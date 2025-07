Quadient poursuit le déploiement de consignes intelligentes au Royaume-Uni grâce à une alliance avec les stations-service Shell

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de Quadient de proposer ses consignes en réseau ouvert à l’échelle nationale, avec 200 nouveaux sites déjà en cours de déploiement

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce un nouveau partenariat avec Shell Service Stations, qui compte plus de 540 stations-service à travers le Royaume-Uni. Reconnue pour son engagement à « faciliter les trajets du quotidien », Shell propose une expérience de distribution premium, axée sur la simplicité d’accès, le choix et la qualité de service.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, de nouvelles consignes Parcel Pending by Quadient sont actuellement déployées à travers le Royaume-Uni, avec une première vague de 200 installations en cours. Cette étape marque une avancée significative dans la mission de Quadient, qui vise l’installation de 5 000 consignes en réseau ouvert d’ici 2027. Ouvertes à tous types de transporteurs et prestataires de services, ces consignes offrent une solution flexible et sécurisée pour les livraisons, retours et échanges, disponibles 24h/24 et 7j/7. Elles peuvent également servir de points de services polyvalents, adaptés au stockage temporaire ou à la collecte de médicaments, commandes e-commerce et pièces détachées, ou encore à l’échange de clés.

« Ce partenariat avec les stations-service Shell rapproche encore davantage les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient du quotidien des communautés, à travers le Royaume-Uni », déclare Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe Lockers chez Quadient. « Les stations Shell, facilement accessibles et ouvertes sur des plages horaires étendues, s’intègrent parfaitement dans la routine des usagers. Ce sont donc des emplacements idéaux pour étendre notre réseau de consignes en libre accès. Ensemble, nous simplifions la logistique du dernier kilomètre en offrant une solution pratique et sécurisée pour envoyer, retourner ou récupérer un colis, en toute autonomie. Cette collaboration renforce notre présence au Royaume-Uni tout en contribuant à l’ambition de Shell de proposer des services plus durables et centrés sur les besoins des clients ».

« Nous sommes ravis de collaborer avec Quadient pour proposer leur service de consigne intelligente dans nos stations-service », déclare Sarah Reid, Responsable du développement commercial pour les services de distribution de proximité chez Shell UK. « Cette collaboration améliore l’offre de services pratiques proposée à nos clients, en intégrant un service ouvert, fiable, et qui enrichit l’expérience en station. C’est une nouvelle étape dans l’enrichissement de notre offre, afin de répondre à l’évolution des attentes des consommateurs, tout en soutenant des modes de livraison plus durables et flexibles à l’échelle nationale ».

Pour en savoir plus sur le réseau ouvert de consignes intelligentes Quadient, rendez-vous sur : parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site quadient.com/fr .

