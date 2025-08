Atos - Résultats semestriels 2025 conformes aux attentes. Objectifs annuels 2025 confirmés

Communiqué de presse

Résultats semestriels 2025 conformes aux attentes

Objectifs annuels 2025 confirmés

Progrès significatifs dans l'exécution du plan de transformation Genesis Ajustement bien engagé de la base de coûts, effets déjà visibles sur la rentabilité Plus de 50% de l'objectif global de restructuration de Genesis engagé

à fin juin Phase de lancement du pilier Croissance achevée pour assurer l'ambition du Groupe à long terme

Marge opérationnelle en croissance organique de 0,8 point, de 2,0 % à 2,8 %,

à 113 M€ (+15,4 % sur un an) malgré le fort recul anticipé du chiffre d'affaires SBU Atos: +1,7 points à 5,7 % grâce aux premiers bénéfices du plan de restructuration et à une gestion rigoureuse des contrats SBU Eviden : -1,7 points à -7,9 % - conformément à la saisonnalité de l’activité annoncée précédemment

Amélioration significative du flux de trésorerie disponible 1 , à -96 M€ (dont

-154 M€ de décaissements liés à la restructuration) contre -593 M€ au S1 2024

Chiffre d'affaires du S1 2024 à 4 020 M€, en baisse organique de 17,4 % en raison de l'impact attendu de la sortie de contrats et de la faible traction commerciale en 2024

Amélioration de 10 points du ratio Book-to-Bill par rapport à l'année précédente, atteignant 83 % malgré un environnement de marché atone, avec : Des prises de commande stables ou en croissance dans toutes les régions à l'exception de la France La poursuite des signatures de contrats stratégiques (11 grands contrats pluriannuels signés contre 5 au S1 2024). La dynamique commerciale positive devrait se poursuivre au S2 2025 Le pipeline sur 12 mois glissants a augmenté de 1,5 Md€ au T2, dont

1,3 Md€ de gros contrats (plus de 30 M€)

Objectifs financiers 2025 et trajectoire financière long-terme confirmés

Signature d’un contrat d’achat d’actions avec l’Etat pour la vente de l’activité Advanced Computing





Paris, le 1er août 2025 - Atos, un leader mondial de la transformation digitale enrichie par l’IA, annonce aujourd'hui ses résultats financiers semestriels 2025.

Philippe Salle, Président-Directeur Général du Groupe Atos, a déclaré :

« Dans un environnement difficile, je salue la détermination de nos équipes à déployer le plan de transformation Genesis sans délai. L'optimisation volontaire des coûts du Groupe commence déjà à porter ses fruits, comme en témoignent nos résultats semestriels : notre marge opérationnelle s’améliore de plus de 15 % sur un an, une dynamique positive s’installe, que nous comptons poursuivre. Notre consommation limitée de trésorerie reflète notre approche disciplinée en matière de gestion des liquidités, et nous constatons un intérêt croissant de nos clients à l'égard du recentrage stratégique du Groupe.

Nous avons également franchi une nouvelle étape significative vers la cession de nos activités Advanced Computing avec la signature d'un contrat d'achat d'actions avec l'État français.

Nous abordons la seconde moitié de l'année et au-delà, avec confiance autour d'une priorité claire: l’exécution de notre stratégie. Nous restons pleinement engagés à atteindre nos objectifs pour l’ensemble de l’année 2025 et notre ambition financière à plus long terme ».

Chiffres clés du 1er semestre 2025

En millions d'euros S1 2025 S1 2024 Var.

S1 2024* Var. organique Chiffre d’affaires 4 020 4 964 -944

4 865 -845 Marge d'exploitation 113 115 -2

98 +15 En % du chiffre d'affaires 2,8% 2,3% +0,5 pts

2,0% +0,8 pts OMDA 309 373 -64



En % du chiffre d'affaires 7,7% 7,5% +0,2 pts

Résultat net part du Groupe -696 -1 941 +1 245



Flux de trésorerie disponible2 -96 -593 +497



Endettement net (hors ajustement IFRS 9) -1 681 -4 218 +2 537





* à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2025

Performance opérationnelle

Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 4 020 millions d'euros au premier semestre 2025, reflétant une baisse organique de 17,4 % par rapport au premier semestre 2024, à cause de pertes et de sorties volontaires de contrats en 2024, en particulier pour la Strategic Business Unit (SBU) Atos aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que d'un environnement de marché globalement faible. La SBU Atos a réalisé un chiffre d'affaires de 3 603 millions d'euros, en baisse organique de 17,9 % par rapport au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires de la SBU Eviden a baissé de 11,9 % par rapport au premier semestre 2024, à 417 millions d'euros au premier semestre 2025.

La marge opérationnelle du Groupe a atteint 113 millions d'euros au premier semestre 2025, soit une hausse organique de 15 % par rapport au premier semestre 2024. Elle représentait 2,8 % du chiffre d'affaires (contre 2,0 % au premier semestre 2024), malgré une baisse organique de 845 millions d’euros de chiffre d'affaires sur un an. Cette performance démontre les premiers bénéfices des mesures de réduction des coûts engagées depuis le début de l'année, en particulier dans la SBU Atos où la marge opérationnelle s'est améliorée de 18 % d'une année sur l'autre. La rentabilité de la SBU Eviden a quant à elle été inférieure à celle de l'année dernière, comme attendu, en raison d'une forte saisonnalité au cours de l'année.

