Bitget 举办“2025 年加密货币体验月”，面向欧洲、亚洲及中东地区的 Z 世代

塞舌尔维多利亚, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正式启动“2025 年加密货币体验月” (Crypto Experience Month 2025)。这是一项隶属于其 Blockchain4Youth 计划的全球性青年推广活动。 该活动已进入第三年，此番将不再局限于课堂和网络研讨会，而是将加密货币从一个流行词转变为具体、可用且真实的存在。 作为“国际青年日”八月份三周年庆典的一部分，Bitget 计划于整个八月在中东、欧洲、东南亚和南亚多个城市举办“加密货币体验”活动。

“2025 年加密货币体验月”围绕着一句简洁的口号展开：Look What Crypto Can Do（见证加密货币的无限可能）。 尽管媒体头条经常将数字资产与市场波动挂钩，但此次活动却颠覆了这一传统叙事，转而聚焦于区块链在支付、游戏、DeFi、身份认证及创意表达等领域的实际应用。 今年 8 月，Bitget 将在全球推出一系列快闪活动，邀请年轻人亲身体验加密货币的真实应用场景——不是停留在图表之上，而是在结账付款、畅游元宇宙游戏厅，以及日常互动之中切实感受它的存在。

从大学校园到创意中心，参与者将在各类体验区中探索多样玩法：铸造 NFT、尝试稳定币借贷、在实时模拟环境中交易代币化股票，甚至亲身试用 PayFi 的二维码零售支付系统。 他们不仅可以领取数字徽章、为 Bitget Wallet Mastercard 充值，还能在现场导师的指导下，亲身参与 DeFi 系统中的资产质押操作。 这种形式旨在将体验与认知融为一体，每个体验站既是演示平台，也是探索之旅。

从“传授知识”到“亲身互动”的转变，标志着本次活动迈入全新篇章。 该活动于 2023 年以“加密货币体验日” (Crypto Experience Day) 启动，2024 年扩展为一个整月的大型活动，覆盖 12 个国家，吸引超过 15,000 名参与者。 今年的活动更进一步，将实体参与和亲身体验放在首位，旨在弥合 Web2 好奇心与 Web3 信心之间日益扩大的鸿沟。

Bitget 首席运营官兼 Blockchain4Youth 计划的执行发起人 Vugar Usi Zade 认为，技术的价值唯有在实践中才能真正显现。 “仅靠理论，难以让人坚信加密货币的未来。 你需要让人们去感受它、使用它、质疑它，”他表示。 “加密货币体验月’旨在让这项技术变得真实可感，让年轻人有理由去关注它的发展方向。”

Bitget Wallet 将作为本次活动的官方合作伙伴，将其最新功能 (包括 PayFi) 及链上工具整合到各个体验区中。 Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh 补充道：“入门引导只是开始。 我们还要向人们展示，加密货币如何赋能从支付到创意的各类日常活动。 我们很高兴能将这一愿景付诸实践。”

本次活动的关注者可以期待 9 月初发布的回顾视频，欣赏每场活动的精彩亮点。 在那之前，Bitget 传递的讯息十分明确：加密货币不仅仅是在走入现实世界。 它早已存在于现实之中，而今年 8 月，它正将控制权交予下一代。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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