance au deuxième trimestre 2025 a été robuste, alors que la communication extérieure a continué de gagner des parts de marché dans un contexte d'incertitudes économiques et politiques. Notre chiffre d'affaires Groupe progresse de +1,6 % en organique, affecté par un effet de comparaison négatif d'environ 150 points de base lié à l'Euro UEFA 2024 et aux Jeux Olympiques de Paris.

Notre clientèle reste très diversifiée, nos 10 principaux clients représentant moins de 13 % de notre chiffre d'affaires total.

Chiffre d'affaires digital

Concernant le Digital Out of Home (DOOH), le segment des médias qui croît le plus rapidement, notre chiffre d'affaires a progressé de +12,2 % au premier semestre 2025, représentant 39,6 % du chiffre d'affaires du Groupe et atteignant 40,0 % au T2, soit une forte augmentation de 2,8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Nous avons poursuivi le déploiement sélectif d’écrans digitaux sur des emplacements premium ainsi que le développement de nos services liés à la data et de nos capacités programmatiques.

Le chiffre d’affaires publicitaire programmatique via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH, qui constitue principalement une source de revenus incrémentaux provenant de campagnes dynamiques innovantes alimentées par la data et de nouveaux annonceurs, a augmenté de +25,2 % au premier semestre 2025 pour atteindre 74,7 millions d’euros soit 10,1 % de notre chiffre d'affaires digital. L’écosystème DOOH programmatique a continué à se développer, porté par le dynamisme et le nombre croissant de DSP (Demand Side Platforms) connectées à VIOOH, la plateforme SSP la plus connectée de l’industrie de la communication extérieure avec 52 DSP connectées, désormais active dans 34 pays, dont Displayce, une DSP connectée dans 88 pays.





Chiffre d'affaires par activité

Toutes les activités ont progressé au premier semestre 2025.

En organique, le Mobilier Urbain a progressé de +4,3 %, dont +3,6 % au T2, avec une dynamique toujours solide, le Transport a progressé de +3,2 %, dont +0,8 % au T2, reflétant une solide croissance hors Chine et l’Affichage a été stable à +0,0 % au S1 dont -3,7% au T2.



S1 T2

2025

(m€) 2024

(m€) Croissance publiée Croissance org. 2025 (m€) 2024 (m€) Croissance publiée Croissance org. Mobilier Urbain 952,0 917,8 +3,7 % +4,3 % 529,4 517,1 +2,4 % +3,6 % Transport 658,3 633,9 +3,9 % +3,2 % 343,4 345,7 -0,7 % +0,8 % Affichage 258,0 255,9 +0,8 % +0,0 % 137,5 143,3 -4,1 % -3,7 % Total 1 868,3 1 807,6 +3,4 % +3,3 % 1 010,3 1 006,1 +0,4 % +1,6 %

Mobilier urbain

Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de +4,3 % en organique (+3,7 % à 952,0 millions d’euros en données publiées), avec une dynamique commerciale toujours solide malgré un niveau élevé d'incertitudes macroéconomiques. L'Amérique du Nord et le Reste du Monde ont connu une croissance à deux chiffres, tandis que la France a été solide avec une croissance à un chiffre « mid single digit », malgré une base de comparaison élevée liée aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de +3,6 % en organique (+2,4 % à 529,4 millions d’euros en données publiées). L'Amérique du Nord a connu une croissance à deux chiffres et la France à un chiffre « high single digit ».

Transport

Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de +3,2 % en organique (+3,9 % à 658,3 millions d’euros en données publiées) d'une année sur l'autre. L'Amérique du Nord a connu une croissance à deux chiffres, tandis que le Reste de l'Europe et le Reste du Monde ont connu une croissance à un chiffre « high single digit ».

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de +0,8 % en organique (-0,7 % à 343,4 millions d’euros en données publiées) d'une année sur l'autre, affecté par le recul en Chine et une base de comparaison élevée pour la France et le Royaume-Uni. L'Amérique du Nord et le Reste du Monde ont connu une croissance à deux chiffres.

Le Transport est resté affecté par le faible niveau d'activité par rapport à la période pré-Covid en Chine, qui a connu sur un an une baisse à un chiffre « mid single digit » au premier semestre 2025.