La publication de cette section représente la structure de reporting révisée du Groupe Atos, à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation au premier semestre 2025. Les segments ci-dessous sont ceux qui seront présentés dans les comptes consolidés du premier semestre 2025 et qui seront inclus dans le rapport financier semestriel 2025. Atos a identifié Atos France, Atos BNN (Benelux, pays nordiques), Atos UK&I, Atos USA & CA, Atos Allemagne, Autriche et Europe Centrale, Atos Marchés Internationaux, Atos Global Delivery Centers, Eviden et Global Structures comme les secteurs opérationnels, à l'image de la structure de reporting interne. Cela reflète l'examen, la gestion et l'évaluation des résultats d'exploitation du Groupe par la direction du Groupe à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

En millions d'euros Chiffre d’affaires S1 2025 Chiffres d’affaires*S1 2024 Variation organique* Marge op. 2025 Marge op.* 2024 Marge op. 2025 (%) Variation organique* ATOS 3 603 4 391 -17,9% 204 173 5,7% +18,2% Allemagne, Autriche et Europe centrale 767 831 -7,6% 1 -11 0,1% ns États-Unis et Canada 695 978 -29,0% 70 92 10,1% -24,4% France 591 663 -10,8% 13 9 2,1% +45,4% Royaume-Uni et Irlande 583 821 -29,0% 50 48 8,6% +4,5% Marchés internationaux 561 668 -16,0% 46 39 8,2% +18,8% BNN (Benelux, pays nordiques) 402 425 -5,4% 23 -1 5,6% ns Global Delivery Centers 5 6 -18,7% 2 -3 0,1% ns Eviden 417 474 -11,9% -33 -30 -7,9% +11,5% Global Structures - - - -57 -45 -1,4% +28,8% Total Groupe 4 020 4 865 -17,4% 113 98 2,8% +15,4%

*à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2025

Le chiffre d'affaires d’Atos - Allemagne, Autriche et Europe Centrale s'est élevé à

767 millions d'euros au premier semestre 2025, soit une baisse organique de 7,6 % par rapport au premier semestre 2024, en raison de l’impact de l’internalisation de services chez quelques gros clients et des sorties de contrats à faible rentabilité. Cela a été partiellement compensé par une fertilisation réussie et des ventes croisées chez les clients existants.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 140 points de base sur un an malgré le traitement non récurrent de certains frais de réorganisation au premier semestre 2024. Elle a atteint l'équilibre au premier semestre 2025 grâce à la restructuration du portefeuille de contrats existant et à l’effet positif des initiatives de réduction des coûts.

Le chiffre d'affaires d’Atos - USA & Canada a diminué de 284 millions d'euros d'une année sur l'autre de façon organique. Cette baisse s'explique essentiellement par l'arrêt et la réduction d'importants contrats en 2024, ainsi que par un environnement macroéconomique et politique incertain. Les résiliations des contrats de petite taille ont été plus que compensées par l'activité croissante chez les clients existants et par des nouveaux contrats au cours de la période.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 60 points de base par rapport au premier semestre 2024 malgré l'impact significatif de la baisse du chiffre d’affaires, grâce aux actions d'optimisation des coûts menées dans le cadre de Genesis. Elle s'élevait à 70 millions d'euros au premier semestre 2025.

Le chiffre d'affaires d’Atos - France a atteint 591 millions d'euros au premier semestre 2025, en baisse organique de 10,8 % par rapport au premier semestre 2024, en raison d'une forte exposition au secteur public récemment en demi-teinte et de l'impact des restructurations financières sur la perception des clients en 2024.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 80 points de base sur un an grâce au bénéfice des initiatives de réduction des coûts indirects, à l'amélioration du taux de facturation malgré la baisse du chiffre d'affaires et à l'amélioration de la gestion des contrats à faible rentabilité, de la qualité de l’exécution et de l'automatisation.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Royaume-Uni et Irlande a atteint 583 millions d'euros au premier semestre 2025, en baisse organique de 29 % d'une année sur l'autre, principalement en raison de l’arrêt volontaire de contrats de BPO dans le secteur public au quatrième trimestre 2024.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 280 points de base par rapport au premier semestre 2024. En termes absolus, elle est restée stable d'une année sur l'autre malgré la forte baisse du chiffre d'affaires grâce à la restructuration de contrats à faible rentabilité, grâce à la livraison réussie de nouveaux projets et aux impacts déjà visibles des initiatives de réduction des coûts.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Marchés Internationaux a baissé de 16 % en organique au premier semestre 2025, à 561 millions d'euros, principalement en raison de la baisse des performances en Asie-Pacifique, en Suisse et de l’activité Major Events qui avait bénéficié des Jeux Olympiques au premier semestre 2024. Cette baisse a été partiellement compensée par la croissance des revenus en Amérique du Sud.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 240 points de base par rapport au premier semestre 2024 et a atteint 46 millions d'euros au premier semestre 2025 (en hausse de 7 millions d'une année sur l'autre). La contribution négative sur la marge opérationnelle de la perte de revenus a été plus que compensée par l'amélioration de la productivité, les effets positifs du plan de transformation Genesis et la baisse des coûts ponctuels d'une année sur l'autre, les coûts de marketing liés aux Jeux olympiques ayant été enregistrés dans le segment au premier semestre 2024.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Benelux et Pays Nordiques s'est élevé à 402 millions d'euros au premier semestre 2025, en baisse organique de 5,4 % par rapport au premier semestre 2024, les résiliations de contrats étant partiellement compensées par la croissance de l'activité chez les clients existants.

