PROACTIS SA - Communiqué de presse (démission S. Line) 01.08.2025

Evolution de la gouvernance de la société PROACTIS SA

PARIS, France – (1er août 2025) — Stephen LINE a démissionné de ses fonctions d’administrateur, de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général de PROACTIS SA. Aux termes d’une réunion du conseil d’administration de la société PROACTIS SA (ISIN code : FR0004052561) qui a eu lieu le 30 juillet 2025 :

(i) Andrew REARDON a été désigné en qualité de Président du Conseil d’administration et Directeur Général de PROACTIS SA pour la durée de son mandat d’administrateur, et





(ii) Graham DAVIS a été coopté en qualité d’administrateur.





Les actionnaires seront appelés à statuer sur cette cooptation lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire d’approbation des comptes annuels.

Aucune Indemnité de départ n’a été perçue par Stephen Line au moment de son départ.

Andrew REARDON a rejoint le groupe Proactis en janvier 2025 en tant que Directeur des Opérations du Groupe. Il possède une expérience considérable dans les domaines de la direction opérationnelle, de la gestion de changements transformationnels complexes, de la gestion de projets à grande échelle et des programmes de croissance des revenus. Ses compétences en matière de direction et ses aptitudes à la gestion ont été démontrées à plusieurs reprises dans les circonstances les plus exigeantes.

Graham DAVIS a rejoint Proactis à la mi-2024 en tant que Directeur des Opérations mondiales, après avoir occupé des postes de direction dans l'un des plus grands groupes informatiques indépendants d'Europe, chez SCC, Fujitsu et SAS, entre autres. Graham a plus de 20 ans d'expérience dans l'aide à l'accélération et à la croissance des organisations et, par le biais de nos opérations commerciales et de notre stratégie de mise sur le marché, il aidera Proactis à atteindre le niveau qu'elle mérite, à savoir l'une des marques les plus admirées dans le domaine du SaaS.

Il résulte de ces changements que le conseil d’administration de la société PROACTIS SA est désormais composé comme suit :

Membre Fonctions Date d’expiration du mandat Andrew REARDON Président du conseil d’administration

Directeur Général Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Lucy FOX Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Bonnie MITCHELL Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2030 Graham DAVIS Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028