Affichage

Le chiffre d'affaires semestriel a été stable d'une année sur l'autre sur une base organique (+0,8 % à 258,0 millions d'euros en données publiées), principalement affecté par des comparables élevés en France et au Royaume-Uni, tandis que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont enregistré une solide croissance à un chiffre « high single digit ».

Le chiffre d'affaires du T2 a baissé de -3,7 % en organique (-4,1 % à 137,5 millions d'euros en données publiées) d'une année sur l'autre.

Chiffre d'affaires par zone géographique

L'Amérique du Nord et le Reste du Monde ont été les zones géographiques à la croissance la plus élevée au premier semestre 2025. Le Royaume-Uni a reculé de 2,9 % sur un an impacté par une base de comparaison élevée (+29,8 % de croissance organique au S1 2024). L'Asie-Pacifique a progressé de +1,3 % en organique, malgré une baisse à un chiffre « mid single digit » en Chine qui représente désormais 10 % de notre chiffre d'affaires total comparé à 18% pré-Covid.

S1 2025

(m€) S1 2024

(m€) Croissance publiée Croissance organique Reste de l'Europe 562,7 542,2 +3,8 % +3,8 % Asie-Pacifique 395,3 387,1 +2,1 % +1,3 % France 328,1 318,7 +2,9 % +2,7 % Reste du Monde 248,4 236,7 +5,0 % +6,8 % Royaume-Uni 192,3 195,1 -1,4 % -2,9 % Amérique du Nord 141,5 127,9 +10,6 % +11,8 % Total 1 868,3 1 807,6 +3,4 % +3,3 %

Analyse des principaux indicateurs financiers du premier semestre 2025

Grâce à la solide croissance de notre chiffre d'affaires et à notre contrôle continu des coûts, y compris des conditions contractuelles ajustées, en particulier en Chine, nous avons réalisé une croissance à deux chiffres de nos indicateurs opérationnels clés : marge opérationnelle +17,6 %, résultat d’exploitation avant charge de dépréciation +11,6 % (+114,7 % hors éléments non récurrents) et capacité d’autofinancement +10,7 %.

Marge opérationnelle (3)

Notre marge opérationnelle a augmenté de +17,6 %, avec une amélioration du taux de marge dans nos trois activités, soulignant notre fort levier opérationnel puisque 75,8 % de l'augmentation du chiffre d'affaires a été convertie en marge opérationnelle additionnelle.

Au premier semestre 2025, notre marge opérationnelle a progressé de 46,0 millions d’euros pour s'établir à 307,4 millions d’euros (261,4 millions d'euros au S1 2024), soit une hausse de +17,6 % sur un an, bien supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Le taux de marge opérationnelle, en pourcentage du chiffre d'affaires, a atteint 16,5 %, soit +200 points de base par rapport à l'année précédente, avec des marges en hausse dans les trois segments d'activité.

S1 2025 S1 2024 S1 2025 vs S1 2024 Marge opérationnelle m€ % du CA m€ % du CA m€ Taux de marge (pb) Mobilier urbain 216,5 22,7 % 198,8 21,7 % +17,6 +100 pb Transport 62,9 9,6 % 36,8 5,8 % +26,1 +380 pb Affichage 28,1 10,9 % 25,8 10,1 % +2,3 +80 pb Total 307,4 16,5 % 261,4 14,5 % +46,0 +200 pb

Mobilier Urbain : Au premier semestre 2025, la marge opérationnelle a progressé de 17,6 millions d’euros à 216,5 millions d’euros. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle s'est établie à 22,7 %, en amélioration de +100 points de base par rapport à l'année précédente, grâce à une solide croissance du chiffre d'affaires et une base de coûts d'exploitation qui est restée quasiment stable.

Transport : Au premier semestre 2025, la marge opérationnelle a progressé de 26,1 millions d’euros à 62,9 millions d’euros. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle s'est établie à 9,6 %, en forte hausse de +380 points de base d'une année sur l'autre, tirée par la solide croissance du chiffre d'affaires dans le monde, malgré la baisse du chiffre d'affaires en Chine, et grâce à des conditions contractuelles ajustées, en particulier en Chine.

Affichage : Au premier semestre 2025, la marge opérationnelle a progressé de 2,3 millions d’euros à 28,1 millions d’euros. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle s'est établie à 10,9 %, soit +80 points de base par rapport à l'année précédente, malgré une croissance nulle du chiffre d'affaires grâce à une bonne maîtrise de notre base de coûts.





