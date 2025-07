Coface SA : Coface confirme son bon début d’année et poursuit ses investissements stratégiques. Retour sur fonds propres tangibles annualisé à 12,6%

Coface confirme son bon début d’année et poursuit ses investissements stratégiques. Retour sur fonds propres tangibles annualisé à 12,6%

Paris, le 31 juillet 2025 – 17h35

Chiffre d’affaires : 937 M€, en hausse de 2,3% à périmètre et taux de change constants Les revenus des activités d’assurances sont en hausse de +1,7% ; l’activité client enregistre une progression de +1,8% La rétention client s’approche de ses plus hauts historiques (94,0% vs. 92,8% au S1-2024); l’effet prix reste négatif (-1,6%), en ligne avec les tendances de long terme La croissance à deux chiffres des services d’information se poursuit (+14,7% à taux de change constant); le recouvrement de créances est en croissance de +35,0% ; l'affacturage est en léger repli de -1,5% avec la baisse des taux d’intérêt

Ratio de sinistralité net à 40,1%, en hausse de 5,1 ppts ; ratio combiné net à 71,3%, en hausse de 7,9 ppts Ratio de sinistralité brut à 37,8%, en hausse de 5,3 ppts sur un an mais en légère amélioration au T2-25 par rapport au trimestre précédent, montrant une bonne maitrise des risques Ratio de coûts net en hausse de 2,8 ppts à 31,2% reflétant l’inflation passée ainsi que la poursuite des investissements

Coface poursuit le renforcement de son activité d’assurance-crédit et déploie sa stratégie data : Renforcement de la gouvernance par la nomination de Joerg Diewald en tant que Directeur des services d’information et des partenariats et de Thibault Surer à la tête d’un nouveau pôle technologique centré sur les données, la connectivité et l’innovation produit Création d’un nouveau syndicat du Lloyd’s permettant à Coface d’offrir des solutions AA à ses clients Acquisition du groupe Cedar Rose et de Novertur International

Résultat net (part du groupe) de 124,2 M€, en baisse de 12,7% par rapport au S1-24 qui constituait un record historique. Le RoATE 1 annualisé ressort à 12,6%

Solvabilité estimée à 195%2, au-dessus de la zone cible (155% - 175%)





Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 30 juin 2024

Xavier Durand, Directeur Général de Coface, a déclaré :

« Le résultat net de Coface s’établit à 62M€ sur le deuxième trimestre, en repli par rapport à un deuxième trimestre 2024 record. Le nombre de faillites dans le monde a poursuivi sa hausse constante et atteint désormais des niveaux nettement supérieurs à ceux d’avant la période du Covid. Une vigilance constante et une exécution sans faille nous ont permis de contenir la hausse de la sinistralité alors que l’incertitude créée par l’augmentation des droits de douanes aux Etats-Unis n’a sans doute pas encore donné sa pleine mesure. Nos revenus progressent cependant, tant en assurance-crédit que dans les services. Cette croissance est portée par nos investissements qui permettent de porter les affaires nouvelles à un niveau record en assurance comme dans les services.

Ces investissements délibérés renforcent notre force de distribution, l’offre proposée à nos clients et nos capacités d’analyse des risques. Ainsi nous avons depuis le début de l’année procédé à deux acquisitions dans les services d’informations, Cedar Rose et Novertur. Nous avons également annoncé la création d’un syndicat au Lloyd’s permettant d’offrir des solutions AA à certains de nos clients.

