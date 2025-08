Les Métallos demandent au gouvernement fédéral de maintenir le cap et de renforcer les défenses économiques du Canada 

TORONTO, 01 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a émis la déclaration suivante:

« Les tarifs de Donald Trump sur les exportations canadiennes restent en place et il a maintenant imposé un tarif général de 35 % sur les exportations canadiennes non conformes à l’ACÉUM, un tarif douanier de 50 % sur l’acier, l’aluminium et le cuivre, de nouveaux droits sur le bois d’œuvre et des enquêtes en cours qui pourraient frapper encore plus de secteurs. Il s’agit là de menaces directes pour la souveraineté économique du Canada et pour des industries clés comme l’acier, l’aluminium, le bois d’œuvre et d'autres secteurs manufacturiers où des milliers de bons emplois sont en jeu.

Soyons clairs : l’absence d’accord vaut mieux qu’un mauvais accord et bien que nous soyons déçus que cette négociation ne se soit pas soldée par une entente pour mettre fin à cette guerre commerciale, le pire résultat aurait été un accord qui aurait causé des dommages permanents à notre économie.

Mais la lutte est loin d’être terminée. Le gouvernement fédéral doit rester déterminé à obtenir un accord équitable pour l’économie canadienne et les travailleuses et travailleurs de notre pays, et ne doit accepter rien de moins.

Les membres du Syndicat des Métallos ont toujours été prêts à mettre tout en jeu dans les négociations, y compris au point d’aller jusqu’à la grève. Ce n’est jamais une décision facile à prendre, mais il faut relever les défis du moment, et la bataille d’aujourd’hui est une guerre commerciale que les Canadiens n’ont pas provoquée. Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral et les premiers ministres provinciaux s’unissent pour prendre des mesures décisives afin de défendre le Canada, ses travailleuses et travailleurs et ses secteurs clés.

Cela signifie que le gouvernement doit être prêt à prendre des mesures de représailles intelligentes et ciblées et à fournir un soutien d’urgence aux travailleuses et aux travailleurs, notamment en prolongeant les mesures d’urgence en matière d’Assurance-emploi et de partage du travail au-delà de leur date d’expiration actuelle du 11 octobre. Le gouvernement doit aussi mettre en œuvre, sans délai, les mesures déjà annoncées, telles que les règles d’approvisionnement domestique, le renforcement de l’application des règles commerciales aux frontières pour lutter contre les importations déloyales et le dumping et l’investissement dans la capacité industrielle nationale.

Nous avons besoin d’une stratégie industrielle solide et à long terme pour réduire notre dépendance à l’égard du commerce américain, de reconstruire les capacités de production nationales, de diversifier nos relations commerciales et de renforcer les secteurs qui assurent la survie des communautés dans l’ensemble du pays. Par-dessus tout, nous devons veiller à ce que le Canada ne se retrouve plus jamais dans une telle situation de vulnérabilité économique.

Nous vivons un moment décisif. Les décisions prises aujourd’hui façonneront l’avenir économique du Canada pour les années à venir. Le Canada doit profiter de ce moment pour construire une véritable souveraineté économique en investissant dans les industries nationales, en protégeant les secteurs clés et en reprenant le contrôle de son avenir. Nous avons besoin d’un gouvernement qui ne bronche pas ; un gouvernement qui défendra les emplois canadiens avec force, vision et solidarité. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables, y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Shannon Devine, Services des communications, 416-938-4402, sdevine@usw.ca

Denis St. Pierre, Services des communications, 647-522-1630, dstpierre@usw.ca