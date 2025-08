Inbjudan til Alvotech presentation av bokslutskommunikén och rapporten för första halvåret 2025

REYKJAVIK, ISLAND (6 AUGUSTI, 2025) – Alvotech (NASDAQ:ALVO SDB), ett globalt biofarmaceutiskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av biosimilära läkemedel för patienter över hela världen, publicerar bokslutskommunikén för första halvåret som slutade den 30 juni 2025 den 13 augusti 2025 efter att de amerikanska marknaderna stängt. Resultaten presenteras i en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 CET (8:00 AM EDT) den 14 augusti 2025. Presentationen hålls på engelska och kommer finnas tillgänglig på vår hemsida.

Ljud från telefonkonferensen kommer att webbsändas och vara tillgängligt på Alvotechs investerarportal. Om du önskar delta via webcasten eller telefonkonferens gå in på nedan länk. https://investors.alvotech.com/events/event-details/q2-2025-earnings.

Webbsändningen kommer också att arkiveras och vara tillgänglig för uppspelning i 90 dagar efter evenemanget.

Om Alvotech

Alvotech är ett biofarmaceutiskt företag grundat av Robert Wessman och fokuserar uteslutande på utveckling och tillverkning av biosimilära läkemedel för patienter över hela världen. Alvotech strävar efter att bli en global ledare inom biosimilarer genom att leverera högkvalitativa, kostnadseffektiva produkter och tjänster, möjliggjord av en helt integrerad strategi och bred intern kompetens. Två biosimilarer, till Humira® (adalimumab) respektive Stelara® (ustekinumab) är redan godkända och lanserade på flera globala marknader. Den nuvarande utvecklingsportföljen omfattar nio tillkännagivna biosimilarkandidater som är avsedda för behandling av autoimmuna sjukdomar, ögonsjukdomar, osteoporos, luftvägssjukdomar och cancer. Alvotech har skapat ett nätverk av strategiska kommersiella partnerskap för att erbjuda global räckvidd och dra nytta av lokal expertis på marknader som inkluderar USA, Europa, Japan, Kina och andra asiatiska länder samt stora delar av Sydamerika, Afrika och Mellanöstern. Alvotech har bland annat följande kommersiella partners: Teva Pharmaceuticals, ett amerikanskt dotterbolag till Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (USA), STADA Arzneimittel AG (EU), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Storbritannien, Schweiz, Kanada, Australien och Nya Zeeland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Australien, Nya Zeeland, Sydafrika/Afrika), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kina), DKSH (Taiwan, Hongkong, Kambodja, Malaysia, Singapore, Indonesien, Indien, Bangladesh och Pakistan), YAS Holding LLC (Mellanöstern och Nordafrika), Abdi Ibrahim (Turkiet), Kamada Ltd. (Israel), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur och Saval (Latinamerika) samt Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Thailand, Vietnam, Filippinerna och Sydkorea). Varje kommersiellt partnerskap omfattar en unik uppsättning produkter och territorier. Om inte annat uttryckligen anges, friskriver sig Alvotech från ansvar för innehållet i periodiska rapporter, offentliggöranden och andra rapporter som görs tillgängliga av dess partners. För mer information, besök www.alvotech.com. Ingen information på Alvotechs webbplats ska anses utgöra en del av detta pressmeddelande.

FOR MER INFORMATION

Benedikt Stefansson, VP Investor Relations and Global Communication

alvotech.ir@alvotech.com



Besök gärna vår investerarportal och hemsida, eller följ oss på social media på LinkedIn, Facebook, Instagram och YouTube.