Enfin, notre solvabilité se maintient à un niveau élevé puisque notre ratio atteint 195%. »

Chiffres clés au 30 juin 2025

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2025 lors de sa réunion du 31 juillet 2025. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 30 juillet 2025. Ces états financiers consolidés semestriels ont fait l’objet de procédures d’examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Eléments du compte de résultat en M€ S1-24 S1-25 Variation % ex. FX* Revenus des activités d’assurance 754,3 760.0 +0,8% +1,7% Revenus des autres activités 168,5 176,6 +4,9% +4,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 922,7 936,6 +1,5% +2,3% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 195,0 153,6 -21,2% -20,3% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 40,8 26,3 -35,4% -36,0% Charges financières d'assurance -18,1 6,7 -137,1% -130,8% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 217,7 186,6 -14,3% -14,1% Autres produits et charges opérationnels -0,5 -0,6 +21,8% +12,2% RESULTAT OPERATIONNEL 217,2 186,0 -14,4% -14,2% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 142,3 124,2 -12,7% -12,7% Ratios clés S1-24 S1-25 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 35,0% 40,1% 5,1 ppts Ratio de coûts net de réassurance 28,4% 31,2% 2,8 ppts RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 63,4% 71,3% 7,9 ppts Eléments du bilan en M€ 2024 S1-25 Variation Capitaux propres part du Groupe 2 193,6 2 098,0 -4,4% S1-24 S1-25 Ratio de solvabilité 195%1 195%1 0 ppt

* Hors effet périmètre

1 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

1. Chiffre d’affaires





Au premier semestre, Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 937 M€, en hausse de +2,3% à taux de change et périmètre constants par rapport au S1-24. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires croit de +1,5%.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +1,7% à périmètre et changes constants bénéficiant d’une légère hausse de l’activité client ainsi que d’un niveau de rétention qui retrouve ses niveaux records à 94,0%. Les affaires nouvelles atteignent 76 M€, atteignant le plus haut niveau depuis le S1-20, portées par une hausse de la demande et bénéficiant des investissements de croissance réalisés par Coface.

La croissance de l’activité clients a un impact positif de +1,8% au S1-25 dans un contexte de forte incertitude politique, notamment en matière de droits de douanes, et de croissance économique modeste. L’effet prix reste négatif à -1,6% au S1-25, en ligne avec les tendances de long terme. Cette baisse s’explique en grande partie par une très faible sinistralité passée compensée par le contexte actuel de normalisation.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles est en hausse de +8,2% par rapport au S1-24. Les revenus de l’affacturage diminuent de -1,5% sur le semestre et de -2,2% au T2-25 en raison de la baisse des taux d’intérêt et de la faiblesse de l’activité client en Allemagne comme en Pologne. Les revenus des services d’informations poursuivent leur croissance à deux chiffres à +14,7%. Les commissions de recouvrement progressent, à partir d’une base encore modeste, de +35% en raison de la hausse des sinistres à recouvrer. Les accessoires de primes sont en hausse de +2,3%.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) S1-24 S1-25 Variation % ex. FX3 Europe du Nord 185,0 185,2 +0,1% +0,1% Europe de l'Ouest 187,6 191,6 +2,1% +1,0% Europe centrale et de l'Est 87,0 83,9 -3,5% -3,8% Méditerranée & Afrique 276,0 280,2 +1,5% +3,0% Amérique du Nord 88,7 87,7 -1,2% +2,0% Amérique latine 38,2 41,5 +8,6% +17,5% Asie-Pacifique 60,2 66,5 +10,5% +9,5% Chiffre d'affaires consolidé 922,7 936,6 +1,5% +2,3%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +0,1% à taux de change constants comme à change courants. L’activité d’assurance-crédit bénéficie du bon niveau des affaires nouvelles et d’un taux de rétention élevé. Les revenus de l’affacturage sont en baisse de -1,6%.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires est en hausse, de +1,0% à taux de change constants (2,1% à changes courants) sous l’effet de solides performances commerciales dans les services (+27%) et en assurance-crédit, compensant la perte d’un contrat auprès d’une institution financière.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en baisse de -3,8% à taux de change constants (-3,5% à taux de change courants) mais en nette amélioration par rapport au trimestre précédent (-6,9%). L’activité d’assurance-crédit souffre d’un effet non récurrent enregistré en 2024 ainsi que du transfert d’un grand contrat vers la région Asie-Pacifique.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +3,0% à taux de change constants et de +1,5% à taux de change courants, sous l’effet d’un taux de rétention élevé et d’une économie globalement plus dynamique