La marge opérationnelle est passée en positif au premier semestre 2025, à 23 millions d'euros, soit 5,6 % du chiffre d'affaires. Cette hausse est attribuable à l'augmentation de la rentabilité des contrats et à la contribution positive des actions du plan Genesis, ainsi qu'à la qualité de service et d’exécution des projets.

Le chiffre d'affaires d'Eviden s'est élevé à 417 millions d'euros au premier semestre 2025, en baisse organique de 11,9 % sur un an, en raison d'une forte saisonnalité attendue dans l'activité Advanced Computing (en baisse de 10.9% par rapport au premier semestre 2024).

La marge opérationnelle s'est établie à -33 millions d'euros, contre -30 millions d'euros au premier semestre 2024 en raison de la saisonnalité des activités Advanced Computing, avec un chiffre d'affaires et une marge significatifs attendus au quatrième trimestre 2025. Sur l'ensemble de l'année, l'activité devrait générer une marge opérationnelle positive.

Les coûts de Structures Globales se sont établis à -57 millions d'euros au premier semestre 2025, contre -45 millions d'euros au premier semestre 2024, en raison du traitement non récurrent des coûts de réorganisation au premier semestre 2024 et des coûts de marketing de l'UEFA encourus de manière centralisée au premier semestre 2025.

Mise à jour sur l'exécution du plan Genesis

A l'occasion du Capital Markets Day qui s'est tenu le 14 mai 2025, le Groupe a dévoilé «Genesis», son plan stratégique et de transformation pour les quatre prochaines années. Il comprend 22 axes de travail regroupés sous 7 piliers :

Croissance

Ressources humaines

Revue de la présence géographique

Revue du portefeuille de contrats

Marge sur projets

Réduction des coûts

Génération de trésorerie





Au cours du premier semestre de 2025, des progrès significatifs ont été réalisés, parmi lesquels :

Croissance : la phase de lancement a été finalisée avec le déploiement d’une nouvelle organisation et un renouvellement des équipes commerciales dans toutes les zones géographiques et structures globales. Il s’agissait notamment de redimensionner les équipes, de renforcer les compétences et d’améliorer les initiatives d’assistance à la vente, ainsi que d’établir des priorités pour garantir l'excellence opérationnelle sur le terrain et ainsi soutenir l'ambition de croissance future du Groupe. Les processus ont également été rationalisés et optimisés, ce qui permet aux forces de vente de concentrer leurs efforts sur la satisfaction des besoins des clients. Ces initiatives devraient produire des résultats à partir du second semestre.

la phase de lancement a été finalisée avec le déploiement d’une nouvelle organisation et un renouvellement des équipes commerciales dans toutes les zones géographiques et structures globales. Il s’agissait notamment de redimensionner les équipes, de renforcer les compétences et d’améliorer les initiatives d’assistance à la vente, ainsi que d’établir des priorités pour garantir l'excellence opérationnelle sur le terrain et ainsi soutenir l'ambition de croissance future du Groupe. Les processus ont également été rationalisés et optimisés, ce qui permet aux forces de vente de concentrer leurs efforts sur la satisfaction des besoins des clients. Ces initiatives devraient produire des résultats à partir du second semestre. Revue de la présence géographique : afin d'optimiser l’empreinte géographique, comme annoncé lors du Capital Markets Day, le Groupe s'est retiré d'un pays et a officiellement lancé des processus de cession pour d'autres pays non stratégiques.

afin d'optimiser l’empreinte géographique, comme annoncé lors du Capital Markets Day, le Groupe s'est retiré d'un pays et a officiellement lancé des processus de cession pour d'autres pays non stratégiques. Revue de portefeuille de contrats : au premier semestre 2025, le Groupe a réduit son exposition aux contrats à faible marge (marge de projet inférieure à 5 %) à seulement trois contrats significatifs (contre sept à fin 2024), et totalisant environ 16 millions d'euros d'impact négatif sur la marge opérationnelle contre environ 52 millions d'euros au premier semestre 2024.

au premier semestre 2025, le Groupe a réduit son exposition aux contrats à faible marge (marge de projet inférieure à 5 %) à seulement trois contrats significatifs (contre sept à fin 2024), et totalisant environ 16 millions d'euros d'impact négatif sur la marge opérationnelle contre environ 52 millions d'euros au premier semestre 2024. Optimisation des coûts d’exécution et de frais généraux. Le taux de facturation s'est amélioré de 76 % à 79 % au cours du premier semestre, et la base de coûts généraux et administratifs a été réduite de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière. Au total, plus de 50% de l'enveloppe de restructuration de 700 millions d'euros sur trois ans était engagée à la fin du mois de juin. L'effectif total s'élevait à 69 597 à la fin de la période.

