Aduro Clean Technologies mène des recherches sur le recyclage chimique des déchets de gazon synthétique

LONDON, Ontario, 01 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), entreprise spécialisée dans les technologies propres, qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a récemment achevé avec succès les premiers tests d’utilisation de gazon synthétique comme matière première pour sa technologie exclusive Hydrochemolytic™ (HCT).

Au cours des derniers mois, Aduro a testé des échantillons de déchets de gazon synthétique, couramment utilisé dans les stades sportifs et l’aménagement paysager, à l’aide de sa technologie Hydrochemolytic™. Les résultats se sont révélés prometteurs. Les échantillons présentaient la structure multicouche typique des systèmes modernes de gazon synthétique, comprenant des brins d’herbe en polyéthylène (PE), des couches de chaume en polypropylène (PP), des couches de support primaire et secondaire également en PP, des matériaux de remplissage résiduels tels que du sable de silice et du caoutchouc broyé, ainsi que des adhésifs en polyuréthane utilisés pour fixer les supports et les fibres. Cette composition complexe, qui associe plusieurs types de plastiques, des adhésifs thermodurcissables et des matériaux inorganiques, pose des défis au recyclage mécanique et limite la compatibilité avec les méthodes conventionnelles de recyclage chimique, qui nécessitent des flux d’entrée plus propres et homogènes.

Les tests ont montré que le procédé de recyclage chimique d’Aduro convertissait sélectivement les composants polyoléfiniques du gazon en hydrocarbures à chaînes plus courtes, susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour le vapocraquage et la production de nouveaux polymères. Cela a été réalisé sans prétraitement approfondi, le procédé ayant démontré une tolérance aux matériaux mixtes et aux contaminants généralement présents dans les systèmes de gazon synthétique usagés. Ces résultats contribuent aux efforts en cours visant à évaluer l’applicabilité de la technologie Hydrochemolytic™ aux flux de déchets complexes, qui ne peuvent être traités facilement par les méthodes de recyclage conventionnelles.

Dans le cadre de cette initiative, la société a reçu des échantillons de gazon synthétique d’un acteur majeur de l’industrie mondiale pour évaluation. Plusieurs autres parties ont manifesté leur intérêt pour ces résultats, soulignant la demande croissante de solutions de recyclage chimique dans ce secteur.

« Cet essai soutient notre stratégie visant à cibler des segments de marché peu desservis par le recyclage conventionnel, soit en raison de la complexité des matériaux, soit en raison de l’échelle limitée des traitements », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Le gazon synthétique en est un bon exemple. Sa construction multicouche, ses composants assemblés et sa contamination rendent son traitement difficile par les méthodes traditionnelles. » « Ce sont le type de flux de déchets qui pourraient mieux convenir à des systèmes de recyclage chimique modulaires et adaptés à la bonne échelle, comme la technologie HCT. »

Le gazon synthétique est largement utilisé dans le monde entier dans des applications telles que les terrains de sport, l’aménagement paysager, les aires de jeux, les terre-pleins centraux routiers, les toits commerciaux et les installations d’entraînement en intérieur, grâce à sa durabilité et à ses faibles besoins d’entretien. Un terrain complet de taille standard peut peser entre 200 et 300 tonnes, et en Amérique du Nord, plus de 12 000 terrains devraient arriver en fin de vie au cours des cinq prochaines années. Bien que les fabricants et les recycleurs aient mis en place des programmes de reprise et des stratégies de réutilisation des matériaux, ces initiatives sont souvent limitées par des contraintes techniques et économiques. Selon HTF Market Intelligence, le marché du recyclage du gazon synthétique devrait passer de 1,8 milliard de dollars en 2025 à environ 5,9 milliards de dollars d’ici à 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 15,8 %.

Au-delà du gazon artificiel, les moquettes représentent un flux de déchets tout aussi complexe et peu pris en compte. Selon le dernier rapport du Forum Économique Mondial, l’industrie textile génère environ 92 millions de tonnes de déchets dans le monde chaque année, dont une part importante provient des revêtements de sol et des produits de moquette. Bien que la moquette ne fasse pas encore partie des activités de test d’Aduro, les défis liés à la récupération de ce matériau suggèrent qu’elle pourrait constituer un futur candidat au recyclage chimique modulaire et évolutif.

Aduro poursuit ses travaux de développement avec les acteurs de l’industrie, notamment par des tests complémentaires, la caractérisation des produits obtenus, ainsi que des évaluations liées à l’économie du procédé et à son potentiel de montée en échelle. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des efforts plus globaux de la société visant à évaluer l’applicabilité de la technologie Hydrochemolytic™ aux flux de déchets complexes, peu pris en charge par les infrastructures traditionnelles de recyclage.

L’usine pilote NGP (Next Generation Process) de la société, actuellement en cours de construction, est conçue avec la flexibilité nécessaire pour traiter une large gamme de matières premières. Les enseignements tirés du programme de tests sur le gazon synthétique contribueront à orienter les futures stratégies opérationnelles et les protocoles d’évaluation des matières premières à l’échelle pilote.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la société utilise l’eau comme agent essentiel dans une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à faible coût, une approche révolutionnaire qui transforme des matières premières à faible valeur en ressources pour le XXI e siècle.

