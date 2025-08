Communiqué de Presse

CROSSJECT reste mobilisé pendant la coupure estivale

Les opérations de maintenance sont déployées sur les sites de production.

Les activités réglementaires et de développement se poursuivent activement.

Dijon, France 04 août 2025 (17h30 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, reste pleinement mobilisée pour la soumission du dossier ZEPIZURE® dans le cadre de l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

Pendant la coupure estivale, les opérations de maintenance sont déployées sur les trois sites de production de Crossject. Elles permettront une reprise du plan de production industriel dans les meilleures conditions pour la préparation des livraisons commerciales.

Les derniers documents liés à la demande d’autorisation d’urgence sont en train d’être rassemblés et intégrés au dossier. Les échangent entre les équipes réglementaires se poursuivent avec intensité.

Les équipes de développement assurent également sur le mois d’août les activités relatives à la future demande d’autorisation (New Drug Application) de ZEPIZURE® dans le traitement de l’épilepsie : suivi des productions et analyses, revue de la documentation et préparation de l’étude clinique complémentaire qui sera réalisées aux Etats Unis.

« Si la coupure estivale est propice à l’arrêt des lignes de production, nos équipes sont organisées pour assurer la continuité des activités internes et avec nos partenaires nécessaires à l’avancée des enregistrements de ZEPIZURE® sur le marché américain » mentionne Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de CROSSJECT.

A propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs

investors@crossject.com