Prises de commandes et carnet de commandes

Activité commerciale

Les prises de commandes ont atteint 3,3 milliards d'euros au premier semestre 2025, en légère baisse par rapport au niveau publié au premier semestre 2024, en raison de :

L’activité commerciale en demi-teinte en France où d'importants changements organisationnels sont mis en œuvre pour améliorer l'efficacité commerciale, enrichir l’offre de valeur à nos clients et sécuriser la performance à long terme. Toutes les autres régions ont enregistré des prises de commandes à peu près stables ou en croissance au premier semestre.

L’atonie du marché observée au cours des derniers mois.

Le ratio book-to-bill s'est établi à 83 % au premier semestre 2025, contre 73 % à la même période en 2024. Les principales signatures de contrats au deuxième trimestre 2025 comprenaient deux contrats de plus de quatre ans pour un environnement de travail numérique (digital workplace) d'un montant total de 140 millions d'euros (dont 100 millions d'euros en Amérique du Nord et 40 millions d'euros au Royaume-Uni), un contrat de mainframe de plus de cinq ans de 80 millions d'euros avec un grossiste nord-américain de produits technologiques, un contrat de cybersécurité de plus de quatre ans de 50 millions d'euros dans le secteur public en Belgique, et deux contrats de services applicatifs digitaux de plus de trois ans en Europe pour un montant cumulé de 90 millions d'euros avec un acteur des biens de consommation d'un côté et un organisme du secteur public de l'autre.

Carnet de commandes et pipeline commercial

À fin juin 2025, le carnet de commandes s’élevait à 12 milliards d'euros, soit 1,5 année de chiffre d'affaires.

Le montant total des propositions commerciales pondérées s’élevait à 4,1 milliards d’euros à fin juin 2025, représentant 6,1 mois de chiffre d’affaires.

Résultat net

Autres Produits et Charges Opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s'élevaient à -566 millions d'euros au premier semestre 2025, contre -1 819 millions d'euros au premier semestre 2024. Elles comprenaient principalement des charges de restructuration et d'autres charges non récurrentes liées au plan de transformation Genesis, ainsi que des provisions pour.

Résultat financier

Le résultat financier s'est élevé à -202 millions d'euros au premier semestre 2025, contre

-175 millions d'euros au premier semestre 2024, reflétant la charge d’intérêts de la nouvelle structure de dette du Groupe et l'amortissement de l’ajustement à la juste valeur de la dette nette.

Impôts

La charge d'impôt s'est élevée à -41 millions d'euros au premier semestre 2025, contre

-62 millions d'euros au premier semestre 2024.

Résultat net part du Groupe

En conséquence, le résultat net part du Groupe s'établit à -696 millions d'euros au premier semestre 2025, contre -1 941 millions d’euros au premier semestre 2024.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) de la période s'établit à -96 millions d'euros, hors avances non sollicitées reçues des clients sur la variation du besoin en fonds de roulement, reflétant les éléments suivants :

Excédent brut opérationnel (EBO) de 309 millions d'euros

Investissements opérationnels de -93 millions d'euros, soit 2,3 % du chiffre d'affaires

Dépenses liées aux contrats de location de –122 millions d'euros

Variation du besoin en fonds de roulement (hors avances non sollicitées reçues des clients) de 167 millions d'euros, principalement liée à une baisse de l’activité au premier semestre 2025

Décaissements liés aux coûts de réorganisation, de rationalisation et frais associés et d’intégration et acquisition de -154 millions d'euros, en lien avec le plan de transformation Genesis

Impôts payés de -13 millions d'euros

Coût décaissé de l'endettement financier net de –80 millions d'euros, y compris

18 millions d’euros de gains financiers

18 millions d’euros de gains financiers Décaissements liés aux Autres variations de -109 millions, y compris les litiges et les contrats déficitaires

Endettement financier net et covenants

Au 30 juin 2025, l'endettement financier net s'élève à 1 681 millions d'euros (746 millions d'euros en incluant le traitement à la juste valeur de la dette selon IFRS 9), contre 1 238 millions d'euros au 31 décembre 2024 (275 millions d’euros incluant l’ajustement de fair value IFRS 9 ), et se compose principalement de :

Trésorerie et équivalents de trésorerie pour 1 364 millions d'euros

Endettement financier brut de 3 057 millions d'euros (valeur nominale hors PIK) ou

2 186 millions d'euros en incluant l’ajustement de fair value IFRS 9 et les intérêts PIK

La nouvelle documentation de crédit exige que le Groupe maintienne :

A partir du 31 mars 2025, un niveau minimum de liquidité de 650 millions d’euros, à vérifier à la fin de chaque trimestre financier

A partir du 30 juin 2027, à compter de chaque fin de semestre, un niveau maximum de levier financier (« Total Net Leverage Ratio Covenant »), qui se définit comme le ratio Endettement financier (hors impacts IFRS 16 et traitement à la juste valeur de la dette IFRS 9) sur l'EBO pre-IFRS 16 ; les plafonds ainsi applicables seront déterminés au plus tard le 30 juin 2026 avec une référence à une flexibilité de 30% par rapport au plan d’affaires adopté par le Groupe à ce moment-là ; ces plafonds resteront en tout état de cause compris entre 3,5x et 4,0x

Au 30 juin 2025, le ratio de levier financier du groupe tel que défini dans le glossaire était de 4,0x.