Résultat d’exploitation (4)

Au premier semestre 2025, notre résultat d’exploitation a progressé de +6,2 % à 126,3 millions d’euros, incluant un impact positif de +0,7 million d’euros (contre +6,4 millions d’euros au S1 2024) de la dépréciation nette sur immobilisations corporelles et incorporelles et un impact négatif de base de comparaison lié à la plus-value de cession d'une partie de notre participation dans APG|SGA pour 45,2 millions d’euros au premier semestre 2024. Notre résultat d’exploitation hors éléments non récurrents a progressé de +114,7 % à 88,7 millions d’euros, porté par la hausse de la marge opérationnelle.

Notre résultat d’exploitation avant charge de dépréciation en pourcentage du chiffre d’affaires a atteint 6,7 %, +50pb par rapport au S1 2024, +300pb hors plus-value de cession d'une partie de notre participation dans APG|SGA.





Résultat financier (5)

Au premier semestre 2025, le résultat financier a été globalement stable d'une année sur l'autre s'élevant à -64,4 millions d’euros, une variation négative de 0,5 million d’euros par rapport au S1 2024, dont -35,3 millions d’euros d'intérêts financiers sur les dettes locatives IFRS 16 et -29,1 millions d’euros d'autres charges financières nettes.

Sociétés mises en équivalence, IFRS

Au premier semestre 2025, la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence s'est élevée à 19,0 millions d'euros contre 13,8 millions d'euros au premier semestre 2024, soit une hausse de 5,1 millions d'euros reflétant l'amélioration de la performance opérationnelle globale de nos sociétés mises en équivalence, y compris grâce à des conditions contractuelles ajustées en Chine.

Résultat net part du Groupe, IFRS

Au premier semestre 2025, notre résultat net part du Groupe après charge de dépréciation a diminué de 18,5 millions d'euros à 75,9 millions d'euros contre 94,4 millions d'euros au premier semestre 2024. Notre résultat net part du Groupe avant charge de dépréciation s'élève à 76,4 millions d’euros, en baisse de 13,5 millions d’euros par rapport à 89,9 millions d’euros au premier semestre 2024, mais en hausse +86,1 % sur un an hors éléments non-récurrents (tels la plus-value de cession d'une partie de notre participation dans APG|SGA).

Investissements nets

Au premier semestre 2025, les investissements nets (acquisitions d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles, nettes des cessions d'actifs) ont été en baisse de -15,6 % sur un an à 118,8 millions d’euros, soit 6,4 % du chiffre d'affaires contre 7,8 % au premier semestre 2024. Le digital a représenté 39,9 % de ces investissements nets.





Cash-flow disponible (6)

Notre capacité d’autofinancement (7) a augmenté de 14,9 millions d’euros (+10,7 %) d'une année sur l'autre au premier semestre 2025, pour atteindre 153,7 millions d’euros. Cette croissance est principalement tirée par l'amélioration de la marge opérationnelle. Elle a été partiellement compensée par la hausse des intérêts financiers nets versés (10,9 millions d'euros), en raison d'un décalage temporaire entre les intérêts reçus et payés, par la hausse des paiements d'impôts (11,7 millions d'euros), reflétant l'amélioration des performances, et par la réduction des dividendes reçus, principalement au titre d'APG|SGA, suite à la vente partielle de notre participation en 2024.

Notre cash-flow disponible avant variation du besoin en fonds de roulement a augmenté de 36,8 millions d'euros, devenant positif, alors qu'il est été légèrement négatif au premier semestre 2024.

Alors que notre cash-flow disponible, négatif comme habituellement en cette période de l’année étant donné la saisonnalité de notre activité, a été impacté négativement par des décalages temporaires dans le besoin en fonds de roulement à fin juin 2025, atteignant -64.9 millions d’euros au premier semestre 2025. Ces effets de calendrier comprennent une moindre utilisation de l'affacturage, pour -25 millions d’euros, une baisse du niveau des dettes fournisseurs, en raison de la réduction des dépenses d'investissement et des stocks, et des décalages temporaires dans les paiements des clients entre la fin du deuxième trimestre et le début du troisième trimestre.

