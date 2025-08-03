イングレディオン・インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、堅調な第2四半期の決算を報告し、通期見通しを上方修正

2025年第2四半期の報告および調整後 * 営業利益は、前年同期比で13％増および1％増

営業利益は、前年同期比で13％増および1％増 2025年第2四半期の報告EPSおよび調整後EPSは、それぞれ2.99ドル (約450円) および2.87ドル (約430円) (2024年第2四半期はそれぞれ2.22ドル (約330円) および2.87ドル (約430円) )

通期報告EPSのガイダンスを11.25ドル (約1,690円) から11.75ドル (約1,770円)の範囲に、調整後EPSを11.10ドル (約1,670円) から11.60ドル (約1,740円) の範囲に上方修正



イリノイ州ウエストチェスタ, Aug. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は本日、2025年第2四半期の決算報告を行った。

イングレディオン社長兼CEOのジム・ザリー (Jim Zallie) は以下のように述べている。「イングレディオンは今四半期も堅調な業績を達成し、当社の多角的ビジネスモデルの強さと回復力をあらためて示しました」。 「当社のテクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ (Texture & Healthful Solutions) 事業は、純売上高で2％、営業利益で29％の成長を記録しました。 これらの成果は、特にクリーンラベルソリューションにおける販売量の増加と、需要予測や調達努力の向上がこの部門の業績に寄与したことによる業務の卓越性によってもたらされたものです」。

「食品・工業用原料 (Food & Industrial Ingredients) ─中南米では、業績は、前年同期に好調だったアルゼンチンの合弁事業との比較の影響を受けました。 合弁事業の業績を除けば、この部門は第2四半期も堅調な業績を維持しており、より有利な価格ミックスに向けて顧客需要および製品需要の調整を継続しています」。

「食品・工業用原料─米国・カナダ部門では、シカゴ工場で発生した機械火災によって一時的に操業が停止し、業績にマイナスの影響を与えました。 こうした影響の一部については、下半期を通じて相殺できると見込んでいます」。

「本年の優先事項は、顧客との関係強化、イノベーションを通じた成長、そして業務の卓越性から価値を創出することに引き続き重点を置いています。 私たちは、『健康的なおいしさ』を実現するテクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの最適な提供者となるという目標に基づいて事業を推進しており、長期的な株主価値の創出に尽力しています」。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

2Q24 2Q25 Reported Diluted EPS $ 2.22 $ 2.99 Impairment charges 0.33 (0.02 ) Restructuring and resegmentation costs 0.03 0.03 Net gain on sale of business 0.01 — Tax items and other matters 0.28 (0.13 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.87 $ 2.87

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

2Q25 Total items affecting adjusted diluted EPS** — Total operating items 0.04 Margin 0.22 Volume (0.16 ) Foreign exchange 0.01 Other income (0.03 ) Total non-operating items (0.04 ) Financing costs (0.02 ) Tax rate (0.07 ) Shares outstanding 0.05

** 四捨五入のため合計が合わない場合、または再計算できない場合がある

その他の財務項目

2025年6月30日現在の負債総額は18億ドル (約2,700億円)、短期投資を含むキャッシュは8億6,800万ドル (約1,300億円) で、それに対して2024年12月31日現在の負債総額は18億ドル、キャッシュは10億ドル (約1,500億円) であった。

第2四半期の純資金調達コストは1,200万ドル (約18億円) で、前年同期の1,000万ドル (約15億円) と比較して増加したが、これは主に不利な為替の影響によるものであり、純金利費用の減少により一部相殺された。

当四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ23.6％および27.2％であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ34.8％および25.4％)。 報告実効税率の低下は、主にメキシコ・ペソの対米ドル価値の変動および2024年第2四半期の持分法投資の減損によるものである。

2025年6月30日までの純資本的支出は1億9,300万ドル (約290億円) であった。



ビジネスレビュー

イングレディオン全社

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price Mix 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 1,878 (3 ) (15 ) — (27 ) 1,833 (2 %) (2 %) Year-to-Date 3,760 (43 ) 28 (24 ) (75 ) 3,646 (3 %) (2 %)

* 韓国事業の売却による販売量の減少を表している。

Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers Restructuring /Impairment Other 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 240 1 2 18 10 271 13 % 13 % Year-to-Date 453 (4 ) 64 14 20 547 21 % 22 %

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 270 1 2 273 1 % 1 % Year-to-Date 486 (4 ) 64 546 12 % 13 %

