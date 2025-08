Stingray acquiert The Singing Machine Company pour renforcer son offre de Karaoké en voiture avec des micros intégrés

MONTRÉAL, 04 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs de The Singing Machine Company, le leader mondial des produits de karaoké. Cette acquisition s'appuie sur un partenariat de longue date, consolidant ainsi la position de Stingray sur le marché en intégrant une marque de matériel populaire à son portefeuille de services musicaux multiplateformes.

L'accord porte sur l'acquisition de l'activité mondiale de karaoké à domicile de The Singing Machine, ce qui inclut la propriété intellectuelle, les contrats et l'inventaire. Un objectif clé de cette transaction est de développer des solutions de micros innovantes pour le marché du divertissement en voiture.



Depuis plus de quatre décennies, The Singing Machine est le leader des systèmes de karaoké à domicile, ayant vendu des dizaines de millions de machines et plus de 50 millions de micros. L'intégration de son matériel au vaste catalogue de pistes de karaoké sous licence de Stingray offre une opportunité unique de créer une expérience de karaoké entièrement intégrée et de premier ordre pour les consommateurs.



« Notre longue collaboration avec The Singing Machine nous a permis de constater leur expertise et leur position de leader sur le marché du karaoké grand public », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Cette acquisition est une évolution naturelle de notre partenariat. En combinant leur matériel réputé à notre vaste catalogue de karaoké et à notre réseau de distribution mondial, nous allons enrichir l'expérience des millions de fans de karaoké, que ce soit à la maison ou en voiture. Nous identifions un potentiel de croissance significatif dans le développement de technologies de micros, particulièrement pour le secteur en plein essor du divertissement automobile. »



"Singing Machine est la marque numéro 1 mondiale de karaoké à domicile depuis plus de 40 ans, et je suis fier de l'héritage que nous avons construit," a déclaré Gary Atkinson, chef de la direction de The Singing Machine Company. "Avec l'expertise approfondie de Stingray en matière de contenu musical, de partenariats mondiaux et d'innovation numérique, je suis convaincu que sous la direction de Stingray, la marque continuera de prospérer et de dominer le marché du matériel de karaoké pour de nombreuses décennies à venir."



Cette acquisition vient consolider l'offre karaoké de Stingray, qui comprend déjà l'application populaire Stingray Karaoke. Ce service par abonnement, disponible sur TV, web, mobile et en voiture, donne accès à la plus grande bibliothèque de karaoké sous licence au monde.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 97 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.



À propos de Singing Machine