Dette nette (8)

Notre structure financière est très solide, avec notamment une baisse continue de notre endettement financier net depuis le 30 juin 2024 (moins 43,9 millions d’euros), atteignant 912,9 millions d’euros au 30 juin 2025. Nous avons un profil de liquidité robuste, comprenant 1 milliard d'euros en trésorerie, et une ligne de crédit revolving confirmée de 825 millions d'euros, encore non utilisée, avec une échéance en 2030, sans remboursements obligataires avant 2028. Comparativement au 31 décembre 2024, l'endettement net a augmenté de 156,6 millions d'euros, principalement en raison de la saisonnalité de notre activité et du versement du dividende aux actionnaires.

Dividende

Le dividende de 0,55 € par action au titre de l'exercice 2024, approuvé lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 14 mai 2025, a été mis en paiement le 21 mai 2025, pour un montant total de 117,7 millions d’euros.





Droits d'utilisation et dettes locatives, IFRS 16

Le droit d'utilisation IFRS 16 au 30 juin 2025 s'élève à 1 811,4 millions d'euros contre 1 954,7 millions d'euros au 31 décembre 2024, une baisse de 143,2 millions d'euros liée à l'amortissement des droits d'utilisation, aux renégociations et résiliations de contrats et à un effet de change négatif partiellement compensé par les nouveaux contrats, les renouvellements de contrats et les mises à jour des minima garantis.

Les dettes locatives IFRS 16 ont diminué de 205,6 millions d'euros, passant de 2 337,3 millions d'euros au 31 décembre 2024 à 2 131,7 millions d'euros au 30 juin 2025. La diminution, principalement liée aux remboursements de dettes locatives, aux renégociations et aux résiliations de contrats ainsi qu'à l'impact négatif des taux de change, est partiellement compensée par les nouveaux contrats, les renouvellements de contrats et les mises à jour des minima garantis.





Performance ESG

Nous avons réaffirmé l’excellence de nos pratiques de développement durable, reconnues comme les meilleures de leur catégorie par les agences de notation extra-financière, dont notre classement sur la liste A du CDP pour la deuxième année consécutive et l’obtention de la médaille d'or EcoVadis.

Notre modèle économique est vertueux pour répondre aux défis climatiques, comme l'illustre sa part élevée de chiffre d'affaires, près de 50 %, alignée sur la réglementation européenne de la taxonomie verte. Notre stratégie climat visant à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050 a été validée par le SBTi en juin 2024. Grâce à la poursuite de nos actions environnementales, le Groupe a réduit ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2, 3 – market-based) de près de 30 % en 2024 par rapport à 2019.

Perspectives

En ce qui concerne le troisième trimestre, nous prévoyons désormais une croissance organique légèrement négative à un chiffre (« low single digit »), compte tenu d'un effet de comparaison négatif d'environ 410 points de base lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et à l'Euro UEFA et de l'absence d'amélioration des chiffres de ventes attendue en Chine. Cependant, par rapport à 2023, la croissance organique est attendue en hausse à un chiffre élevé (« high single digit »).

Prochaines informations :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 : 6 novembre 2025 (après bourse)

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir une copie de ce document d'enregistrement universel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf-france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com.

La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Annexes

Croissance du chiffre d'affaires trimestriel

Croissance organique T1 T2 S1 Mobilier Urbain +5,3 % +3,6 % +4,3 % Transport +6,1 % +0,8 % +3,2 % Affichage +4,6 % -3,7 % 0,0 % Total +5,5 % +1,6 % +3,3 %

Indicateurs alternatifs de performance

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

La norme IFRS 16, applicable depuis le 1er janvier 2019, conduit à reconnaître au bilan, pour les contrats de location, une dette de location pour les loyers fixes contractuels en contrepartie d’un droit d’utilisation à l’actif amorti sur la durée du contrat. Au compte de résultat, la charge de loyer fixe est remplacée par l’amortissement de l’actif en résultat d’exploitation, sous la marge opérationnelle, et une charge d’intérêt sur la dette de loyer en résultat financier, sous le résultat d’exploitation. La norme IFRS 16 est sans impact sur les paiements cash mais le remboursement du principal de la dette de loyer est classé en flux de financement.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité de notre performance, les données opérationnelles du reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent :

d’intégrer proportionnellement les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint ;

d’exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules).

Pour le compte de résultat, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au résultat d’exploitation. Pour le tableau de flux de trésorerie, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au cash-flow disponible.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur ces indicateurs alternatifs de performance, comparables aux données historiques, qui sont systématiquement réconciliés avec les états financiers IFRS.