Perspectives

Le Groupe confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2025 :

c. 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires 3

Marge opérationnelle d'environ 4 %

Variation nette de la trésorerie4 avant remboursement de la dette d'environ -350 millions d'euros





La trajectoire financière à long terme reste également inchangée.

En 2026, le Groupe prévoit une croissance organique positive et une variation nette de trésorerie4 avant remboursement de la dette et M&A positive.

En 2028, avec l'hypothèse d'une cession de l’activité Advanced Computing au cours de l'exercice 2026 et d'une réduction progressive de sa présence géographique, le Groupe anticipe les performances suivantes :

Une croissance organique du chiffre d’affaires entre 8,5 et 9 milliards d'euros, représentant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5 à 7 % entre 2025 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre de porter ce chiffre d’affaires jusqu'à 9 à 10 milliards d'euros

Une marge opérationnelle d’environ 10 %, portée par la mise en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’une croissance structurellement rentable, partiellement compensée par l’accélération des investissements en R&D

Un ratio d’endettement net inférieur à 1,5x dette nette/OMDAL5. Dans le cadre de sa trajectoire vers une notation “investment grade”, le Groupe vise l’obtention d’un profil de notation BB dès 2027





Cession des activités Advanced Computing

Le 31 juillet 2025, le Groupe Atos a signé un contrat d’achat d’actions avec l’État français pour la cession de son activité « Advanced Computing », à l’exclusion de l’activité « Vision AI », pour une valeur d’entreprise (VE) de 410 millions d’euros, incluant 110 millions d’euros de compléments de prix éventuels (« earn-outs ») basés sur des indicateurs de rentabilité pour les exercices fiscaux 2025 (50 millions d’euros à la clôture) et 2026 (60 millions d’euros additionnels). Cette valeur d’entreprise est en ligne avec l’offre confirmative reçue de l’État français le 2 juin 2025 et approuvée par le Conseil d’Administration du Groupe Atos.

L'activité « Advanced Computing » du Groupe Atos rassemble les divisions Calcul Haute Performance (HPC) & Quantique ainsi que les divisions Business Computing & Intelligence Artificielle. Le périmètre de la transaction devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 0,8 milliard d'euros en 2025.

L’État français deviendra le nouvel actionnaire de ces activités, soutenant ainsi l’entreprise et son développement à long terme.

Les procédures sociales pour la signature de l’accord de rachat d’actions sont terminées. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, une fois le détourage achevé et les autorisations nécessaires reçues.

États financiers consolidés intermédiaires résumés

Le Conseil d'administration du Groupe Atos, réuni le 31 juillet 2025, a examiné les comptes consolidés intermédiaires résumés du Groupe clôturés au 30 juin 2025. Les Commissaires aux comptes ont achevé leur examen limité habituel des comptes consolidés résumés semestriels et emis leur rapport sans réserve.

Conférence téléphonique

La Direction du Groupe Atos vous invite à participer à la conférence téléphonique sur les résultats du premier semestre 2025 le vendredi 1er août 2025 à 08h00 (CET – Paris).

Vous pouvez rejoindre la webdiffusion de la conférence via le lien suivant :

ANNEXES

Chiffre d'affaires et marge opérationnelle du 1er semestre 2024 à périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la gestion des opérations du S1 2025 sont comparés au chiffre d'affaires et à la nomenclature du S1 2024 à périmètre et taux de change constants. Le rapprochement entre le chiffre d'affaires publié et la gestion des opérations du 1er semestre 2024, et le chiffre d'affaires et la gestion des activités du 1er semestre 2024 à périmètre et taux de change constants est présenté ci-dessous, par segment.

Chiffre d'affaires S1 2024

En millions d'euros S1 2024 publié Retraitement S1 2024 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2024* ATOS 4 259 234 4 493 -3 -85 -13 4 391 Allemagne, Autriche et Europe centrale 779 62 841 0 -11 0 831 États-Unis et Canada 949 38 987 0 0 -9 978 France 686 39 725 -4 -58 0 663 Royaume-Uni et Irlande 791 17 808 0 0 13 821 Marchés internationaux 675 27 702 0 -16 -17 668 Benelux et les pays nordiques 375 49 424 1 0 0 425 Global delivery centers 4 2 6 0 0 0 6 Eviden 705 -234 471 3 0 0 474 Structures globales - - - - - - - Total Groupe 4 964 0 4 964 0 -86 -13 4 865





Marge opérationnelle S1 2024

En millions d'euros S1 2024 publié Retraitement S1 2024 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change S1 2024* ATOS 175 -1 174 1 -15 12 173 Allemagne, Autriche et Europe centrale -16 2 -14 -2 -2 7 -11 États-Unis et Canada 97 0 96 0 0 -4 92 France 14 -2 12 2 -10 5 9 Royaume-Uni et Irlande 47 0 47 0 0 1 48 Marchés internationaux 40 0 40 0 -3 2 39 Benelux et les pays nordiques -4 3 -1 -3 0 3 -1 Global delivery centers -3 -3 -6 3 0 -1 -3 Eviden -16 2 -14 -2 0 -13 -30 Structures globales -44 -1 -45 1 0 -1 -45 Total Groupe 115 0 115 0 -15 -2 98

*à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2025

Le retraitement correspond au transfert des Services de Cybersécurité d'Eviden à Atos.

