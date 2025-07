Le CN présente le Plan de transport des céréales 2025-2026 : Renforcer la chaîne d’approvisionnement du Canada

MONTRÉAL, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd’hui son Plan de transport des céréales 2025-2026. Le plan démontre l’engagement du CN à offrir un service très performant grâce à une planification rigoureuse, à des investissements ciblés dans l’infrastructure et à une collaboration proactive dans la chaîne d’approvisionnement.

Le CN a acheminé un volume record de céréales sur les marchés intérieurs et internationaux au cours de la dernière campagne agricole. Selon les projections actuelles, le volume de céréales transportées de l’Ouest canadien pour 2024-2025 sera d’environ 31 millions de tonnes métriques (MTM), soit près d’un MTM de plus que le record précédent. Ce chiffre comprend les céréales en vrac et les céréales transformées transportées par wagons complets.

« Notre Plan de transport des céréales illustre l’engagement inébranlable du CN envers l’agriculture canadienne et la compétitivité à l’échelle mondiale de nos agriculteurs et de nos manutentionnaires de céréales. Nous avons adopté une approche de bout en bout exhaustive en matière de chaîne d’approvisionnement en investissant là où ça compte le plus, en collaborant avec nos partenaires et en nous assurant d’avoir le personnel, le matériel et les processus en place pour transporter les nouvelles récoltes. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Voici quelques points saillants du Plan de transport des céréales 2025-2026 :

Capacité de répondre à la demande : Le CN prévoit de transporter de 27 à 29,5 MTM de céréales et de produits céréaliers transformés au cours de la campagne agricole 2025-2026. La Compagnie dispose de ressources suffisantes pour répondre à la demande dans des conditions d’exploitation normales.

Coordination de la chaîne d’approvisionnement novatrice : Le CN modifie la façon dont il répartit les wagons-trémies vides en provenance des ports de la côte ouest afin d’améliorer la visibilité et la planification avec les clients. Au lieu de répartir les wagons à partir des principales plaques tournantes ferroviaires des Prairies, il les répartira au départ de Vancouver. Les clients pourront également mieux suivre leurs envois grâce à l’outil de suivi des envois ferroviaires du CN.

Transparence de bout en bout : Grâce au rapport du CN sur les céréales de l’ouest du Canada et aux tableaux de bord de l’exploitation, les intervenants ont accès aux mises à jour hebdomadaires sur les demandes de wagons, l’état de la chaîne d’approvisionnement et la fluidité du réseau.



Le Plan de transport des céréales 2025-2026 renforce le soutien de longue date du CN au secteur agricole canadien. Les investissements du CN continueront de contribuer au succès des agriculteurs canadiens, de renforcer le commerce des produits agricoles en Amérique du Nord et de relier le Canada aux marchés du monde entier.

Pour en savoir plus et pour consulter le Plan de transport des céréales 2025-2026 du CN, visitez le site www.cn.ca/cereales.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.