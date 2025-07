EQUASENS : Chiffre d’affaires au 30 juin 2025 à 116,0 M€

Villers-lès-Nancy, le 31 juillet 2025 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires au 30 juin 2025 à 116,0 M€

+7,4% en croissance publiée et + 6,4% en croissance organique

CA S1 2025 Groupe (M€) Publié

2024 Publié 2025 Variation /

publié Dont Croissances externes Variation /

périmètre comparable (croissance organique) T1 53,3 57,0 3,7 6,9% 0,5 3,2 5,9% T2 54,7 58,9 4,3 7,8% 0,5 3,8 6,9% Total 108,0 116,0 8,0 7,4% 1,1 6,9 6,4%





CA S1 2025 / Division (M€) Publié 2024 Publié 2025 Variation /

publié Dont Croissances externes Variation /

périmètre comparable (croissance organique) Pharmagest 82,1 85,9 3,9 4,7% 3,9 4,7% Axigate Link 15,4 16,5 1,0 6,7% 1,0 6,7% e-Connect 5,5 7,5 2,0 36,6% 2,0 36,6% Médical Solutions 3,9 5,1 1,1 29,1% 1,1 0,1 2,2% Fintech 1,1 1,0 -0,1 -7,6% -0,1 -7,6% Total 108,0 116,0 8,0 7,4% 1,1 6,9 6,4%

Au 30 juin 2025, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 116,0 M€, en progression de 7,4% par rapport au publié S1 2024 et de 6,4% à périmètre comparable.

Le chiffre d’affaires de la société CALIMED SAS, acquise par la Division Medical Solutions en décembre 2024, a fait l’objet d’un retraitement de périmètre (1,1 M€).

Points clés du 1 er semestre 2025 par activité

Afin de faciliter l’analyse des performances, un nouveau découpage des activités du Groupe est proposé, le segment « maintenance et abonnements » regroupant l’ensemble des revenus récurrents et le segment « logiciels et services », principalement, les ventes de licences et les revenus liés à la formation, au consulting et à l’intermédiation.

Les ventes de configurations et de matériels (+9,9%) restent un moteur important de la croissance du groupe, en particulier dans les Divisions Pharmagest (+6,1%) et e-Connect (+125,9%)

(+9,9%) restent un moteur important de la croissance du groupe, en particulier dans les Divisions Pharmagest (+6,1%) et e-Connect (+125,9%) La maintenance et abonnements (+5,5%) progressent de manière régulière, témoignant de la fidélité de la base clients et du succès des offres en mode SaaS, notamment dans la Division Axigate Link (+5,6%). Calimed (Division Medical Solutions) ayant contribué à hauteur de 2,0% à la croissance du segment.

(+5,5%) progressent de manière régulière, témoignant de la fidélité de la base clients et du succès des offres en mode SaaS, notamment dans la Division Axigate Link (+5,6%). Calimed (Division Medical Solutions) ayant contribué à hauteur de 2,0% à la croissance du segment. Les solutions logicielles et services (+6,4%) restent très favorablement orientées, portées par les ventes de licences, notamment celles liées aux derniers lancements de produits dans la Division Pharmagest (+4,6%) et par les nouveaux déploiements réalisés par la Division Axigate Link (+8,9%).





CA S1 2025 / Activité (M€) Publié 2024** Publié 2025 Variation / Publié Configurations et matériels 42,9 47,1 4,2 9,9% Maintenance et abonnements* 48,7 51,4 2,7 5,5% Logiciels et services 16,4 17,4 1,1 6,4% TOTAL 108,0 116,0 8,0 7,4%

* Maintenance et abonnements : revenus récurrents y compris SaaS

** Publié 2024 : données reconstituées

Points clés du 1 er semestre 2025 par Division



La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires de 85,9 M€ au S1 (+4,7%). Cette progression confirme la dynamique positive amorcée au T1 2025, portée par l’innovation et l’amélioration de la satisfaction client.