Les effets de périmètre s'élèvent à -86 millions d'euros. Ils ont porté sur la cession de Worldgrid en France, sur les marchés internationaux (Iberia) et en Allemagne.

Les effets de change ont contribué négativement au chiffre d'affaires de -13 millions. Ils provenaient principalement de la dépréciation du dollar américain, du real brésilien, du peso argentin et de la livre turque, partiellement compensée par l'appréciation de la livre sterling.

Chiffre d'affaires du T1 2024 à périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du T1 2025 est comparé au chiffre d'affaires du T1 2024 à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d'affaires T1 2024

En millions d'euros T1 2024 publié Retraitement T1 2024 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T1 2024* ATOS 2 155 118 2 273 -1 -43 22 2 251 Allemagne, Autriche et Europe centrale 385 30 416 0 -6 0 410 États-Unis et Canada 474 20 493 0 0 15 509 France 354 20 375 -2 -30 0 343 Royaume-Uni et Irlande 410 9 419 0 0 10 430 Marchés internationaux 339 14 352 0 -8 -4 341 Benelux et les pays nordiques 190 25 215 0 0 0 215 Global delivery centers 2 1 3 0 0 0 3 Eviden 324 -118 206 1 0 1 207 Structures globales 0 0 0 0 0 0 0 Total Groupe 2 479 0 2 479 0 -44 23 2 458

*à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2025

Chiffre d'affaires du T2 2024 à périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du T2 2025 est comparé au chiffre d'affaires du T2 2024 à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d'affaires T2 En millions d'euros T2 2024 publié Retraitement T2 2024 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T2 2024* ATOS 2 105 116 2 220 -2 -42 -35 2 140 Allemagne, Autriche et Europe centrale 394 31 425 0 -5 0 420 États-Unis et Canada 476 18 494 0 0 -24 470 France 331 18 350 -2 -28 0 320 Royaume-Uni et Irlande 380 9 389 0 0 2 391 Marchés internationaux 337 13 350 0 -8 -13 327 Benelux et les pays nordiques 184 25 209 0 0 0 210 Global delivery centers 2 1 3 0 0 0 3 Eviden 381 -116 265 2 0 0 266 Structures globales - - - - - - - Total Groupe 2 486 0 2 486 0 -42 -36 2 407

*à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2025

Chiffre d’affaires des 1er et 2e trimestres 2025 selon la nouvelle structure de reporting du Groupe

En millions d'euros Chiffre d’affaires T1 2025 Chiffres d’affaires* T1 2024 Variation organique* Chiffre d’affaires T2 2025 Chiffres d’affaires* T2 2024 Variation organique* ATOS 1 861 2 251 -17,3% 1 742 2 140 -18,6% Allemagne, Autriche et Europe centrale 385 410 -6,1% 382 420 -9,1% États-Unis et Canada 370 509 -27,2% 324 470 -31,0% France 304 343 -11,4% 287 320 -10,2% Royaume-Uni et Irlande 302 430 -29,6% 280 391 -28,4% Marchés internationaux 290 341 -14,8% 271 327 -17,1% BNN (Benelux, pays nordiques) 206 215 -4,4% 196 210 -6,4% Global Delivery Centers 2 3 -9,1% 2 3 -23,9% Eviden 208 207 +0,1% 210 266 -21,3% Global Structures 0 0 - 0 - - Total Groupe 2 068 2 458 -15,9% 1 952 2 407 -18,9%

*à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2025

Compte de résultat consolidé du 1er semestre 2025

(en millions d'euros) Semestre clos le 30 juin 2025 Semestre clos le 30 juin 2024 Chiffre d’affaires 4 020 4 964 Charges de personnel -2 115 -2 615 Charges opérationnelles autres que salariales -1 792 -2 235 Marge opérationnelle 113 115 En % du chiffre d’affaires 2,8% 2,3% Autres produits et charges opérationnels -566 -1 819 Résultat opérationnel -452 -1 704 En % du chiffre d’affaires -11,3% -34,3% Coût de l’endettement financier net -162 -73 Autres charges financières -62 -135 Autres produits financiers 22 33 Résultat financier -202 -175 Résultat avant impôt -654 -1 879 Charge d’impôt -41 -62 Résultat net -695 -1 941 dont ▪ attribuable aux propriétaires de la société mère -696 -1 941 ▪ attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 0

Tableau des flux de trésorerie consolidé du 1er semestre 2025

(en millions d'euros) Semestre

clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 Résultat avant impôt -654 -1 879 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 134 125 Amortissement des droits d’utilisation 99 138 Dotations (reprises) nettes aux provisions opérationnelles -1 -10 Dotations (reprises) nettes aux provisions financières 6 28 Dotations (reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles 199 -55 Amortissement des actifs incorporels (allocation du prix d’acquisition) 12 29 Perte de valeur du goodwill et des autres actifs non courants 24 1 570 (Plus) moins-values de cessions d'actifs non courants 0 71 Charges relatives aux paiements fondés sur des actions 0 3 Pertes (gains) sur instruments financiers 0 -1 Coût de l'endettement financier net 162 73 Intérêts sur dettes de location 15 19 Flux nets de trésorerie liés à l’activité

avant variation du besoin en fonds de roulement et impôts -3 111 Impôts payés -13 -45 Variation du besoin en fonds de roulement 43 -1 477 Flux nets de trésorerie liés à l’activité 28 -1 411 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -93 -278 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles - 5 Investissements opérationnels nets -93 -273 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières - -10 Encaissements nets liés aux cessions d'immobilisations financières 1 -1 Trésorerie des sociétés cédées sur la période - - Investissements financiers nets 1 -11 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -92 284 Augmentation de capital 1 0 Rachats et reventes d’actions propres 0 -1 Dividendes versés* - -12 Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle - -2 Paiement des loyers -122 -159 Nouveaux emprunts - 470 Remboursement d’emprunts - -10 Intérêts payés -80 -53 Autres mouvements liés aux opérations de financement -6 -77 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -207 155 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -271 -1 540 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 1 739 2 295 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -271 -1 540 Incidence des variations de cours de monnaies étrangères -104 4 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 1 364 759

