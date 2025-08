ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 606 miljoen in Q2 2025

6 augustus 2025

Key messages

Solide financiële prestaties : Nettowinst EUR 606 miljoen en rendement op eigen vermogen 9,4%

Aanhoudende groei : Hypotheekportefeuille gegroeid met EUR 1,8 miljard en klantvermogens met EUR 8,6 miljard

Stabiele inkomsten : Beperkte invloed van geopolitieke onzekerheid

Kostendiscipline : Onderliggende kosten marginaal lager dan vorig kwartaal, een weerspiegeling van de afname van externe fte's

Solide kredietkwaliteit : EUR 6 miljoen aan netto vrijval van kredietvoorzieningen, vanwege beperkte netto toevoegingen voor individuele dossiers en een vrijval van management overlays

Sterke kapitaalpositie: Verdere optimalisatie van RWA’s resulteerde in een CET1-ratio van 14,8% , rekening houdend met de nieuwe inkoop van EUR 250 miljoen aan eigen aandelen; interim dividend vastgesteld op EUR 0,54 per aandeel; kapitaalpositie wordt in Q4 bezien om de potentiële ruimte voor verdere inkoop van eigen aandelen te beoordelen

Marguerite Bérard, CEO:

‘Het tweede kwartaal van 2025 was een solide kwartaal voor ABN AMRO, met aanhoudende groei in onze hypotheekportefeuille en netto vrijval van kredietvoorzieningen.

De Nederlandse economie was in de eerste helft van het jaar veerkrachtig, ondanks de geopolitieke ontwikkelingen en de val van het kabinet. De economen van ABN AMRO verwachten dit jaar een bbp-groei van 1,6%. Vooruitkijkend zien we dat de Nederlandse economie op sterke fundamenten rust: de werkgelegenheid stijgt verder, de loongroei blijft de inflatie overtreffen, er is een prudent fiscaal beleid en huishoudens hebben gezonde balansen. De huizenmarkt in Nederland bleef sterk en we verwachten dat de huizenprijzen in 2025 met 8% zullen stijgen door een combinatie van inkomensgroei en een beperkt woningaanbod. De woningtransacties zullen naar verwachting met 12,5% toenemen ten opzichte van vorig jaar, mede door de verkoop van beleggingspanden.

In het tweede kwartaal van 2025 realiseerden we een nettowinst van EUR 606 miljoen en een rendement op eigen vermogen van 9,4%. Vergeleken met het vorige kwartaal zagen we iets lagere netto rentebaten en provisie-inkomsten, wat werd gecompenseerd door hogere overige inkomsten. Onze hypotheekportefeuille bleef groeien, dit kwartaal met EUR 1,8 miljard naar EUR 160 miljard. De impact van onze kostendiscipline, waaronder de strakkere controle op het inhuren van externe medewerkers, begon dit kwartaal zichtbaar te worden. We handhaven onze kostenverwachting van EUR 5,3-5,4 miljard voor het hele jaar. De kredietvoorzieningen voor individuele leningen werden meer dan gecompenseerd door vrijval van voorzieningen, waarvan de grootste in onze management overlays. Zonder de vrijval van management overlays zouden onze risicokosten rond de 4 basispunten zijn geweest.

Zoals eerder vermeld, hebben we dit kwartaal de uitgestelde beoordeling van onze kapitaalpositie uitgevoerd, die oorspronkelijk gepland was voor Q4 2024. Vandaag hebben we een nieuw aandelen inkoopprogramma van EUR 250 miljoen aangekondigd, dat op 7 augustus 2025 van start gaat. In deze kapitaalbeoordeling is onder andere rekening gehouden met de resterende impact van de overname van Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) en de verwachte stijging van de Pillar 2-voorwaarde met ongeveer 35 basispunten vanaf 1 januari 2026. Dit laatste is het voorlopige resultaat van het 2025 Supervisory Review and Evaluation Process en betreft voornamelijk de blootstelling van ABN AMRO aan aflossingsvrije hypotheken. Dit kwartaal slaagden we erin om onze risicogewogen activa (RWA’s) verder te optimaliseren door actieve sturing en door verbetering van de datakwaliteit. Als gevolg hiervan blijft onze kapitaalpositie sterk, met een CET1-ratio van 14,8%. In lijn met ons huidige kapitaal raamwerk gaan we in Q4 onze kapitaalpositie bezien om de potentiële ruimte voor verdere inkoop van eigen aandelen te beoordelen.

In het tweede kwartaal van 2025 boekten we vooruitgang op verschillende strategische en klantgerichte initiatieven.

