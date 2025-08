BNP Paribas Group : LES RESULTATS DU TEST DE RESISTANCE EUROPEEN 2025 CONFIRMENT LA FORTE CAPACITE D’ABSORPTION DES CHOCS ET LA RESILIENCE STRUCTURELLE DE BNP PARIBAS

LES RÉSULTATS DU TEST DE RÉSISTANCE EUROPÉEN 2025 CONFIRMENT LA FORTE CAPACITÉ D’ABSORPTION DES CHOCS ET LA RESILIENCE STRUCTURELLE DE BNP PARIBAS

Paris, le 1er août 2025,

L'Autorité Bancaire Européenne (ABE) a publié les résultats du test de résistance à l’échelle de l’Union européenne pour 2025, réalisé en coordination avec la Banque Centrale Européenne (BCE), le Mécanisme de Surveillance Unique (MSU) et le Comité Européen du Risque Systémique (CERS).

Le test de résistance de 2025 constitue une source d'information importante dans le cadre du processus de révision et d'évaluation prudentielle (SREP). Les résultats aident les autorités de supervision à évaluer la capacité de BNP Paribas à respecter les exigences prudentielles applicables dans des scénarios de stress.

Le scénario de stress défavorable a été défini par la BCE et le CERS, et couvre une période de trois ans (2025-2027). Le test a été réalisé en appliquant une hypothèse de bilan statique à décembre 2024, sans tenir compte des stratégies commerciales ni des actions futures. Il ne doit pas être interprété comme une prévision des résultats de BNP Paribas.

Forte capacité d’absorption des chocs : améliorations structurelles du profil du Groupe, solidité de la structure de capital et gestion prudente du bilan

BNP Paribas a démontré un haut niveau de résilience lors du test de résistance 2025, avec une perte maximale du ratio CET1 fully loaded par rapport au point de départ de -235 points de base (pbs), soit une amélioration significative par rapport aux -398 pbs observés lors de l’exercice 2023.

Concernant le ratio de levier, la dégradation est également inférieure à celle de l’exercice 2023. Le ratio de levier du Groupe est resté au-dessus de l’exigence tout au long de la période de stress, avec un point bas à 3,9% (contre 3,4% atteint lors de l’exercice 2023).

En conséquence, ces tests de résistance alimenteront le processus de révision et d’évaluation prudentielle (SREP) de 2025 mené par les autorités de supervision et permettront ainsi de reclasser BNP Paribas dans le premier compartiment du Pillar 2 guidance (P2G) de la BCE, soit une perte maximale de CET1 comprise entre 0 et 300 points de base, correspondant à une fourchette de P2G comprise entre 0 et 100 points de base, plus basse que la fourchette précédente de 50 à 200 points de base.

Cette amélioration vient compléter le niveau déjà faible de l’exigence du Pillar 2 requirement (P2R) du Groupe, l’un des plus bas parmi les grandes banques européennes, reflétant sa forte résilience à travers les cycles.

Soutenir les clients et l’économie dans tous les environnements

BNP Paribas reste engagé à maintenir une position de capital solide et à accompagner ses clients ainsi que l’économie quelles que soient les conditions de marché.

Les résultats obtenus par le Groupe au test de résistance 2025 confirment sa capacité à faire face à des environnements incertains et à créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

