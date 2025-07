Syensqo - Resultaten Tweede Kwartaal 2025

SYENSQO TWEEDE KWARTAAL 2025 RESULTATEN

31 juli 2025 om 7.00 uur CEST

ONDERLIGGENDE EBITDA VAN €335 MILJOEN STEEG 8% SEQUENTIEEL MET VERBETERDE MARGE IN KERNSEGMENTEN

VOORUITZICHTEN VOOR 2025 BIJGEWERKT VOOR FX EN TARIEVEN

Kw2 2025 Hoogtepunten

De netto-omzet van €1,59 miljard werd beïnvloed door ongunstige jaar-op-jaar wisselkoersbewegingen (-4%) en lagere volumes (-3%) terwijl de prijsstelling breed stabiel bleef; Jaar-op-jaar groei in Novecare;

De brutowinst van €506 miljoen daalde met 13% jaar-op-jaar, primair gedreven door lagere volumes en ongunstige wisselkoersbewegingen, resulterend in een brutomarge van 31,9%; Op sequentiële basis verbeterde de brutomarge met 20 basispunten;

De onderliggende EBITDA van €335 miljoen daalde met 8% jaar-op-jaar organisch, primair vanwege lagere onderliggende EBITDA in Specialty Polymers; Op sequentiële basis steeg de onderliggende EBITDA met 8%, geleid door Specialty Polymers;

De onderliggende EBITDA-marge kromp organisch ongeveer 110 basispunten jaar-op-jaar, maar breidde uit met 190 basispunten sequentieel naar 21,1%, geleid door verbeteringen in zowel Materials als Performance & Care;

Onderliggende nettowinst van €140 miljoen;

Operationele kasstroom van €20 miljoen; vrije kasstroom kende een uitstroom €67 miljoen;

Aandeleninkoopprogramma: ongeveer 494.000 aandelen ingekocht, ofwel €30 miljoen; 50% van €300 miljoen programma voltooid.







Onderliggend (in € mln) Kw2 2025 Kw2 2024 Kw1 2025 JoJ verandering JoJ organisch KwoKw verandering

S1 2025 S1 2024 JoJ verandering JoJ organisch Netto-omzet 1,586 1,708 1,619 -7.1% -3.5% -2.0%

3,205 3,332 -3.8% -2.4% Brutowinst 506 582 514 -13.0% - -1.5%

1,020 1,165 -12.5% - Brutomarge 31.9% 34.1% 31.7% -220 bps - 20 bps

31.8% 35.0% -310 bps - EBITDA 335 378 311 -11.2% -8.3% 7.7%

646 740 -12.7% -11.7% EBITDA-marge 21.1% 22.1% 19.2% -100 bps -110 bps 190 bps

20.2% 22.2% -210 bps -210 bps Operationele kasstroom 20 43 176 -54.7% - -88.8%

195 287 -31.9% - Vrije kasstroom -67 -120 37 -43.7% - n.m.

-30 37 n.m. - Kasstroomomzetting (LTM) 72% 77% 68% -500 bps - 380 bps

72% 77% -500 bps - ROCE (LTM) 6.9% 8.8% 7.1% -190 bps - -20 bps

6.9% 8.8% -190 bps -



Dr. Ilham Kadri, CEO

"In het tweede kwartaal hebben we onze vooruitzichten bereikt in een uitdagende macro-economische omgeving. Ons sterke waardevoorstel en voortdurende focus op wat we kunnen beheersen zorgden voor een 8 procent sequentiële verbetering in EBITDA, resulterend in nog een kwartaal van veerkrachtige margeprestatie."

"Dit werd ook bereikt tegen de achtergrond van een significante versterking van de euro. Gebaseerd op wat we vandaag weten en de maatregelen die we nemen, blijven we een beperkte directe impact van tarieven op onze volledige jaarresultaten verwachten. Deze externe factoren uitgesloten, blijven onze volledige jaarvooruitzichten ongewijzigd.”

"We blijven ook gefocust op het voortzetten van onze transformatie en het vergroten van onze wendbaarheid om marktaandeel te veroveren. Door de gedisciplineerde uittreding uit niet-kernactiviteiten zullen we een zuiverder specialiteit bedrijf worden en na onze succesvolle IT en shared service separatie kunnen we nu kostenbespaaringsinitiatieven versnellen gedurende de tweede helft van het jaar om nog verder te gaan om onze langetermijn winstgevende groei te ondersteunen."

Vooruitzichten voor 2025

Op basis van de veronderstellingen die zijn verstrekt in samenhang met onze resultaten over het volledige jaar 2024 (op 27 februari 2025), blijven onze vooruitzichten voor 2025 ongewijzigd.

Voor de rest van het jaar verwachten wij dat de zwakte in de macro-economie en de vraag zal aanhouden in de meeste van onze eindmarkten, als gevolg van veranderende tarief- en geopolitieke dynamiek. Deze externe factoren zorgen ervoor dat onze zichtbaarheid afneemt, aangezien klanten zich aanpassen aan de bredere vraagonzekerheid. Daarnaast hebben wij een significante versterking van de euro gezien ten opzichte van de belangrijkste handelsvaluta’s, waaronder de Amerikaanse dollar.

Gebaseerd op huidige informatie en onderhevig aan potentiële veranderingen in tarieven, blijven we geloven dat onze wereldwijde productie voetafdruk en nabijheid tot klanten, gekoppeld aan onze mitigatiemaatregelen, ons goed zullen dienen om onze directe blootstellingen aan deze tegenwind te beheren, met beperkte impact die momenteel wordt verwacht voor onze volledige jaar onderliggende EBITDA.

Daarom, inclusief de gecombineerde effecten van wisselkoersbewegingen en invoertarieven (op basis van de huidige informatie) van circa €100 miljoen, is onze vooruitblik voor het volledige jaar 2025 als volgt:

Onderliggende EBITDA van ongeveer [€1,3 miljard]

van ongeveer [€1,3 miljard] Kapitaalinvesteringen lager dan [€600 miljoen]

lager dan [€600 miljoen] Vrije Kasstroom van ongeveer [€350 miljoen]

Gegeven de uitdagende en onzekere omgeving, blijft onze focus op het uitvoeren van onze kostenbesparing initiatieven evenals het versnellen van herstructurerings- en efficiëntie initiatieven terwijl we de separatie van Solvay voltooien. We blijven verwachten dat de fasering van deze kosten besparingsmaatregelen zwaarder zal wegen naar de tweede helft van het jaar met meer dan €200 miljoen aan doorlopende besparingen tegen eind 2026. We geloven dat deze kostenbesparing- en efficiëntie initiatieven een sterke basis zullen bieden voor groei in 2026 en daarna.

Vanuit kasstroom perspectief omvat 2025 uitstroom gerelateerd aan de separatie van Solvay en het laatste jaar van materiële investeringen gerelateerd aan de uitbreiding van de Tavaux-site in Frankrijk, die naar verwachting niet zullen herhalen in 2026.