We voltooiden de overname van HAL, na goedkeuring door de toezichthouder. Dit is een belangrijke stap en versterkt onze positie op de Duitse markt voor wealth management. De combinatie met Bethmann Bank creëert een sterke speler in de top drie van Duitsland, met meer dan EUR 70 miljard aan beheerd vermogen en ongeveer 2.000 medewerkers verspreid over 18 locaties in Duitsland en Luxemburg.In deze regio gaan we opereren onder een tweemerkenstrategie: Bethmann HAL voor wealth management en ABN AMRO voor corporate banking. We streven ernaar om ons klantenbestand te verjongen en te laten groeien, en de aanstaande lancering van neobank BUUT is een goed voorbeeld daarvan. De mobiele app van BUUT gaat ouders en hun kinderen hulpmiddelen bieden om samen te leren omgaan met geld. Dankzij de voortdurende modernisering en modularisering van ons applicatielandschap konden we de app binnen een jaar ontwikkelen. Ook hebben we een nieuw kantoor geopend op de High Tech Campus in Eindhoven om onze leidende positie op de markt voor expats in Nederland verder te versterken.

We vinden het belangrijk om de Europese soevereiniteit en defensie-industrie te ondersteunen. Dit sluit bovendien aan bij onze ambitie om een rol te spelen in belangrijke transitiethema’s. Zo investeren we EUR 10 miljoen in het Keen Venture Partners' European Defence and Security Tech Fund. Dit is onze eerste investering in een Europees defensiefonds dat startende bedrijven ondersteunt die actief zijn in cyberverdediging, robotica, kunstmatige intelligentie, ruimtetechnologieën en dual-use innovaties.

We blijven ons inzetten om een vertrouwde partner voor onze klanten te zijn. Onze prestaties in het tweede kwartaal weerspiegelen de kracht van onze bank en de toewijding van onze mensen. Terwijl we onze strategie vernieuwen, zullen we ons richten op het verbeteren van onze winstgevendheid, het optimaliseren van onze kapitaalpositie, en het beheersen van onze kosten om duurzame groei te realiseren. De uitkomst van deze review presenteren we tijdens onze Capital Markets Day, op 25 november 2025 in Amsterdam.’



Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)



Operating results

(in millions) Q2 2025 Q2 2024 Change Q1 2025 Change First half 2025 First half 2024 Change Net interest income 1,532 1,608 -5% 1,560 -2% 3,091 3,198 -3% Net fee and commission income 492 462 6% 507 -3% 999 931 7% Other operating income 119 100 19% 79 51% 198 239 -17% Operating income 2,143 2,171 -1% 2,145 4,288 4,368 -2% Personnel expenses 735 659 12% 725 1% 1,460 1,315 11% Other expenses 582 604 -4% 584 1,166 1,205 -3% Operating expenses 1,317 1,263 4% 1,309 1% 2,626 2,520 4% Operating result 826 908 -9% 836 -1% 1,662 1,848 -10% Impairment charges on financial instruments -6 -4 -33% 5 -1 -1 21% Profit/(loss) before taxation 831 912 -9% 831 1,663 1,849 -10% Income tax expense 226 271 -17% 212 7% 438 534 -18% Profit/(loss) for the period 606 642 -6% 619 -2% 1,225 1,316 -7% Attributable to: Owners of the parent company 606 642 -6% 619 -2% 1,225 1,316 -7% Other indicators Net interest margin (NIM) (in bps) 149 162 154 152 162 Cost/income ratio 61.5% 58.2% 61.0% 61.2% 57.7% Cost of risk (in bps)¹ -1 -4 1 -3 Return on average equity² 9.4% 10.8% 9.9% 9.6% 11.2% Dividend per share (in EUR)³ 0.54 0.60 0.54 0.60 Earnings per share (in EUR)3, 4 0.67 0.73 0.69 1.35 1.48 Client assets (end of period, in billions) 355.5 358.1 346.9 Risk-weighted assets (end of period, in billions)5, 6 139.8 146.3 141.7 Number of internal employees (end of period, in FTEs) 22,278 21,047 22,267 Number of external employees (end of period, in FTEs) 3,084 3,945 3,312 1. Annualised impairment charges on loans and advances customers for the period divided by the average loans and advances customers (excluding at fair value through P&L) on the basis of gross carrying amount and excluding fair value adjustments from hedge accounting. 2. Annualised profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average equity attributable to the owners of the company excluding AT1 capital securities. 3. Profit/(loss) for the period, excluding payments attributable to AT1 capital securities and results attributable to non-controlling interests, divided by the average outstanding and paid-up ordinary shares. 4. As at Q2 2025, the average number of outstanding shares amounted to 833,048,566 (Q1 2025: 833,048,566; Q2 2024: 835,811,973). As at 30 June 2025, the average number of outstanding shares amounted to 833,048,566 (30 June 2024: 848,043,676). 5. As of 1 January 2025, the figures in the table are prepared in accordance with CRR III (Basel IV) regulations. The figures up to 31 December 2024 were prepared in accordance with CRR II (Basel III) regulations. 6. Following a detailed review as part of the Common Reporting Own Funds Q1 2025 submission to regulators, we have adjusted the RWA as at 31 March 2025 by EUR 0.3 billion in line with the CRR transitional arrangements for equity exposures.