Au premier semestre 2025, les impacts des normes IFRS 11 et IFRS 16 sur nos indicateurs alternatifs de performance sont les suivants :

-135,6 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires (-141,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 au premier semestre 2024) ; le chiffre d'affaires IFRS est donc de 1 732,7 millions d’euros (1 666,7 millions d’euros au premier semestre 2024).

-32,3 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 281,3 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur la marge opérationnelle (-21,8 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 299,8 millions d’euros pour la norme IFRS 16 au premier semestre 2024) ; la marge opérationnelle IFRS est donc de 556,5 millions d’euros (539,4 millions d’euros au premier semestre 2024).

-23,8 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 45,2 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation avant charge de dépréciation (-15,3 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 49,1 millions d’euros pour la norme IFRS 16 au premier semestre 2024) ; le résultat d’exploitation IFRS avant charge de dépréciation est donc de 147,0 millions d’euros (146,4 millions d’euros au premier semestre 2024).

-23,8 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 45,3 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation après charge de dépréciation (-15,3 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 48,9 millions d’euros pour la norme IFRS 16 au premier semestre 2024) ; le résultat d’exploitation IFRS après charge de dépréciation est donc de 147,8 millions d’euros (152,6 millions d’euros au premier semestre 2024).

6,2 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur les investissements nets (16,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 au premier semestre 2024) ; les investissements nets IFRS sont donc de -112,6 millions d’euros (-124,8 millions d’euros au premier semestre 2024).

9,9 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 301,2 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le cash-flow disponible (-3,8 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 307,0 millions d’euros pour la norme IFRS 16 au premier semestre 2024) ; le cash-flow disponible IFRS est donc de 246,2 millions d’euros (283,1 millions d’euros au premier semestre 2024).

Le rapprochement complet entre les indicateurs alternatifs de performance et les chiffres IFRS est présenté à la page 12 du présent communiqué.

Notes de définitions

Chiffre d'affaires : Il comprend au prorata le chiffre d'affaires des sociétés sous contrôle conjoint. Croissance organique : La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires hors effet de change et effet de périmètre. L'exercice de référence reste inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d'affaires de l'exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille. Marge opérationnelle : Chiffre d'affaires diminué des coûts directs d'exploitation (hors pièces détachées de maintenance) et des coûts commerciaux, généraux et administratifs. Elle intègre au prorata les données des sociétés sous contrôle conjoint et exclut l'impact de la norme IFRS16 sur nos contrats « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires, hors contrats immobiliers et de location de véhicules). Résultat d’exploitation : Marge opérationnelle diminuée des dotations aux amortissements et provisions nettes, des pertes de valeur des goodwill, des pièces détachées de maintenance et des autres charges et produits opérationnels. Il intègre au prorata les données des sociétés sous contrôle conjoint et exclut l'impact de la norme IFRS16 sur nos contrats « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires, hors contrats immobiliers et de location de véhicules). Résultat financier : Hors impact des charges nettes d'actualisation et de revalorisation des dettes sur engagements de rachat de minoritaires (respectivement -4,0 millions d’euros et -3,5 millions d’euros au S1 2025 et S1 2024). Cash-flow disponible : Flux net des activités opérationnelles diminué des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions. Il inclut au prorata les données des sociétés sous contrôle conjoint et exclut l'impact de la norme IFRS16 sur nos contrats « core business » (contrats de location d'emplacement destinés à des structures publicitaires) et nos contrats « non-core business » (contrats immobiliers et de location de véhicules). Capacité d’autofinancement : Flux de trésorerie nets issus des activités opérationnelles hors variation du besoin en fonds de roulement. Elle inclut au prorata les données des sociétés sous contrôle conjoint et exclut l'impact de la norme IFRS16 sur nos contrats « core business » (contrats de location d'emplacement destinés à des structures publicitaires) et nos contrats « non-core business » (contrats immobiliers et de location de véhicules. Dette nette : Dette nette de la trésorerie gérée diminuée des découverts bancaires, excluant les impacts non-cash IAS 32 (dette sur engagements de rachat de minoritaires) et incluant les impacts non-cash IFRS 9 (sur la dette et les instruments financiers de couverture) et excluant les dettes locatives IFRS 16.

