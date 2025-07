STÉPHANE STOLL EST NOMMÉ DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ET DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE BOUYGUES

Stéphane Stoll est nommé directeur général adjoint et directeur financier du groupe Bouygues à compter du 1er août 2025. Il intègre à cette date le comité de direction générale du Groupe. Il est rattaché à Pascal Grangé, directeur général délégué du groupe Bouygues.

Agé de 55 ans, Stéphane Stoll a commencé son parcours chez Bouygues en 1994. Il a débuté chez Bouygues SA comme chargé de mission auprès du directeur général Construction, puis au sein des équipes d'audit interne Groupe pendant cinq ans.

Stéphane Stoll a rejoint Bouygues Energies & Services (alors ETDE) en 2002 pour participer au développement des activités de Facility management, dans des fonctions d'abord financières puis opérationnelles. Il est devenu secrétaire général de Bouygues Energies & Services en 2010, puis directeur général adjoint en charge du Développement, de l'Innovation et de la Transformation digitale en 2017. Lors de l'acquisition des activités Energies & Services d'Alpiq en 2018, il a pris la direction générale de Kraftanlagen en Allemagne, dont il a assuré l'intégration et la consolidation. En 2021, il a pris la direction des activités Energies & Industrie de Bouygues Energies & Services. Il a rejoint Equans en 2023, dont il a dirigé jusqu'à aujourd'hui les activités Europe centrale, Data centers, Energies et Solar & Storage.

Cette nomination s’inscrit dans la perspective du départ à la retraite de Pascal Grangé, qui interviendra en 2026.