*correspond aux taxes prélevées sur des distributions de dividendes internes.

Bilan consolidé du 1er semestre 2025

(en millions d'euros) 30 juin

2025 31 décembre 2024 ACTIF



Goodwill 574 653 Immobilisations incorporelles 306 349 Immobilisations corporelles 524 580 Droits d’utilisation 466 550 Participations dans les entreprises mises en équivalence 12 12 Actifs financiers non courants 98 131 Impôts différés actifs 213 184 Total des actifs non courants 2 193 2 458 Clients et comptes rattachés 2 190 2 435 Impôts courants 90 102 Autres actifs courants 1 340 1 510 Instruments financiers courants 0 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 364 1 739 Total des actifs courants 4 984 5 788 TOTAL DE L’ACTIF 7 176 8 246





(en millions d'euros) 30 juin

2025 31décembre 2024 PASSIF Capital social 19 18 Primes 1 887 1 887 Réserves consolidées -1 302 -1 354 Résultat de l’exercice attribuable aux propriétaires de la société mère -696 248 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère -91 799 Participations ne donnant pas le contrôle 1 - Total capitaux propres -91 799 Provisions pour retraites et assimilées 664 782 Provisions non courantes 465 345 Emprunts 2 174 2 089 Impôts différés passifs 138 69 Dettes de location non courantes 438 498 Autres passifs non courants 4 3 Total des passifs non courants 3 884 3 787 Fournisseurs et comptes rattachés 971 1 018 Impôts courants 66 75 Provisions courantes 386 315 Part à moins d’un an des emprunts 11 17 Dettes de location courantes 190 207 Autres passifs courants 1 759 2 028 Total des passifs courants 3 383 3 660 TOTAL DU PASSIF 7 176 8 246

Glossaire

Capital d'exploitation utilisé : Le capital d'exploitation utilisé comprend les immobilisations nettes et le fonds de roulement net, à l'exclusion du goodwill et des actifs nets détenus en vue de la vente.

Actifs ou passifs courants et non courants : Une distinction est faite entre les actifs et les passifs courants et non courants dans l'état consolidé de la situation financière. Atos a classé comme actifs et passifs à court terme les actifs et passifs qu'Atos prévoit de réaliser, d'utiliser ou de régler au cours de son cycle normal d'opérations, qui peut s'étendre au-delà de 12 mois après la fin de la période. Les actifs et passifs courants, hors partie courante des emprunts, dettes locatives et provisions, et les instruments financiers courants représentent le besoin en fonds de roulement du Groupe.

DSO : (Jours de ventes exceptionnelles). Le DSO est le montant des comptes clients (y compris les actifs sur contrats) exprimé en jours de revenus (selon le principe du dernier entré, premier sorti). Le nombre de jours est calculé conformément au calendrier grégorien.

Croissance organique : La croissance organique représente le pourcentage de croissance d'une unité à périmètre et taux de change constants.

TCAM : Le taux de croissance annuel moyen reflète le taux de croissance annuel moyen sur une période de temps spécifiée supérieure à un an. Il s'agit de calculer en divisant la valeur à la fin de la période en question par sa valeur au début de cette période, en élevant le résultat à la puissance un divisé par la durée de la période et en soustrayant un du résultat ultérieur. À titre d'exemple : TCAC du chiffre d'affaires 2019-2021 = (Chiffre d'affaires 2021 / Chiffre d'affaires 2018) (1/3) -1

Marge d'exploitation : La marge d'exploitation est égale aux revenus externes moins les charges de personnel et d'exploitation. Il est calculé avant les autres produits et charges d'exploitation tels que définis ci-dessous.

Autres produits et charges d'exploitation :

Les autres produits et charges d'exploitation comprennent :

l'amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de regroupements d'entreprises, telles que les relations avec les clients, les technologies et le goodwill

lors de la comptabilisation des regroupements d'entreprises, le Groupe peut comptabiliser des provisions dans l'état d'ouverture de la situation financière pour une période de 12 mois au-delà de la date du regroupement d'entreprises. Après la période de 12 mois, les provisions non utilisées résultant de changements de circonstances sont reprises dans le compte de résultat sous la rubrique « Autres produits et charges d'exploitation »

le coût d'acquisition et d'intégration des entités nouvellement contrôlées, y compris l'indexation sur les bénéfices de bénéfices avec ou sans conditions de présence

les plus-values ou moins-values nettes de cessions de sociétés ou d'établissements consolidés

la juste valeur des actions attribuées aux salariés, y compris les cotisations sociales ;

les charges de restructuration et de rationalisation liées aux regroupements d'entreprises ou qualifiées d'inhabituelles, peu fréquentes et anormales. Lorsqu'un plan de restructuration est éligible aux autres produits et charges d'exploitation, la rationalisation immobilière associée et les coûts associés concernant les locaux sont présentés sur la même ligne

les effets de réduction sur les coûts de restructuration et les effets des modifications du régime sur les régimes à prestations définies résultant d'événements déclencheurs qui ne sont pas sous le contrôle de la direction d'Atos

le gain ou la perte nette sur les actifs corporels et incorporels qui ne font pas partie de l'activité principale d'Atos, tels que l'immobilier

d'autres revenus ou dépenses inhabituels, anormaux et peu fréquents, tels que des litiges ou des litiges majeurs.





