Alstom S.A : A Singapour, Alstom va convertir des stations de la ligne East West au système de signalisation Urbalis dans le cadre de l'extension de la ligne Thomson-East Coast (TELe) 

La Land Transport Authority de Singapour a confié à Alstom la conception, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service du système CBTC Urbalis, qui permettra une exploitation entièrement automatisée et de grande capacité.

Le contrat porte sur la conversion au système Urbalis des stations Tanah Merah, Expo et Changi Airport, ainsi que sur l'équipement de l'extension de la ligne TEL vers le futur terminal 5 de l'aéroport de Changi.

TELe, l'extension de la ligne Thomson-East Coast offrira une liaison directe et rapide vers les quartiers centraux et zones résidentielles, réduisant ainsi les temps de trajet pour les passagers locaux et voyageurs internationaux.





5 août 2025 - Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat auprès de la Land Transport Authority de Singapour pour la fourniture du système de signalisation Urbalis, destinée aux stations de la ligne East West qui seront connectées à l'extension de la ligne Thomson-East Coast (TELe). Ce système permet une exploitation sans conducteur et de grande capacité.

Le contrat, d'une valeur de quelques centaines de millions d'euros, couvre la conversion au système Urbalis des stations Tanah Merah, Expo et Changi Airport pour les relier à la TEL, ainsi que l'équipement de l'extension de la ligne jusqu'à la future station du Terminal 5 de l'aéroport de Changi. Cette extension reliera directement la TEL à l'aéroport de Changi, ce qui rendra le voyage plus rapide et améliorera l'expérience des passagers. Ce projet contribue à la mise en œuvre du Land Transport Master Plan 2040 (LTMP 2040) de Singapour, qui vise à offrir un réseau de transports pratique et connecté de bout en bout.

En tant que partenaire principal d’un consortium, Alstom fournira son système de signalisation CBTC Urbalis, lequel fonctionne déjà avec succès sur la ligne TEL, tandis que son partenaire ST Engineering Urban Solutions Ltd. livrera le système de communication de données et équipera les quais de portes palières.

L'extension de la ligne TEL jusqu’à l'aéroport de Changi offrira une liaison directe et très rapide vers les quartiers du centre-ville et les zones résidentielles, réduisant ainsi les temps de trajet pour les passagers locaux et les voyageurs internationaux. Ce projet représente une réalisation clé du plan LTMP 2040 qui vise à améliorer la connectivité, la résilience et l'inclusivité du système de transport de Singapour.

Une fois achevée, la ligne Thomson-East Coast (TEL) aura une longueur de 57 km. Elle partira de Tanah Merah et traversera des lieux importants comme Gardens by the Bay, Maxwell, Orchard, jusqu'à Woodlands North, avec une possibilité de correspondance vers la liaison rapide Johor Bahru-Singapour (Rapid Transit System Link). La TEL devrait réduire le temps de trajet entre l'aéroport de Changi et Marina Bay de 55 minutes à environ 45 minutes. En outre, les trajets entre l'aéroport de Changi et Gardens by the Bay seront ramenés à 40 minutes, contre 60 minutes actuellement.

Yann Maixandeau, directeur général d'Alstom pour Singapour et la Malaisie, a déclaré : « Alstom est fier de soutenir le développement de transports ferroviaires de Singapour depuis plus de vingt ans, à travers la fourniture de matériel roulant et de systèmes de signalisation de pointe qui ont façonné la mobilité urbaine du pays. Ce nouveau contrat est une démonstration de notre leadership dans le domaine des systèmes de pointe de contrôle des trains automatiques. Nous sommes honorés de contribuer à la vision du LTMP 2040 en permettant des trajets fluides, efficaces et durables entre la ville et l'aéroport de Changi grâce à l'extension de la TEL ».

Ce nouveau contrat renforce la position d’Alstom, présent de longue date à Singapour et s'appuie sur le succès du système de signalisation livré le plus récemment à Singapour pour la TEL Stage 4, portion entrée en service en juin 2024.

Leader sur le segment du contrôle des trains basé sur la communication (CBTC), Alstom dispose d'un portefeuille complet de solutions conventionnelles et intelligentes. Il peut être adapté à tous les niveaux de complexité - qu'il s'agisse de lignes nouvelles ou existantes - et à tous les degrés d'automatisation.

Avec plus de 30 ans d'expertise dans le domaine du CBTC, le système de signalisation Urbalis d'Alstom est déjà intégré sur 190 lignes de métro, dont 67 lignes sans conducteur dans 32 pays, transportant en toute sécurité des millions de passagers chaque jour. En plus de permettre une plus grande efficacité opérationnelle et une plus grande flexibilité, les systèmes Urbalis peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 % grâce à des stratégies intelligentes d'économie d'énergie.

ALSTOM™, Urbalis™ sont des marques protégées du groupe Alstom.