純売上高

第2四半期の純売上高は2％減少した。 この減少は、主に原材料費の低下による価格ミックスの影響と、食品・工業用原料 (F&II) 各部門における販売量の減少によるものであり、テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ (T&HS) の販売量の増加により一部相殺された。







営業利益

第2四半期の報告および調整後営業利益は、それぞれ2億7,100万ドル (約410億円) および2億7,300万ドル (約414億円) であった。 報告営業利益と調整後営業利益の差異は、主に以前発表された施設閉鎖に伴う設備撤去費用に起因するものであり、保険による回収により一部相殺された。 為替の影響を除くと、報告営業利益は前年同期比13％増、調整後営業利益は同1％増であった。







Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price Mix 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 588 15 20 (24 ) 599 2 % (1 %) Year-to-Date 1,185 12 60 (56 ) 1,201 1 % — %

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 86 3 22 111 29 % 26 % Year-to-Date 160 3 47 210 31 % 29 %

テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの第2四半期の営業利益は1億1,100万ドル (約170億円) で、前年同期比2,500万ドル (約38億円) 増となった。これは、原材料費および投入コストの低下と販売量の増加によるものであり、不利な価格ミックスにより一部相殺された。 為替の影響を除くと、部門の営業利益は26％増であった。







食品・工業用原料 — 中南米

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price Mix 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 630 (16 ) (26 ) 8 596 (5 %) (3 %) Year-to-Date 1,246 (44 ) (36 ) 3 1,169 (6 %) (3 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers Argentina JV 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 130 (2 ) 9 (10 ) 127 (2 %) (1 %) Year-to-Date 231 (5 ) 19 9 254 10 % 12 %

第2四半期における食品・工業用原料 — 中南米の営業利益は1億2,700万ドル (約193億円) で、前年同期比300万ドル (約5億円) 減少した。 当四半期の業績は、アルゼンチン・ペソの変動相場制およびそれに伴うアルゼンチン合弁事業の業績への影響により、マイナスの影響を受けた。 合弁事業の業績を除くと、有利な原材料費によって部門の営業利益は増加したが、販売量の減少により一部相殺された。 為替の影響を除くと、部門の営業利益は1％減であった。







食品・工業用原料 — 米国・カナダ

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price Mix 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 555 (2 ) (20 ) (10 ) 523 (6 %) (5 %) Year-to-Date 1,096 (8 ) (20 ) (25 ) 1,043 (5 %) (4 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers 2025 Change Change excl. FX Second Quarter 105 (1 ) (18 ) 86 (18 %) (17 %) Year-to-Date 192 (3 ) (11 ) 178 (7 %) (6 %)

第2四半期における食品・工業用原料 — 米国・カナダの営業利益は8,600万ドル (約131億円) で、前年同期比1,900万ドル (約29億円) 減少した。 この減少は主に、機械火災に伴う操業停止および産業用途における需要減少によるものであり、これらの影響は原材料費の低下によって一部相殺された。







その他全て**

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price Mix 2025 Change Change

excl. FX Second Quarter 105 — 11 — (1 ) 115 10 % 10 % Year-to-Date 233 (3 ) 24 (24 ) 3 233 — % 1 %

* 韓国事業の売却による販売量の減少を表している。

Segment Operating Loss

$ in millions 2024 FX Impact Business Drivers 2025 Change Change excl. FX Second Quarter (10 ) 1 8 (1 ) NM NM Year-to-Date (14 ) 1 12 (1 ) NM NM

「その他全て」の第2四半期の営業損失は、前年同期から900万ドル (約14億円) 改善した。これは主に、植物由来たんぱく事業における売上増加によるものである。







** 「その他全て」には、個別または集合的に報告対象セグメントとして分類されていない複数の事業セグメントの事業が含まれている。 「その他全て」の純売上高は主に、パキスタン事業による甘味料およびでんぷんの販売、ピュアサークル (PureCircle) およびシュガー・リダクション (Sugar Reduction) 事業によるステビアおよびその他の原料の販売、プロテイン・フォーティフィケーション (Protein Fortification) 事業によるエンドウタンパク質原料の販売によるものである。

配当と自社株買い

第2四半期において、株主に5,200万ドル (約79億円) の配当金を支払い、2025年5月22日には1株当たり0.80ドル (約120円) の四半期配当を宣言し、2025年7月22日に支払った。 年初来で、同社は普通株式5,500万ドル (約84億円) を買い戻している。