Croissance organique du chiffre d'affaires

m€

T1 T2 S1









Chiffre d'affaires 2024 (a) 801,6 1 006,1 1 807,6









Chiffre d'affaires IFRS 2025 (b) 797,7 935,0 1 732,7 Impacts de l'IFRS 11 (c) 60,3 75,3 135,6 Chiffre d'affaires 2025 (d) = (b) + (c) 858,0 1 010,3 1 868,3 Effets de change (e) -1,5 24,2 22,7 Chiffre d'affaires 2025 aux taux de change 2024 (f) = (d) + (e) 856,5 1 034,5 1 891,0 Variation de périmètre (g) -11,0 -12,5 -23,5 Chiffre d'affaires organique 2025 (h) = (f) + (g) 845,5 1 022,0 1 867,5









Croissance organique (i) = (h)/(a)-1 +5,5 % +1,6 % +3,3 %





m€ Impact des taux de change au 30 juin 2025



BRL 7,9 AUD 6,0 MXN 3,9 GBP -2,9 Autres 7,8



Total 22,7





Taux de change moyen S1 2025 S1 2024





BRL 0,1589 0,1822 AUD 0,5804 0,6089 MXN 0,0459 0,0541 GBP 1,1872 1,1699

RÉCONCILIATION ENTRE LES DONNÉES IAP ET LES DONNÉES IFRS

Compte de résultat S1 2025 S1 2024

m€ Données IAP Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) Données IFRS Données IAP Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) Données IFRS

Chiffre d’affaires 1 868,3 (135,6) 1 732,7 1 807,6 (141,0) 1 666,7

Charges d’exploitation nettes (1 560,9) 103,3 281,3 (1 176,2) (1 546,2) 119,2 299,8 (1 127,2)

Marge opérationnelle 307,4 (32,3) 281,3 556,5 261,4 (21,8) 299,8 539,4

Pièces détachées de maintenance (22,5) 1,0

(21,5) (22,2) 0,7

(21,5)

Amortissements et provisions (nets des reprises) (2) (167,5) 9,4 (236,3) (394,4) (175,6) 8,8 (250,9) (417,7)

Autres produits et charges opérationnels 8,2 (1,9) 0,2 6,5 49,0 (2,9) 0,2 46,3

Résultat d’exploitation avant charges de dépréciation 125,6 (23,8) 45,2 147,0 112,6 (15,3) 49,1 146,4

Charges nettes de dépréciation (3) 0,7

0,1 0,8 6,4

(0,3) 6,1

Résultat d’exploitation après charges de dépréciation 126,3 (23,8) 45,3 147,8 118,9 (15,3) 48,9 152,6

Impact IFRS 16 sur les loyers core business des sociétés contrôlées. Les amortissements et provisions (nets des reprises) en données IAP, incluent les dotations aux amortissements nettes des reprises pour respectivement -196,3 millions d’euros et -197,9 millions d’euros au S1 2025 et au S1 2024, et les reprises de provisions nettes des dotations pour respectivement 28,8 millions d’euros et 22,2 millions d’euros au S1 2025 et au S1 2024. Y compris dépréciation de l’actif net des sociétés sous contrôle conjoint.





















Tableau de flux de trésorerie S1 2025 S1 2024

m€ Données IAP Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) Données IFRS Données IAP Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) Données IFRS

Capacité d'autofinancement 153,7 (6,1) 269,5 417,0 138,9 3,1 280,0 422,0

Variation du besoin en fonds de roulement (99,8) 9,9 31,7 (58,2) (18,2) (22,8) 26,9 (14,1)

Flux nets des activités opérationnelles 54,0 3,8 301,2 358,8 120,7 (19,7) 307,0 407,9

Investissements (118,8) 6,2

(112,6) (140,7) 16,0

(124,8)

Cash-flow disponible (64,9) 9,9 301,2 246,2 (20,1) (3,8) 307,0 283,1

(1) Impact IFRS 16 sur les loyers core et non-core business des sociétés contrôlées.





