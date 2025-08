ABN AMRO maakt aandeleninkoopprogramma van EUR 250 miljoen bekend



ABN AMRO heeft vandaag de start van een aandeleninkoopprogramma bekendgemaakt. De bank is van plan om certificaten van aandeel en gewone aandelen ABN AMRO Bank N.V. in te kopen tot een maximale waarde van in totaal EUR 250 miljoen, met inachtneming van het aantal aandelen waarvoor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2025 een machtiging heeft verstrekt (10% van de geplaatste aandelen).



Het aandeleninkoopprogramma gaat op 7 augustus 2025 van start en wordt naar verwachting uiterlijk in december 2025 voltooid. Het doel van het programma is het aandelenkapitaal van ABN AMRO te verminderen. De CET1-ratio van ABN AMRO bedroeg 14,8 % aan het einde van het tweede kwartaal van 2025. Het kapitaal dat nodig is voor het aangekondigde programma is gereserveerd en is al uitgesloten van de kapitaalratio’s per einde van het tweede kwartaal. De ingekochte aandelen worden te zijner tijd geannuleerd.



De ECB heeft haar goedkeuring gegeven aan het aandeleninkoopprogramma, dat zal worden uitgevoerd binnen de grenzen van de bevoegdheid die op 23 april 2025 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verleend en in overeenstemming met de Verordening Marktmisbruik.



NLFI zal pro rata deelnemen aan de inkoop op basis van een belang van 30,5% via off-market transacties, met als doel dat het procentuele belang van NLFI in ABN AMRO niet zal oplopen.



ABN AMRO is een niet-discretionaire regeling met een financieel intermediair aangegaan voor de uitvoering van de inkoop op de openbare markt. ABN AMRO zal wekelijks een update van de voortgang van het programma geven via een persbericht en op de pagina Investor Relations van haar website: https://www.abnamro.com/en/home/information/share-buyback-programme

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)



Noot voor de Redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ABN AMRO Press Office: +31 (0)20-6282160, e-mail: jarco.de.swart@nl.abnamro.com.









Bijlage