2025年第3四半期および通期見通しの更新

同社は、通期見通しについて、報告EPSは11.25ドル (約1,690円)から11.75米ドル (約1,770円)の範囲に、調整後EPSは11.10ドル (約1,670円)から11.60ドル (約1,740円)の範囲に収まると予想している。

このガイダンスは、2025年7月末時点で有効な関税水準を反映している。 さらに、このガイダンスでは、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

同社は、2025年通期の純売上高については横ばいを見込んでおり、これはテクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ (T&HS) における販売量の増加が、原材料費の低下に伴う価格ミックスの低下および予想される為替の影響によって相殺されるためである。

2025年通期の報告営業利益および調整後営業利益については、いずれも一桁台半ばの増加を見込んでいる。

2025年通期の見通しでは、以下のことを前提としている：テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの営業利益は販売量の増加により二桁台前半の増加、食品・工業用原料 — 中南米の営業利益は一桁台前半の増加、食品・工業用原料 — 米国・カナダの営業利益は一桁台前半の減少が見込まれる。その他全ての事業の営業利益は引き続き損益分岐点に近づく見通しである。

2025年通期における全社費用は、IT投資およびデジタルインフラ推進に向けたプロジェクト関連費用により、一桁台後半の増加が見込まれている。

2025年通期では、報告後実効税率および調整後実効税率を26.0%から27.5%と予想している。

2025年通期における営業キャッシュフローは、運転資本への再投資を含めて、8億2,500万ドル (約1,240億円)から9億5,000万ドル (約1,430億円) の範囲になると予想される。 通期の資本的支出は、約4億ドル (約600億円)から4億2,500万ドル (約640億円) と予想される。

2025年第3四半期については、前年同期と比較して純売上高は横ばいから一桁台前半の増加、営業利益は横ばいから一桁台前半の減少を見込んでいる。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2025年8月1日 (金) 米国中部時間午前8時、 米国東部時間午前9時に、 社長兼CEOのジム・ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジェームズ・グレイ (James Gray) の主催で電話会議を開催する。 カンファレンスコールはリアルタイムでウェブキャストされ、 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセス可能である。 追加の財務・営業情報が記載されているプレゼンテーション資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。 録画は、期間限定で https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results にて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、約120の国に製品とサービスを提供している。 2024年の年間純売上高は約74億ドル (約1兆1,363億8,840万円) であり、同社は、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。 世界各地にイングレディオン・アイディア・ラブズ (Ingredion Idea Labs®) イノベーションセンターを置くほか、11,000人を超える従業員を擁し、開発過程から顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を結集して目的を達成し、生活の向上に貢献している。 当社の詳細情報と最新ニュースについては、 ingredion.com を閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。 同社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、とりわけ、2025年第3四半期の純売上高および営業利益、2025年通期の報告および調整後1株当たり利益、純売上高、報告および調整後営業利益、セグメント別の純売上高および営業利益、全社費用、報告および調整後実効税率、営業キャッシュフロー、資本的支出に関する記述、および前述のいずれかに関する経営陣の計画または戦略および目標、および前述のいずれかの基礎となる仮定、期待または信念など同社の見通し、将来の事業、財務状況、販売量、キャッシュフロー、費用またはその他の財務項目に関するその他の記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「機会」、「見込み」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。 本書における、過去についての記述でないものは全て、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、当社がコントロールできる範囲を超えている。 これらの将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、様々なリスクや不確定要素に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクや不確実性には、同社が製造する製品に対する需要を減少させる可能性のある消費者の慣行、嗜好、需要および認識の変化、原材料およびエネルギー供給の可用性および価格への影響、サプライチェーンの中断、外国為替および金利の変動を含む、地政学的な紛争およびそこから生じる行為、世界経済情勢、同社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業、および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が同社の販売数量、製品の価格設定、顧客からの債権回収能力に及ぼす可能性のある影響、食品、飲料、動物栄養、醸造業を含むがこれらに限定されない、同社がサービスを提供し、売上の大部分を得ている主要業界が同社製品を購入することに対する依存、パンデミックに関連するリスク、市場に受け入れられるのに十分なレートや品質で新製品およびサービスを開発または獲得する同社の能力、同社の主要製品および副産物 (特にトウモロコシ油) の市場および価格、ならびに同社の主要投入資材の価格上昇を価格に転嫁する能力に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争的圧力および／または顧客圧力の増大、価格変動、サプライチェーンの混乱、関税、諸税、不足が、原材料、エネルギーコスト、輸送および物流の可用性およびコストを含む、同社の調達、生産工程および配送経路への投入物に及ぼす影響、計画された保守・投資プロジェクトを予定通り予算通りに完了する能力、運賃や輸送コスト、ヘッジ活動を効果的に管理する能力を含む、コストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力、製造施設における操業上の問題、および製品の安全性と品質に関連する責務、気候変動の影響、気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響、買収、売却または戦略的提携を有利な条件で特定し完了することを成功させる能力、ならびにデューデリジェンスを上手く実施し、買収した事業を統合し、または戦略的提携を実施・維持し、そのような取引に関して期待されるシナジーを達成する能力、外国および外国通貨での事業運営に内在する経済的、政治的およびその他のリスク、満足のいく労使関係の維持の失敗、従業員を惹きつけ、育成し、意欲を高め、良好な関係を維持する能力、法的手続き、規制手続き、訴訟、請求、調査による影響、のれんや長期資産の減損による影響、政治的事象、貿易・国際紛争、戦争、テロの脅威や行為、自然災害による事業への影響、政府の政策、法律または規制の変更、環境規制の遵守を含む法令遵守のためのコスト、その他同社の支配を超える重大な事象の発生、同社の税率変更または追加の法人税支払い義務のエクスポージャー、合理的な利率で資金を調達する能力に影響を及ぼすリスク、および将来の成長と拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を及ぼすその他の要因、借入コストを増加させる可能性のある金利上昇、情報技術システム、プロセス、およびサイトに関する中断、セキュリティ上の事件や障害、配当方針の継続に影響を及ぼすリスク、および財務報告に対する効果的な内部統制を維持する能力が含まれる。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や展開の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。 同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。 これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2024年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、ならびにForm 10-Qおよびフォーム8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