COMPTES CONSOLIDÉS DU 1ER SEMESTRE 2025

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS

État de situation financière

Actifs

En millions d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Goodwill 1 659,3 1 704,1 Autres immobilisations incorporelles 595,0 641,1 Immobilisations corporelles 1 213,0 1 261,3 Droits d'utilisation 1 811,4 1 954,7 Titres mis en équivalence 368,9 381,8 Autres actifs financiers 38,1 49,2 Instruments financiers dérivés 0,0 0,0 Impôts différés actif 167,2 181,2 Créances d'impôts sur les sociétés 3,3 3,5 Autres créances 62,7 57,6 ACTIFS NON COURANTS 5 918,9 6 234,6 Autres actifs financiers 12,8 16,0 Stocks 178,9 180,8 Instruments financiers dérivés 4,8 7,4 Clients et autres débiteurs 811,9 815,8 Créances d'impôts sur les sociétés 25,0 11,7 Actifs financiers de trésorerie 66,4 86,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 953,4 1 262,3 ACTIFS COURANTS 2 053,2 2 380,4 TOTAL DES ACTIFS 7 972,2 8 615,0

Capitaux propres et passifs

En millions d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Capital 3,3 3,3 Primes 612,4 612,4 Actions propres -2,1 -2,4 Réserves consolidées 1 640,5 1 497,1 Résultat net part du Groupe 75,9 258,9 Autres éléments des capitaux propres -277,3 -168,3 CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 2 052,7 2 201,0 Participations ne donnant pas le contrôle 100,4 115,5 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 153,1 2 316,5 Provisions 320,5 341,4 Impôts différés passif 37,6 28,6 Dettes financières 1 772,7 1 808,1 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 117,9 113,9 Dettes locatives 1 536,4 1 679,2 Autres créditeurs 12,9 12,7 Passifs d'impôt exigible 0,8 2,4 Instruments financiers dérivés 0,0 0,0 PASSIFS NON COURANTS 3 798,9 3 986,2 Provisions 60,7 68,4 Dettes financières 147,9 292,7 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 4,6 4,6 Instruments financiers dérivés 2,8 2,2 Dettes locatives 595,3 658,1 Fournisseurs et autres créditeurs 1 177,6 1 239,4 Passifs d'impôt exigible 17,2 37,5 Concours bancaires 14,2 9,4 PASSIFS COURANTS 2 020,2 2 312,3 TOTAL DES PASSIFS 5 819,1 6 298,5 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 7 972,2 8 615,0





État du résultat global

Compte de résultat

En millions d'euros 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 732,7 1 666,7 Coûts directs d'exploitation -833,1 -800,0 Coûts commerciaux, généraux & administratifs -343,2 -327,2 MARGE OPÉRATIONNELLE 556,5 539,4 Dotations aux amortissements et provisions nettes -393,6 -411,6 Perte de valeur des goodwill - - Pièces détachées maintenance -21,5 -21,5 Autres produits opérationnels 17,1 59,3 Autres charges opérationnelles -10,6 -13,0 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 147,8 152,6 CHARGES D'INTÉRÊTS SUR DETTES LOCATIVES IFRS 16 -35,3 -38,1 Produits financiers 19,8 31,5 Charges financières -52,8 -60,8 RÉSULTAT FINANCIER HORS IFRS 16 -33,0 -29,3 RÉSULTAT FINANCIER -68,3 -67,3 Impôts sur les bénéfices -13,7 5,0 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 19,0 13,8 RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 84,8 104,0 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle 8,9 9,6 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 75,9 94,4 Résultat de base par action (en euros) 0,355 0,442 Résultat dilué par action (en euros) 0,355 0,441 Nombre moyen pondéré d'actions 213 963 921 213 435 393 Nombre moyen pondéré d'actions (dilué) 213 963 921 214 080 063





Autres éléments du résultat global de l'exercice

En millions d'euros 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 84,8 104,0 Variation des écarts de conversion (1) -125,2 16,0 Couverture des flux de trésorerie -0,9 0,1 Impôts sur les autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net 0,7 0,1 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) (2) 2,0 -8,3 Autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net -123,3 7,8 Variation des écarts actuariels sur les régimes postérieurs à l'emploi et plafonnement des actifs 2,9 3,4 Impôts sur les autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net -0,5 -0,4 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) 0,0 -0,0 Autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net 2,4 2,9 Total des autres éléments du résultat global -120,9 10,7 RÉSULTAT GLOBAL -36,1 114,7 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle -2,9 3,0 RÉSULTAT GLOBAL - PART DU GROUPE -33,2 111,7 (1) Sur le premier semestre 2025, les écarts de conversion sont principalement liés à des variations de taux de change dont -44,1 millions d'euros pour Hong Kong, -28,2 millions d'euros pour les Etats-Unis, -25,0 millions d'euros pour l'Australie, -9,5 millions d'euros pour le Royaume-Uni, -9,3 millions d'euros pour le Panama, -5,6 millions d'euros pour l'Arabie Saoudite, -5,3 millions d'euros pour le Guatemala et 15,8 millions d'euros pour la Chine. Ils comprennent également le recyclage d'écarts de conversion en résultat pour -0,1 million d'euros suite aux variations de périmètre. Sur le premier semestre 2024, les écarts de conversion sont principalement liés à des variations de taux de change dont 10,8 millions d'euros pour Hong Kong, 7,2 millions d'euros pour l'Australie, 5,9 millions d'euros pour les Etats-Unis, 3,6 millions d'euros pour le Royaume-Uni, -6,3 millions d'euros pour le Brésil, -4,6 millions d'euros au Mexique et -3,3 millions d'euros pour la Chine.



