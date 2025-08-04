COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 juillet au 1 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/07/2025
|FR0000062234
|50
|1491,2800
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/07/2025
|FR0000062234
|17
|1487,7647
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/07/2025
|FR0000062234
|4
|1495,5000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/07/2025
|FR0000062234
|5
|1491,6000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/07/2025
|FR0000062234
|50
|1480,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/07/2025
|FR0000062234
|10
|1480,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/07/2025
|FR0000062234
|5
|1480,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/07/2025
|FR0000062234
|4
|1478,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/07/2025
|FR0000062234
|49
|1484,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/07/2025
|FR0000062234
|16
|1484,2500
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/07/2025
|FR0000062234
|4
|1484,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/07/2025
|FR0000062234
|5
|1484,8000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/07/2025
|FR0000062234
|48
|1478,4167
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/07/2025
|FR0000062234
|17
|1478,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/07/2025
|FR0000062234
|4
|1479,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/07/2025
|FR0000062234
|6
|1478,3333
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/01/2025
|FR0000062234
|17
|1462,8235
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/01/2025
|FR0000062234
|5
|1466,8000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/01/2025
|FR0000062234
|50
|1454,4800
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/01/2025
|FR0000062234
|4
|1468,0000
|TQEX
|TOTAL
|370
|1478,1243
Pièce jointe