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +2,0% à taux de change constants (-1,2% en données publiées). La région bénéficie d’une amélioration des affaires nouvelles. Les chiffres publiés souffrent de la forte baisse du dollar depuis le début d’année.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires enregistre une hausse de +17,5% à taux de change constants et de 8,6% en courant. La région bénéficie d’un niveau toujours élevé d’inflation locale qui profite à l’activité client.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de 9,5% à taux de change constants et de 10,5% en courant sous l’effet d’un taux de rétention élevé, d’un rebond de l’activité client et du transfert d’un client en provenance d’une autre région.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 71,3% au S1-25 (en hausse de 7,9 ppts sur un an) et à 74,0% sur le deuxième trimestre, atteignant un niveau proche de la moyenne de cycle.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 37,8%, en hausse de 5,3 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette hausse reflète la normalisation de la sinistralité compensée par des relâchements de réserves qui restent à un niveau élevé. Le nombre de sinistres de taille moyenne reste inférieur aux tendances de long terme mais est en augmentation.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, bien qu’actualisé, reste conforme à la moyenne historique. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 41,0 ppts de reprises sur antérieurs.

Le ratio de sinistralité net augmente à 40,1%, en hausse de 5,1 ppts par rapport au S1-24, mais proche du niveau atteint au S1-23 (40,3%), dans un contexte économique actuellement plus difficile.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais également ses investissements, conformément à son plan stratégique Power the Core. Au premier semestre 2025, les coûts sont ainsi en hausse de +7,0% à périmètre et changes constants, et de +6,3% à changes courants.

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 34,6% au S1-25, une hausse de 2,0 ppts sur un an. Cette hausse est principalement liée à l’inflation des coûts (0,6 ppt) ainsi qu’à la poursuite des investissements (2,3 ppts). Il bénéficie a contrario de l’amélioration du mix produit (services d’informations, recouvrement de créances et accessoires de primes) pour -0,9 ppt. L’évolution des commissions de réassurance explique l’essentiel du solde.

Résultat financier





Le produit des placements financiers net s’élève à +26,3 M€ sur le premier semestre. Ce montant inclut un effet de change pour -17,0 M€ sur les actifs financiers qui s’explique par la forte baisse du dollar par rapport à l’euro ainsi que l’impact négatif relatif à l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) en Turquie pour -6,7 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 52,1 M€. Le rendement comptable4, hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 1,6% au S1-25. Le rendement des nouveaux investissements est de 3,7%.

Les charges financières d'assurance (IFE) sont positives de 6,7 M€ sur le premier semestre. Elles incluent un important gain de change (+23,1 M€) sur les passifs techniques qui est le reflet de la charge constatée sur les actifs et partiellement sur le ratio de sinistralité net.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 186,0 M€ au S1-25, en baisse de 14,4%, se rapprochant du niveau atteint au S1-23.

Le taux d’imposition effectif atteint 25% sur le semestre (vs 27% au S1-24).

Au total, le résultat net (part du groupe) est à 124,2 M€, en baisse de 12,7% par rapport au premier semestre 2024, légèrement en-dessous du résultat du S1-23 (128,8 M€) dans un environnement économique plus difficile.

3. Capitaux propres





Au 30 juin 2025, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 098,0 M€, en baisse de 95,6 M€, soit -4,4% (2 193,6 M€ au 31 décembre 2024).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 124,2 M€, le paiement du dividende (-209 M€) et la hausse des plus-values latentes (21,9 M€).

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 12,6% au 30 juin 2025, en baisse par rapport à l’année précédente, en ligne avec la baisse du résultat net.

Le ratio de solvabilité atteint 195%5, stable par rapport au S1-24. La solvabilité reste à un niveau très supérieur à la fourchette cible du groupe (155-175%).

4. Perspectives





Le deuxième trimestre 2025 a été marqué par la poursuite de l’augmentation des droits de douanes annoncés par les Etats-Unis. Les annonces de fortes hausses ont alterné avec des sursis plus ou moins longs et la signature de quelques accords bilatéraux. A date, les droits de douanes sur les importations en provenance d’Europe devraient atteindre 15%.