問い合わせ先：

投資家向け問い合わせ先：ノア・ワイス (Noah Weiss)、773-896-5242

報道関係者向け：リック・ワイオン (Rick Wion)、708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended

June 30, Change Six Months Ended

June 30, Change 2025 2024 % 2025 2024 % Net sales $ 1,833 $ 1,878 (2 %) $ 3,646 $ 3,760 (3 %) Cost of sales 1,356 1,432 2,703 2,897 Gross profit 477 446 7 % 943 863 9 % Operating expenses 208 191 9 % 401 380 6 % Other operating (income) expense, net (5 ) (8 ) (15 ) 4 Restructuring/impairment charges 3 23 10 26 Operating income 271 240 13 % 547 453 21 % Financing costs 12 10 21 29 Net gain on sale of business — — — (82 ) Income before income taxes 259 230 13 % 526 506 4 % Provision for income taxes 61 80 129 138 Net income 198 150 32 % 397 368 8 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 4 4 Net income attributable to Ingredion $ 196 $ 148 32 % $ 393 $ 364 8 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.5 65.7 64.5 65.7 Diluted 65.6 66.8 65.6 66.7 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 3.04 $ 2.25 35 % $ 6.09 $ 5.54 10 % Diluted $ 2.99 $ 2.22 35 % $ 5.99 $ 5.46 10 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) June 30, 2025 December 31, (Unaudited) 2024 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 861 $ 997 Short-term investments 7 11 Accounts receivable, net 1,359 1,093 Inventories 1,223 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 67 67 Total current assets 3,517 3,355 Property, plant and equipment, net 2,361 2,264 Intangible assets, net 1,280 1,264 Other non-current assets 623 561 Total assets $ 7,781 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 46 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,218 1,237 Total current liabilities 1,264 1,281 Long-term debt 1,741 1,787 Other non-current liabilities 500 486 Total liabilities 3,505 3,554 Share-based payments subject to redemption 51 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at June 30, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,160 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 13.5 and 13.3 shares at June 30, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,391 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (953 ) (1,086 ) Retained earnings 5,380 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,197 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,218 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,781 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Six Months Ended June 30, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 397 $ 368 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 108 107 Mechanical stores expense 32 29 Net gain on sale of business — (82 ) Impairment charges 6 18 Margin accounts (9 ) (13 ) Changes in other trade working capital (241 ) 65 Other (31 ) 29 Cash provided by operating activities 262 521 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (193 ) (120 ) Proceeds from sale of business — 247 Investments in unconsolidated affiliates (19 ) (4 ) Other (3 ) 2 Cash (used for) provided by investing activities (215 ) 125 Cash from financing activities Payments on borrowings, net (46 ) — Commercial paper borrowings, net — (327 ) Consideration received from sale of business 12 — Repurchases of common stock, net (55 ) (66 ) Common stock activity for share-based compensation, net (9 ) 11 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (106 ) (104 ) Cash used for financing activities (204 ) (526 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 21 (16 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (136 ) 104 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 861 $ 505





