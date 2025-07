Bekaert: Halfjaarresultaten 2025

Bekaert versterkt focus op volume-, kasstroom- en kostenbeheer

Bekaert leverde een veerkrachtige financiële prestatie in 1H 2025. De winstmarges waren robuust en de kasstromen waren sterk (EBITu-marge1 van 8,8%; vrije kasstroom1 van € 123 miljoen) dankzij de langetermijnstrategie om de portfolio te rationaliseren, de mix van producten met hogere marges te verbeteren, een strikte prijsdiscipline toe te passen en kostenbesparingen door te voeren.

Yves Kerstens, CEO van Bekaert, licht toe: "We zijn in de eerste jaarhelft van 2025 blijven focussen op wat we het beste kunnen beheersen – de kasstroom en kosten – en hebben de overheadkosten en het werkkapitaal aanzienlijk verlaagd. Ook ben ik zeer tevreden met het harde werk van onze teams die vechten voor volumes in de huidige uitdagende markten. We zetten ook verdere stappen om onze divisies autonomer en flexibeler te maken. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we sterker en competitiever dan ooit uit het huidige bedrijfsklimaat zullen komen."

Financiële hoofdpunten

Geconsolideerde omzet van € 1,9 miljard (-5,2%) De volumes daalden met -2,6% of € -54 miljoen De impact van het doorrekenen van lagere inkoopkosten en prijs-mix was -2,2% of € -46 miljoen Het wisselkoerseffect was -1,1% of € -24 miljoen De omzet uit overnames bedroeg +0,8% of € +16 miljoen

De onderliggende brutowinstmarge bedroeg 16,6% (tegenover 18,4% in 1H 2024), met een onderliggende brutowinst van € 325 miljoen (tegenover € 379 miljoen in 1H 2024)

Robuuste marges in moeilijke markten EBITDAu 1 van € 259 miljoen (-10,2%), met een marge op omzet van 13,3% (tegenover 14,0% in 1H 2024) EBITu 1 van € 171 miljoen (-16,2%), resulterend in een marge van 8,8% (tegenover 9,9% in 1H 2024)

Opnieuw goede resultaten bij de niet-geconsolideerde Braziliaanse joint ventures met een omzet van € 415 miljoen, hogere marges en een aandeel in de nettoresultaten van € 24 miljoen (tegenover € 20 miljoen in 1H 2024)

Verdere efficiëntieverbeteringen en structurele kostenverlaging Verlaging van overheadkosten van € 21 miljoen gerealiseerd in de eerste helft van 2025 Aanhoudende focus op werkkapitaal, goed voor een verlaging van € 135 miljoen op jaarbasis, met verbeterd voorraadbeheer, inning van achterstallige vorderingen en optimalisatie van betalingstermijnen Lagere investeringsuitgaven in materiële vaste activa in 1H 2025 en aanhoudende discipline met betrekking tot investeringsuitgaven in 2H 2025

Sterke kasstroomgeneratie, ondanks lagere volumes, dankzij proactief werkkapitaalbeheer Vrije kasstroom (FCF 1 ) van € 123 miljoen, vergeleken met € 43 miljoen in 1H 2024

Nettoschuld van € 327 miljoen (tegenover € 399 miljoen in 1H 2024) na aandeleninkoop en een verhoogd dividend, resulterend in een nettoschuld ten opzichte van de EBITDAu 2 van 0,67x (tegenover 0,75x in 1H 2024) $ 33 miljoen kasstroomopbrengst in juni uit de verkoop van de Staaldraadtoepassingsbusiness in Costa Rica, Ecuador en Venezuela Lopende inkoop van eigen aandelen ter waarde van € 200 miljoen, tot nu toe € 74 miljoen ingekocht





Operationele en strategische hoofdpunten

De impact van importtarieven wordt beperkt Voordeel van lokale productie en inkoop binnen een wereldwijd bedrijf wordt benut Een aanzienlijk deel van de impact van tarieven tot nu toe kon worden doorgerekend

Rubberversterking Sterke verkoop in China compenseert lagere volumes in Europa en Noord-Amerika

Staaldraadtoepassingen Volumegroei op vergelijkbare 3 basis en marges boven de 10% Sterke prestaties in de VS en China ondanks tegenwind in Europa en Latijns-Amerika

BBRG Aanhoudende productiebetrouwbaarheid in het VK en de VS Verzwakkende eindmarkten, met name door vertragingen bij investeringsgerelateerde projectactiviteiten

Specialty Businesses Zeer uitdagende eindmarkten, vooral voor Duurzaam Bouwen in de VS met aanhoudende vertragingen op de vloerenmarkt, gedeeltelijk gecompenseerd door groei in het Midden-Oosten en een sterke orderinstroom voor tunnelbouw Vertraging bij Waterstof, maar aanhoudende langetermijnverbintenissen met belangrijke partners

Strategische transformatie werd voortgezet Verkoop van staaldraadtoepassingsbusiness in Costa Rica, Ecuador en Venezuela werd afgerond



Vooruitzichten

De invoer van importtarieven en de escalerende handelsspanningen hebben geleid tot toenemende onzekerheid voor Bekaert, zijn leveranciers en klanten. Na het eerste kwartaal zijn de Amerikaanse importtarieven op staal verder gestegen, van 25% naar 50%, wat steeds moeilijker door te rekenen is in de waardeketen en tot vertragingen van sommige bestellingen heeft geleid. Er was ook een significante devaluatie van de Amerikaanse en Chinese munt wat invloed heeft gehad op de geconsolideerde omzet en winst in euro.

Na een periode van veerkracht in het tweede kwartaal beginnen de tariefonzekerheid en de verzwakkende economische vooruitzichten een impact te hebben op de vraag. Bekaert verwacht daardoor een verzwakking van de vraag op veel van zijn eindmarkten in de tweede helft van 2025.

Bij deze lagere volumes, en met hogere tarieven en de huidige wisselkoersen, verwacht Bekaert een iets lagere omzet voor boekjaar 2025 ten opzichte van boekjaar 2024 (op vergelijkbare basis, exclusief de impact van desinvesteringen, overnames, fabriekssluitingen en wisselkoersen) en een onderliggende EBIT-marge in 2025 van 8,0-8,5%. De kasstromen blijven robuust dankzij de focus op werkkapitaalbeheer en de vermindering van de investeringen in materiële vaste activa.

Conference call voor analisten en investeerders

Yves Kerstens, CEO van Bekaert en Seppo Parvi, CFO, zullen de halfjaarresultaten 2025 resultaten toelichten aan analisten en investeerders om 11u op donderdag 31 juli. Deze presentatie kan na registratie live worden gevolgd ( registratie link ) en zal nadien beschikbaar zijn op de website .

