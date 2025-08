SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 1. august 2025

Selskabsmeddelelse nr. 62 – 01.08.25

Danish Aerospace Company er med i udviklingen af et nyt område: 3D knogle scanner til rummet

Danish Aerospace Company A/S

CVR nr.: 12 42 42 48

Danish Aerospace Company A/S (DAC), Odense, har indgået en underkontrakt med Adaptix Ltd. fra Storbritannien på at hjælpe udviklingen af en prototype af en ny 3D knogle scanner til fremtidig brug i rummet. Kontrakten, som Adaptix har indgået med det Europæiske rumfartsagentur ESA, har efterfølgende potentiale for en meget større, fuld udviklingskontrakt på et flight system til brug i rummet, herunder på den Internationale Rumstation ISS.

Den 24 måneder lange kontrakt indebærer udviklingen af en prototype af en 3D knogle scanner til rummet, baseret på Adaptix’ nøgleteknologi.

Prototypen lader astronauter tage højkvalitetsbilleder til undersøgelse af knogler og deres mineraltæthed i rummet.

Dette er en nøglemåling til evaluering af effekten af nuværende og nye rumtræningssystemer, så som dem DAC har udviklet og fortsætter med at udvikle.

Kontrakten løber i omkring 24 måneder og har en total værdi for DAC på ca. EUR 100.000 (DKK 0,75 million)

Det indebærer potentiale for en senere meget større udviklingskontrakt/underkontrakt på en komplet 3D knogle scanner til opsendelse og brug i rummet.

Kontrakten ændrer ikke på virksomhedens tidligere udmeldte forventninger til 2025.

Kontrakten fokuserer på udvikling, test og validering af et 3D Dual-Energy X-ray Absorptiometri (DEXA) system til undersøgelse af knogler ved brug af digital tomosyntese i rummet. Systemet vil også muliggøre måling af knoglers mineraltæthed (BMD – Bone Mineral Density).

Det er kritiske for astronauter at vedligeholde deres knoglestyrke i rummet. Hvis astronauterne ikke træner tilstrækkeligt under længere rummissioner på fire til seks måneder, risikerer de at miste mere end 10% af knoglemassen på kritiske steder, så som hoften og rygraden. Dette øger ikke kun risikoen for brud, men også risikoen for nyresten. Begge dele kan være yderst kritiske i rummet.

De underliggende mekanismer som svækker knogler og muskel i rummet, er de samme som på Jorden, og de skyldes begge at de bliver aflastet (mindre mekanisk belastning). Derfor har teknologien, som Adaptix og DAC udvikler, også potentiale på Jorden, hvor knogletab forekommer hos ældre og hos patienter, der er indlagt i længere perioder.

Under kontrakten vil Adaptix Ltd. og DAC bygge videre på Adaptix’ Ortho350, et lille og alsidigt system, forbedre dets ydeevne og modificere en model, der med tiden (i en senere kontrakt), kan udvikles til brug på ISS og andre kommende kommercielle rumstationer.

Dette er første gang DAC er involveret i udviklingen af knogle-scannings og- analyseudstyr til rumbaserede applikationer.

”Vi er ekstremt stolte over aftalen med Adaptix Ltd. og at vi sammen har vundet denne nye kontrakt, med udvikling af en jordbaseret prototype af en ny 3D knogle scanner til fremtidig brug i rummet. Dette er et nyt og udfordrende område vi bevæger os ind på. Vores store erfaring, der inkluderer mere end 3,2 tons af DAC-udviklet udstyr opsendt i rummet over de sidste 30+ år, giver os en fantastisk startposition, der vil hjælpe os med at forbedre og tilpasse denne teknologi til rummet. Vi glæder os til at træde ind på dette nye område” siger Thomas A. E. Andersen, adm. direktør, DAC.

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com