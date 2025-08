EGIDE : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2025 - AVIS DE REUNION

Bollène, le 4 août 2025 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE AVIS DE REUNION

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, invite ses actionnaires à participer à l’assemblée générale mixte qui se réunira le mercredi 10 septembre 2025 à 11h 00, au siège social de la Société (Site Industriel du Sactar - 84500 Bollène).

Il sera possible d’y assister (sans pouvoir participer aux débats et au vote des résolutions en application des stipulations statutaires) en vidéo-conférence Teams, sur invitation à demander au moins 24 heures à l’avance à l’adresse mail suivante assemblee@fr.egide-group.com.

L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 4 août 2025 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.egide-group.com).

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.egide-group.com) conformément à la règlementation en vigueur. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social ou sur le site internet de la société (www.egide-group.com) ou sur demande à l’adresse mail assemblee@fr.egide-group.com.

A compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, soit le 5 septembre 2025 au plus tard, tout actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à l’adresse suivante assemblee@fr.egide-group.com (ou par courrier au siège social de la Société).

Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

EGIDE Ignace DUPON Directeur Général +33 4 90 30 35 98 idupon@fr.egide-group.com FIN’EXTENSO Isabelle APRILE Agence de communication financière +33 6 17 38 61 78 i.aprile@finextenso.fr

