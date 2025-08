Bitget organise le Mois de l’expérience crypto 2025 pour la génération Z en Europe, en Asie et au Moyen-Orient

VICTORIA, Seychelles, 06 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, lance officiellement le Mois de l’expérience crypto 2025, une campagne mondiale d’engagement de la jeunesse, dans le cadre de son initiative Blockchain4Youth . Pour sa troisième édition, la campagne sort des salles de classe et des webinaires pour faire passer la crypto d’un concept à la mode à une réalité concrète, utile et accessible. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse pour la troisième année consécutive, Bitget prévoit d’organiser des événements crypto tout au long du mois d’août dans plusieurs villes du Moyen-Orient, d’Europe, d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud.

Le Mois de l’expérience crypto 2025 s’articule autour d’un slogan simple : Découvrez tout ce que la crypto peut faire. Alors que les gros titres se focalisent souvent sur les fluctuations des marchés des actifs numériques, cette campagne inverse la tendance en mettant l’accent sur les applications concrètes de la blockchain dans les paiements, les jeux, la finance décentralisée (DeFi), l’identité et l’expression créative. Avec des événements éphémères prévus dans le monde entier ce mois-ci, Bitget invite les jeunes à découvrir la crypto autrement : pas à travers les graphiques, mais dans les files d’attente à la caisse, les arcades du métavers, et au cœur de leurs interactions quotidiennes.

Des campus universitaires aux espaces créatifs, les participants pourront découvrir des zones où ils pourront créer des NFT, expérimenter le prêt en stablecoins, négocier des actions tokenisées via des simulations en temps réel, et tester les transactions en magasin basées sur le QR code de PayFi. Ils recevront des badges numériques, rechargeront une Mastercard Bitget Wallet, et pourront même bloquer des actifs dans des configurations DeFi, encadrés par des experts présents sur place. Le format est conçu pour allier expérience et compréhension, chaque espace étant à la fois une démonstration et une découverte.

Le passage de la formation à l’interaction marque un nouveau chapitre pour la campagne. Lancée en 2023 avec la Journée de l’expérience crypto, la campagne s’est étendue à un mois entier en 2024, touchant plus de 15 000 participants dans 12 pays. L’édition de cette année va encore plus loin, en privilégiant la présence physique et la participation active pour réduire le fossé grandissant entre la curiosité envers le Web2 et la confiance dans le Web3.

Vugar Usi Zade, directeur des opérations de Bitget et sponsor de Blockchain4Youth, estime que la pertinence vient de l’application. « On ne peut pas construire la confiance dans l’avenir de la crypto en se basant uniquement sur la théorie. Il faut laisser les gens en faire l’expérience, l’utiliser, la remettre en question », a-t-il déclaré. « Le Mois de l’expérience crypto consiste à rendre la technologie concrète et à donner aux jeunes une raison de s’intéresser à son avenir. »

Bitget Wallet servira de partenaire officiel de la campagne, intégrant ses dernières fonctionnalités, notamment PayFi, ainsi que des outils basés sur la blockchain dans les espaces d’expérimentation. Jamie Elkaleh, directeur marketing de Bitget Wallet, a ajouté : « L’intégration n’est que le début. Il s’agit aussi de montrer comment la crypto peut renforcer les actions du quotidien, des paiements à la créativité. Nous sommes impatients de concrétiser ce projet sur le terrain. »

Les abonnés de la campagne pourront découvrir une vidéo récapitulative présentant les moments forts de chaque événement début septembre. D’ici là, le message de Bitget est clair : la crypto ne fait pas que s’inviter dans le monde réel. Elle y est déjà, et ce mois d’août, elle remet les commandes à la prochaine génération.