Marge brute et coûts indirects : La marge brute est composée des revenus moins les coûts directs des marchandises vendues. Les coûts directs se rapportent à la génération de produits et/ou de services livrés aux clients, tandis que les coûts indirects comprennent tous les coûts liés au personnel indirect (définis ci-après), qui ne sont pas directement liés à la réalisation du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle comprend la marge brute diminuée des coûts indirects.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : pour Atos, l'EBITDA est basé sur la marge opérationnelle diminuée des éléments non monétaires et est appelé OMDA (Operating Margin before Depreciation and Amortization).

L'OMDA (Marge Opérationnelle avant Dépréciation et Amortissement) est calculée comme suit :

Marge opérationnelle :

moins - Amortissement des immobilisations (tel qu'indiqué dans le « rapport financier »)

moins – Amortissement du droit d'utilisation (tel qu'indiqué dans le « rapport financier »)

moins - Charge nette (libération) de provisions (composée de la charge nette de provisions pour actifs courants et de la charge nette de provisions pour éventualités et pertes, toutes deux présentées dans le « rapport financier »)

moins - Charge nette (libération) des provisions pour pensions (telle qu'indiquée dans le « rapport financier »).

OMDAL : OMDA moins Paiements des loyers

Gearing : La proportion, exprimée en pourcentage de l'endettement net par rapport aux capitaux propres totaux (part du Groupe et intérêts minoritaires).

Taux de couverture des intérêts : Marge opérationnelle divisée par le coût net de l'endettement financier, exprimé en multiple.

Ratio de levier : dette nette (hors avances non sollicitées reçues des clients et hors l’ajustement de fair value IFRS 9) divisée par l’OMDAL sur 12 mois

Bénéfice (perte) d'exploitation : Le bénéfice (perte) d'exploitation comprend le bénéfice (la perte) net avant impôts différés et exigibles, le résultat financier net (la charge) et la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) des participations mises en équivalence.

Flux de trésorerie d'exploitation : Flux de trésorerie provenant des opérations et calculé comme une différence entre les frais d'exploitation restants, les dépenses d'investissement nettes, le paiement de loyer et la variation du besoin en fonds de roulement.

Trésorerie nette ou endettement net : La trésorerie nette ou la dette nette comprend le total des emprunts (obligations, prêts à court et à long terme, titrisation et autres emprunts), des actifs et passifs financiers à court terme portant intérêt à l'échéance inférieure à 12 mois, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Les passifs associés aux contrats de location et aux dérivés sont exclus de la dette nette.

Free Cash Flow (FCF) : Le Free Cash-Flow représente la variation de la trésorerie nette ou de l'endettement net, hors augmentation de capital, rachat d'actions, dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle, acquisition ou cession nette de sociétés.

Bénéfice (perte) par action (BPA) : Le BPA de base correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le BPA dilué correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires pour la période (nombre d'actions en circulation + instruments dilutifs à effet dilutif).

Chiffre d'affaires : Chiffre d'affaires lié aux ventes d'Atos à des tiers (hors TVA).

TCV (Total Contract Value) : La Valeur Totale d'un Contrat à la signature (prévision ou estimation) sur sa durée représente la commande ferme et la partie contractuelle du contrat à l'exclusion de toute clause sur décision du client, à titre de clause de rétractation anticipée, d'option supplémentaire ou de renouvellement.

Saisie de commande/réservation : Les CGV, commandes ou avenants signés pendant une période définie. Lorsqu'une offre est remportée (contrat signé), la valeur totale du contrat est ajoutée au backlog et l'écriture de la commande est reconnue.

Book-to-invoice : Le ratio book-to-invoice est le ratio exprimé en pourcentage de la saisie de commande au cours d'une période divisé par le chiffre d'affaires de la même période.

Couverture du carnet de commandes/commandes : La valeur des contrats, commandes et modifications signés qui restent à comptabiliser sur la durée de vie de leur contrat.

Pipeline : La valeur des revenus qui peuvent être tirés des propositions commerciales en suspens émises aux clients. Le pipeline qualifié applique un pourcentage estimé de probabilité de succès de la proposition.

Personnel direct : Le personnel direct comprend le personnel permanent et les sous-traitants, dont le travail est facturable à un tiers.

Personnel indirect : Le personnel indirect comprend le personnel permanent ou les sous-traitants, qui ne sont pas facturables aux clients. Le personnel indirect n'est pas directement impliqué dans la création de produits et/ou de services offerts aux clients.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0238. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec près de 70 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 67 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