(2) Inclut le montant de recyclage en résultat des réserves de conversion des sociétés mises en équivalence suite aux variations de périmètre pour -5,2 millions d'euros sur le premier semestre 2024.





Tableau des flux de trésorerie

En millions d'euros 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS 98,5 99,0 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -19,0 -13,8 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 25,2 37,0 Charges liées aux paiements en actions 4,4 1,2 Gains et pertes sur contrats de location -5,2 -10,0 Dotations nettes aux amortissements et provisions 394,8 411,5 Plus et moins-values de cession & résultat sur variations de périmètre -14,7 -56,8 Charges nettes d'actualisation 7,7 6,9 Intérêts financiers nets & charges d'intérêts sur dettes locatives IFRS 16 53,3 52,8 Dérivés financiers, résultat de change, coût amorti et autres -0,1 2,4 Intérêts payés sur dettes locatives IFRS 16 -39,5 -41,5 Intérêts financiers payés -65,0 -67,1 Intérêts financiers reçus 17,3 30,0 Impôt sur le résultat payé -40,7 -29,7 Capacité d'autofinancement 417,0 422,0 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -58,2 -14,1 Variation des stocks 0,6 -29,8 Variation des clients et autres créances -27,0 -11,5 Variation des fournisseurs et autres dettes -31,9 27,3 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 358,8 407,9 Décaissements sur acquisitions d'immobilisations incorporelles & corporelles -129,0 -143,0 Décaissements sur acquisitions de titres de participation nets de la trésorerie acquise (1) -17,3 -4,4 Décaissements sur acquisitions d'autres immobilisations financières -2,3 -16,3 TOTAL INVESTISSEMENTS -148,6 -163,7 Encaissements sur cessions d'immobilisations incorporelles & corporelles 16,3 18,3 Encaissements sur cessions de titres de participation nets de la trésorerie cédée (1) 0,2 87,7 Encaissements sur cessions d'autres immobilisations financières 7,9 2,9 TOTAL DÉSINVESTISSEMENTS 24,5 108,9 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES INVESTISSEMENTS -124,2 -54,8 Distribution mise en paiement -132,2 -15,0 Achat d'actions propres -30,0 -23,1 Décaissements sur acquisitions de participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 Réduction des capitaux propres 0,0 0,0 Remboursement d'emprunts -214,0 -59,4 Remboursement des dettes locatives -301,2 -307,0 Acquisitions et cessions d'actifs financiers de trésorerie 18,0 28,7 BESOIN DE TRÉSORERIE (FINANCEMENT) -659,5 -375,8 Encaissements sur cessions de titres de participation sans perte de contrôle 0,0 0,0 Augmentation des capitaux propres 0,0 0,3 Vente d'actions propres 30,5 21,8 Augmentation des emprunts 75,3 56,7 DÉGAGEMENT DE TRÉSORERIE (FINANCEMENT) 105,8 78,7 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DU FINANCEMENT -553,6 -297,0 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -319,0 56,1 TRÉSORERIE NETTE D'OUVERTURE 1 252,9 1 593,3 Incidence des variations des cours des devises et autres mouvements 5,4 -0,5 TRÉSORERIE NETTE DE CLÔTURE (2) 939,3 1 649,0 (1) Dont 0,8 million d'euros de trésorerie nette acquise sur le 1er semestre 2025 contre aucune trésorerie nette acquise et cédée sur le 1er semestre 2024. (2) Dont 953,4 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et -14,2 millions d’euros de concours bancaires au 30 juin 2025 contre respectivement 1 663,5 millions d’euros et -14,5 millions d’euros au 30 juin 2024.

