Reconfiguration de l’autoroute Bonaventure en boulevard : début des travaux dès septembre 2025

LONGUEUIL, Québec, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) annonce le début des travaux du projet de reconfiguration de l’autoroute Bonaventure en boulevard dès septembre prochain, travaux qui se termineront en 2029. La mobilisation du chantier s’amorcera dès la fin du mois d’août. À quelques exceptions près, au moins deux voies par direction seront maintenues sur Bonaventure afin d’assurer la fluidité de la circulation durant les travaux.

Les travaux de construction du nouveau boulevard coûteront 156,2 millions de dollars, s’inscrivant ainsi à l’intérieur de l’enveloppe globale de 282 millions de dollars prévue pour le projet. Les travaux seront réalisés par Duroking Construction qui a obtenu le contrat au terme d’un processus d’approvisionnement rigoureux et transparent.

Rappelons que le projet prévoit une reconfiguration complète du secteur en éloignant les voies de circulation de la berge du fleuve Saint-Laurent afin de libérer de l’espace en rive pour y aménager un immense corridor vert de 80 000 m2. Doté de deux pistes de mobilité active, ce corridor inclura des espaces publics végétalisés favorisant ainsi une réduction de 40 % de l’empreinte routière et des îlots de chaleur.

« Nous sommes très heureux de franchir cette étape au terme d’un processus initié il y a plusieurs années incluant une démarche participative qui a démarré en 2019, et qui s’est poursuivi avec la conception du futur boulevard et l’octroi du contrat », explique Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI. « Depuis près de cinq ans, nous avons travaillé étroitement avec la Ville de Montréal, différents partenaires et près d’une trentaine de groupes d’intérêt afin de bonifier ce projet qui contribuera à améliorer considérablement le milieu de vie de la collectivité », conclut-elle.

Les grands bénéfices du projet

Ajout d’une voie cyclable et d’une promenade piétonne en site propre de 2,5 km ouvertes toute l’année

Le nouveau boulevard sera doté de deux liens de mobilité active actuellement absents dans le secteur. Ces liens permettront de compléter les réseaux cyclables et piétonniers de l’ouest de l’île et de la Rive-Sud en les connectant à ceux menant au Vieux-Port et au centre-ville de Montréal. L’exploitation de ce réseau est prévue en toute saison.

Important verdissement du secteur

Dans le cadre de ce projet, l’axe Bonaventure sera considérablement verdi par la plantation de près de 32 000 arbres, arbustes et vivaces, ainsi que la création d’aménagements favorables à la protection de la biodiversité. Des aires gazonnées seront adaptées aux différents dénivelés le long du corridor et permettront aux usagers de s’asseoir ou de se balader aux abords du fleuve.

Protection du fleuve Saint-Laurent

PJCCI continuera d’adresser les problématiques environnementales présentes sur ce territoire. Elle prévoit notamment intégrer des mesures de protection de la biodiversité, en plus de maintenir, voire bonifier son projet Solution Bonaventure qui, depuis 2016, contribue à la protection du fleuve Saint-Laurent en confinant et en traitant les eaux souterraines contaminées.

La mobilité, une priorité

Avec plus de 20 millions de passages par an, l’autoroute Bonaventure est un axe majeur reliant notamment le centre-ville, le Port de Montréal, l’autoroute 15 et le pont Samuel-De Champlain. La capacité de l’axe sera maintenue à trois voies par direction afin d’assurer la fluidité de la circulation sur cet axe névralgique. La réduction de la vitesse à 50 km/h permettra d’assurer une cohérence avec les limites de vitesse des secteurs avoisinants et la sécurité des piétons souhaitant traverser le boulevard pour rejoindre le corridor vert; ces derniers bénéficieront également de l’ajout de trois intersections avec feux de signalisation.

Pour en savoir plus :

À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. Elle a aussi réalisé la déconstruction du Champlain d’origine. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements :

Nathalie Lessard, directrice, Communications

Téléphone : 450 651-8771

Courriel : formulaire Nous joindre

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c8f0a2df-9e5a-49dc-8492-e15331c094a4