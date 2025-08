Meddelelse nr. 15/2025: Forløb af ordinær generalforsamling

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdte mandag d. 4. august 2025 kl. 9:00 ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets meddelelse nr. 14/2025 af d. 11. juli 2025.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartner­selskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr. 33 96 35 56) blev valgt som selskabets revisor.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Således passeret.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil