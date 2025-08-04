Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 juillet au 1 août 2025

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Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 juillet au 1 août 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/07/2025FR0000062234 501491,2800XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/07/2025FR0000062234 171487,7647CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/07/2025FR0000062234 41495,5000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/07/2025FR0000062234 51491,6000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/07/2025FR0000062234 501480,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/07/2025FR0000062234 101480,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/07/2025FR0000062234 51480,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/07/2025FR0000062234 41478,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/07/2025FR0000062234 491484,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/07/2025FR0000062234 161484,2500CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/07/2025FR0000062234 41484,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/07/2025FR0000062234 51484,8000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/07/2025FR0000062234 481478,4167XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/07/2025FR0000062234 171478,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/07/2025FR0000062234 41479,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/07/2025FR0000062234 61478,3333AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/01/2025FR0000062234 171462,8235CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/01/2025FR0000062234 51466,8000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/01/2025FR0000062234 501454,4800XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/01/2025FR0000062234 41468,0000TQEX
   TOTAL 3701478,1243 

Pièce jointe


Attachments

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 28 juillet au 1 août 2025

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