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

June 30, Change % Change

Excl. FX % Six Months Ended

June 30, Change % Change

Excl. FX % 2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 599 $ 588 2 % (1 %) $ 1,201 $ 1,185 1 % — % Food & Industrial Ingredients - LATAM (ii) 596 630 (5 %) (3 %) 1,169 1,246 (6 %) (3 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (iii) 523 555 (6 %) (5 %) 1,043 1,096 (5 %) (4 %) All Other (iv) 115 105 10 % 10 % 233 233 — % 1 % Total Net Sales $ 1,833 $ 1,878 (2 %) (2 %) $ 3,646 $ 3,760 (3 %) (2 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 111 $ 86 29 % 26 % $ 210 $ 160 31 % 29 % Food & Industrial Ingredients - LATAM 127 130 (2 %) (1 %) 254 231 10 % 12 % Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 86 105 (18 %) (17 %) 178 192 (7 %) (6 %) All Other (1 ) (10 ) NM NM (1 ) (14 ) NM NM Corporate (50 ) (41 ) (22 %) (22 %) (95 ) (83 ) (14 %) (14 %) Adjusted Operating Income 273 270 1 % 1 % 546 486 12 % 13 % Restructuring and resegmentation costs (3 ) (3 ) (4 ) (6 ) Impairment charges – (18 ) (6 ) (18 ) Other matters 1 (9 ) 11 (9 ) Total Operating Income $ 271 $ 240 13 % 13 % $ 547 $ 453 21 % 22 %



注

(i) 2025年および2024年第2四半期における部門間取引控除後の売上高は、それぞれ900万ドル (約13億円) および1,600万ドル (約24億円)、年初来ではそれぞれ1,800万ドル (約27億円) および3,100万ドル (約47億円) となっている。 (ii) 2025年および2024年第2四半期における部門間取引控除後の売上高は、それぞれ1,400万ドル (約21億円) および1,000万ドル (約15億円)、年初来ではそれぞれ2,700万ドル (約41億円) および2,000万ドル (約30億円) となっている。 (iii) 2025年および2024年第2四半期における部門間取引控除後の売上高は、それぞれ2,700万ドル (約41億円) および2,500万ドル (約38億円)、年初来ではそれぞれ6,000万ドル (約90億円) および5,100万ドル (約77億円) となっている。 (iv) 2025年および2024年第2四半期における部門間取引控除後の売上高は、ともに400万ドル (約6億円)、2025年および2024年の年初来では、ともに700万ドル (約11億円) となっている。

II. 非GAAP情報

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、再編費用、再セグメント化費用、事業売却による純利益、減損費用、メキシコの税項目、およびその他の特定の項目などの特定のGAAP項目を除外する過去の非GAAP財務指標を使用している。 これらの非GAAPベースの財務指標を指す場合、一般的に「調整後」という用語が使用される。

経営陣は、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う際に、社内で非GAAP財務指標を使用している。 経営陣が非GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。 これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。 予想されている財務指標は、時期、効果、および/または有意性が未知であるため、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。 非GAAP基準の調整は一般的に調整後財務指標に対して行われるため、GAAP基準の財務指標を予測する能力よりも、調整後財務指標を予測する能力の方が、経営陣の信頼度が高くなる。 予想されている非GAAPの指標を含めたこれらの非GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮すべきである。

非GAAP財務指標はGAAPに従って作成されていないため、当社の非GAAP情報は、他社が表示する同様な見出しの指標に必ずしも対応するとは限らない。 従来の各非GAAP財務指標と比較し、最も類似しているGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

June 30, 2025 Six Months Ended

June 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted Net income attributable to Ingredion $ 196 $ 2.99 $ 393 $ 5.99 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 2 0.03 3 0.05 Impairment charges (iii) (1 ) (0.02 ) 4 0.06 Other matters (iv) (1 ) (0.02 ) (8 ) (0.12 ) Tax item - Mexico (v) (6 ) (0.08 ) (7 ) (0.11 ) Other tax matters (vi) (2 ) (0.03 ) (2 ) (0.03 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.87 $ 383 $ 5.84





Three Months Ended

June 30, 2024 Six Months Ended

June 30, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 148 $ 2.22 $ 364 $ 5.46 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 2 0.03 4 0.06 Net gain on sale of business (ii) 1 0.01 (72 ) (1.08 ) Impairment charges (iii) 22 0.33 22 0.33 Other matters (iv) 7 0.10 7 0.10 Tax item - Mexico (v) 10 0.15 4 0.06 Other tax matters (vi) 2 0.03 2 0.03 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 192 $ 2.87 $ 331 $ 4.96