En France, l’ensemble des activités progresse (+3,4% à 74,0 M€) porté par : Les besoins de renouvellement en équipements et les nouvelles offres matériels, l’activité « étiquettes électroniques » étant particulièrement bien orientée au second trimestre. Le lancement début 2025, de solutions logicielles différenciatrices, axées sur l’automatisation, la productivité et la sécurité en officine. Avec plus de 800 ventes id.genius et 160 id.secure box, ces nouvelles solutions rencontrent un accueil très favorable. Les solutions de gestion électronique des factures dédiées à la pharmacie (Digipharmacie) qui confirment leur leadership sur le marché avec plus de 900 nouveaux clients. Seul, le secteur de la formation métier (Atoopharm) est en retrait, marqué par l’évolution de l’environnement réglementaire et notamment une périodicité du DPC prolongée d’une année.

l’ensemble des activités progresse (+3,4% à 74,0 M€) porté par :

En Italie , le chiffre d’affaires progresse de manière équilibrée sur les deux activités, grossistes et pharmacies (+16,5% à 7,7 M€). La dynamique de conquête commerciale reste forte avec plus de 150 nouvelles pharmacies sur le premier semestre.

, le chiffre d’affaires progresse de manière équilibrée sur les deux activités, grossistes et pharmacies (+16,5% à 7,7 M€). La dynamique de conquête commerciale reste forte avec plus de 150 nouvelles pharmacies sur le premier semestre. En Allemagne, l’activité est favorablement orientée (+ 11,2% à 3,0 M€) à la fois sur le segment de l’observance et celui de la gestion d’officine, avec, en particulier, le succès des bornes de paiement id.express.

l’activité est favorablement orientée (+ 11,2% à 3,0 M€) à la fois sur le segment de l’observance et celui de la gestion d’officine, avec, en particulier, le succès des bornes de paiement id.express. En Belgique, le retour à la croissance est confirmé (+6,4% à 1,2 M€).

Cette Division représente 74,1% du chiffre d’affaires global.

La Division AXIGATE LINK présente un chiffre d’affaires au S1 2025 de 16,5 M€ (+6,7 %).

Le secteur des EHPAD (+ 4,5% à 8,4 M€) bénéficie du programme de financement ESMS NUMERIQUE en France, se traduisant par un niveau d’activité solide. Titanlink a été déployé dans 164 sites depuis janvier 2025 en France (789 au total) et 16 en Belgique (58 sites au total).

(+ 4,5% à 8,4 M€) bénéficie du programme de financement ESMS NUMERIQUE en France, se traduisant par un niveau d’activité solide. Titanlink a été déployé dans 164 sites depuis janvier 2025 en France (789 au total) et 16 en Belgique (58 sites au total). Le secteur Domicile (+13,9% à 3,9 M€) maintient un niveau de conquête prometteur, porté par de nouvelles signatures et le succès des offres dédiées aux Centres de Ressources Territoriales et Plateformes de Répit. L’adressage du marché des Services Autonomies Domicile a débuté avec un très bon niveau d’accueil.

(+13,9% à 3,9 M€) maintient un niveau de conquête prometteur, porté par de nouvelles signatures et le succès des offres dédiées aux Centres de Ressources Territoriales et Plateformes de Répit. L’adressage du marché des Services Autonomies Domicile a débuté avec un très bon niveau d’accueil. Le secteur des Hôpitaux (+16,6% à 2,1 M€) enregistre un réel succès avec la signature de 4 ensembles hospitaliers confortant la notoriété croissante de la solution Axigate Hospilink sur le marché.





Cette Division représente 14,2% du chiffre d’affaires global.

La Division E-CONNECT affiche un chiffre d’affaires au S1 2025 de 7,5 M€ (+36,6%).

Dans la continuité du T1, la Division maintient un niveau élevé de déploiement de ses solutions en Mobilité, notamment l’eS-KAP+, nouvelle solution lancée au cours du 1 er trimestre 2025 et qui rencontre un vif succès auprès de plus d’une vingtaine d’éditeurs de logiciels clés du marché.

trimestre 2025 et qui rencontre un vif succès auprès de plus d’une vingtaine d’éditeurs de logiciels clés du marché. Les solutions de lecture de l’Apps Vitale, projet de dématérialisation de la carte Vitale sur smartphone, se déploient progressivement depuis mars 2025 au rythme du calendrier régional de l’Assurance Maladie.