Certains droits de douanes sont déjà entrés en vigueur (automobile, métaux) et ont entraîné des conséquences directes négatives sur les flux des marchandises affectées. Les annonces de sursis ont a contrario provoqué des achats d’anticipations qui ont soutenu l’activité. Enfin, la forte incertitude sur l’état final de cette séquence a provoqué un report des investissements ainsi que la réorientation des exportations chinoises notamment vers des marchés jugés plus stables.

Ce contexte très incertain impacte le commerce mondial et la santé des entreprises de façon très différenciée. Coface a au cours du deuxième trimestre dégradé les notations de 23 secteurs et 4 pays. La persistance de tensions inflationnistes empêche pour l’instant les banques centrales de baisser leurs taux. Seuls le maintien de déficits publics élevés et la poursuite d’un fort cycle d’investissement pour accompagner le développement de l’intelligence artificielle soutiennent la demande.

80% des économies avancées ont enregistré une hausse des défaillances d’entreprises qui atteignent désormais un niveau record sur la dernière décennie, supérieur de 20 à 25% par rapport à 2019.

Dans ce contexte de mutation rapide, l’expertise de Coface en matière de gestion des risques et les services associés qu’elle propose (services d’informations, recouvrement de créance) sont plus pertinents que jamais. La Société poursuit résolument ses investissements même s’ils pèsent à court terme sur le ratio de coûts. Depuis le début d’année, Coface a annoncé deux acquisitions (Cedar Rose et Novertur) ainsi que la création d’un syndicat au Lloyd’s et d’un pôle technologique.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier semestre 2025 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 31 juillet à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 % % ex. FX Revenus des activités d'assurance 378,6 375,6 375,9 382,7 382,9 377,1 +0,4% +2,3% Revenus des autres activités 85,0 83,4 78,0 85,5 90,3 86,3 +3,5% +4,2% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 459,1 453,8 468,3 473,2 463,4 +0,9% +2,6% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 100,3 94,7 88,8 84,9 85,4 68,2 -27,9% -25,5% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 17,9 22,8 19,0 31,9 10,4 15,9 -30,3% -29,5% Charges financières d'assurance -11,4 -6,7 -7,3 -17,1 -4,1 10,8 -262,8% -249,1% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 110,9 100,5 99,7 91,6 95,0 -14,3% -12,9% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -2,6 -5,5 -0,4 -0,3 -43,9% -48,0% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 110,4 97,9 94,2 91,2 94,7 -14,2% -12,7% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 73,8 65,4 53,4 62,1 62,1 -15,9% -14,7% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 26,8% 25,5% 36,2% 23,0% 26,3% -0,5 ppt

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-24 S1-24 9M-24 2024 T1-25 S1-25 % % ex. FX Revenus des activités d'assurance 378,6 754,3 1 130,2 1 512,9 382,9 760,0 +0,8% +1,7% Revenus des autres activités 85,0 168,5 246,4 331,9 90,3 176,6 +4,9% +4,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 922,7 1 376,6 1 844,8 473,2 936,6 +1,5% +2,3% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 100,3 195,0 283,8 368,7 85,4 153,6 -21,2% -20,3% Résultat des placements nets

de charges, hors coût de l'endettement 17,9 40,8 59,8 91,7 10,4 26,3 -35,4% -36,0% Charges financières d'assurance -11,4 -18,1 -25,4 -42,5 -4,1 6,7 -137,1% -130,8% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 217,7 318,2 417,9 91,6 186,6 -14,3% -14,1% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -3,1 -8,6 -0,4 -0,6 21,8% 12,2% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 217,2 315,1 409,2 91,2 186,0 -14,4% -14,2% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 142,3 207,7 261,1 62,1 124,2 -12,7% -12,7% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 27,0% 26,5% 28,7% 23,0% 24,7% -2,3 ppt

* Hors effet périmètre

