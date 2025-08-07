Elis poursuit sa stratégie de croissance en Irlande et annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de OCL

Saint-Cloud, le 7 août 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour acquérir 100 % de O.C.L. Laundry Services Limited (OCL) en Irlande. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles. OCL exploite une blanchisserie industrielle à Ballinrobe (comté de Mayo), dans l’ouest du pays, et fournit des services aux clients du secteur de l’hôtellerie. L’entreprise emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 17 millions d’euros en 2024.