純利益およびEPSは、四捨五入のため合計が合わない場合、または再計算できない場合がある。

注

(i) 2025年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、主に事前に発表された工場閉鎖に伴う設備撤去費用に関連して、それぞれ300万ドル (約4億5,000万円) および400万ドル (約6億円) の税引前再編費用を計上した。 2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、主に2024年1月1日付の事業の再セグメント化に関連した税引前再セグメント化費用それぞれ300万ドル (約4億5,000万円) および600万ドル (約9億円) を計上した。 (ii) 2024年6月30日に終了した6ヵ月間において、韓国事業の売却により8,200万ドル (約123億円) の税引前利益が発生した。 (iii) 2025年6月30日に終了した6ヵ月間に、同社は保有する持分法投資に対して税引前減損損失600万ドル (約9億円) を計上した。また、2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間においては、持分法投資に係る一時的ではない費用に関連し、税引前減損損1,800万ドル (約27億円) を計上した。 2025年6月30日に終了した3ヵ月間に、同社は2024年に計上した持分法投資に対する減損損失に関連し、税効果を計上した。 (iv) 2025年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、主に保険により回収およびブラジルにおける特定の間接税に関する有利な判決に関連して、税引前利益それぞれ100万ドル (約1億5,000万円) および1,100万ドル (約17億円) が発生した。 2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間に、米国の倉庫で発生した竜巻被害に対する税引前費用900万ドル (約13億円) が発生した。 (v) メキシコ・ペソの対米ドル相場の変動、および当該期間中のメキシコ財務諸表の再測定への影響の結果として、2025年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間についてそれぞれ600万ドル (約9億円) および700万ドル (約11億円) の税引当金、および2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間についてそれぞれ1,000万ドル (約15億円) および400万ドル (約6億円) の税効果を計上した。 (vi) 2025年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、同社は米国の州税および繰延税金の再評価、前年度の米国税効果の回収、および上述の非GAAP調整項目に関連する税務上の影響を認識した。 これらは、カナダにおける将来の欠損金を実現する能力による効果、および以前は課税対象であった特定のブラジルの地方優遇措置に対する以前に認識された税効果に対する利息により一部相殺された。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 271 $ 240 $ 547 $ 453 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 3 4 6 Impairment charges (iii) — 18 6 18 Other matters (iv) (1 ) 9 (11 ) 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 273 $ 270 $ 546 $ 486

注記 (i) ～ (iv) については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記 (i) ～ (iv) を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended June 30, 2025 Six Months Ended June 30, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 259 $ 61 23.6 % $ 526 $ 129 24.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 1 4 1 Impairment charges (iii) — 1 6 2 Other matters (iv) (1 ) — (11 ) (3 ) Tax item - Mexico (v) — 6 — 7 Other tax matters (vi) — 2 — 2 Adjusted Non-GAAP $ 261 $ 71 27.2 % $ 525 $ 138 26.3 %









Three Months Ended June 30, 2024 Six Months Ended June 30, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 230 $ 80 34.8 % $ 506 $ 138 27.3 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 1 6 2 Net gain on sale of business (ii) — (1 ) (82 ) (10 ) Impairment charges (iii) 18 (4 ) 18 (4 ) Other matters (iv) 9 2 9 2 Tax item - Mexico (v) — (10 ) — (4 ) Other tax matters (vi) — (2 ) — (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 260 $ 66 25.4 % $ 457 $ 122 26.7 %

注記 (i) 〜 (vi) については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記 (i) 〜 (vi) を参照されたい。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.25 $ 11.75 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.05 0.05 Impairment charges (iii) 0.06 0.06 Other matters (iv) (0.12 ) (0.12 ) Tax item - Mexico (v) (0.11 ) (0.11 ) Other tax matters (vi) (0.03 ) (0.03 ) Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.60

注記 (i) 〜 (vi) については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記 (i) 〜 (vi) を参照されたい。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.1 % 26.6 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Impairment charges (iii) — % — % Other matters (iv) — % — % Tax item - Mexico (v) 0.7 % 0.7 % Other tax matters (vi) 0.2 % 0.2 % Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

注記 (i) 〜 (vi) については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後1株当たり利益 (以下「EPS」) から、イングレディオンに帰属する非GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記 (i) 〜 (vi) を参照されたい。