Cette Division représente 6,5% du chiffre d’affaires global.

La Division MEDICAL SOLUTIONS enregistre au S1 un chiffre d’affaires de 5,1 M€ (en progression de +29,1% en données publiées et +2,2% en données organiques).

L’intégration de Calimed (acquise fin 2024) constitue le vecteur principal de cette croissance, son offre SaaS à destination des chirurgiens et médecins continuant de séduire de nouveaux clients grâce à sa forte valeur ajoutée métier.

Les solutions historiques de la Division bénéficient de l’accueil très favorable réservé aux nouvelles offres comme le compagnon IA vocal LOQUii, et les services complémentaires comme la sauvegarde en ligne, témoignant de la fidélité de la base clients et de la solidité du modèle récurrent, dans un contexte concurrentiel agressif.

La Division représente 4,4% du chiffre d’affaires global.

La Division FINTECH affiche un chiffre d'affaires de 1,0 M€ au S1 (-7,6%).

L’assainissement de la base clients se poursuit visant à limiter l’exposition aux risques et à renforcer la qualité du portefeuille.

L’activité commerciale reste soutenue dans un environnement économique difficile.

La Division représente 0,9% du chiffre d’affaires global.

Evènements significatifs survenus après le 30 juin 2025 : Acquisition des activités DIS et ResUrgences - Renforcement stratégique de la Division AXIGATE LINK

Le 1er juillet 2025, le Groupe a finalisé l'acquisition de deux activités spécialisées dans les solutions logicielles pour le secteur sanitaire public : la société Novaprove (éditeur du logiciel ResUrgences) et le fonds de commerce de l'activité DIS. Cette opération stratégique, qui représente plus de 300 clients dans le secteur public de santé pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 M€, renforce significativement la position de la Division Axigate Link sur le marché des logiciels hospitaliers et médico-sociaux.

ResUrgences, plateforme cloud spécialisée dans la gestion des services d'urgences hospitalières qui équipe 8 CHU et 75 établissements, et la gamme DIS, suite complète de solutions numériques présente dans 215 sites (125 établissements de santé et 90 EHPAD), viennent compléter l'offre existante de la Division. L'intégration de ces nouvelles briques fonctionnelles (DPI, facturation, comptabilité, gestion des stocks et RH) aux gammes Hospilink, Titanlink et Domilink permettra de créer un écosystème complet pour accompagner la transformation numérique des établissements publics et privés, en cohérence avec l'ambition du Groupe de devenir le partenaire technologique de référence du système de santé français.

Perspectives S2 2025

Fort de la dynamique commerciale positive observée dans l'ensemble de ses divisions au S1 2025, le Groupe Equasens aborde le second semestre avec confiance et anticipe la poursuite de la croissance au S2.

Le Groupe Equasens reste néanmoins attentif aux décisions des pouvoirs publics relatives au niveau de compensation financière octroyé par l’assurance maladie dans le cadre des achats de médicaments génériques et biosimilaires. Ces décisions pourraient avoir un impact sur l’économie de l’officine et le réseau officinal.

Les efforts d'investissement et de structuration réalisés depuis 2024 portent leurs fruits, avec un déploiement réussi des nouvelle solutions logicielles adressant l'ensemble des professionnels de santé. Ils seront maintenus sur le reste de l’exercice 2025.

L'intégration des activités DIS et ResUrgences, effective depuis le 1er juillet 2025, contribuera dès le T3 à la performance de la Division Axigate Link et créera des synergies techniques et commerciales prometteuses.

Disposant d'une structure financière solide, le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe, en France comme en Europe, pour renforcer son positionnement de leader des solutions numériques en santé.

Calendrier financier

Communiqué Résultats semestriels 2025 : le 26 septembre 2025

Présentation Résultats semestriels 2025 (SFAF) : le 29 septembre 2025 - Paris

Communiqué du chiffre d’affaires T3 2025 : le 5 novembre 2025

Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2025 : le 5 février 2026

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.300 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

CONTACTS

Groupe EQUASENS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT

Tél. : 03 83 15 90 67 - frederique.schmidt@equasens.com

Agence de communication financière :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. : 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2025 sous le numéro n° D.25-0334. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

Pièce jointe