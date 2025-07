SAFE - Chiffre d’affaires du premier semestre 2025 : 2,5 M€

Chiffre d’affaires du premier semestre 2025 : 2,5 M€

En K€ S1 2025* S1 2024 Variation en % Chiffre d'affaires 2 557 2 587 -1,2% Safe Orthopaedics 1 457 1 303 11,8% Safe Medical 1 100 1 284 -14,3%

* Chiffres 2025 non audités

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 31 juillet 2025 à 18h45 - Safe (FR001400RKU0 – ALSAF) annonce son chiffre d’affaires consolidé non audité du premier semestre 2025 de 2,5 M€ contre 2,6 M€ au 1er semestre 2024, soit un léger repli de 1,2% dans un environnement conjoncturel encore contraint. Cette variation reflète des dynamiques contrastées au sein des différentes divisions du groupe.

Safe Orthopaedics a connu une croissance significative avec un chiffre d'affaires de 1 457 k€, en hausse de 11,8% par rapport au premier semestre 2024. Cette performance témoigne de la demande croissante pour nos solutions orthopédiques innovantes et de notre engagement continu envers l'excellence clinique.

Safe Medical a enregistré un chiffre d'affaires de 1 100 k€, contre 1 284 k€ pour le premier semestre 2024, soit une diminution de 14,3%. Cette baisse s'explique notamment par des difficultés techniques de production fin 2024 occasionnant des reports de facturation au 1er trimestre 2025.

Philippe Laurito, Directeur Général de Safe, précise : "Nos résultats pour le premier semestre 2025 illustrent à la fois les défis et les opportunités auxquels nous sommes confrontés. La performance solide de Safe Orthopaedics est encourageante et reflète la pertinence de nos solutions qui offrent une réponse experte aux attentes du secteur. Les difficultés rencontrées par Safe Medical pour accroître sa capacité de production ont été identifiées et nous avons d’ores et déjà diagnostiqué les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la situation."

Safe continue d'investir dans l'innovation pour renforcer sa position sur le marché. La société reste déterminée à améliorer ses performances opérationnelles et à saisir les opportunités de croissance future.

Prochains rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2024 (cf. communiqué de presse du 31 juillet 2025) et des résultats semestriels 2025

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

