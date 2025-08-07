Lochem, 7 augustus 2025

Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2025

Volume stijgt naar 5,2 miljoen ton, winstgevendheid blijft onverminderd sterk

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers:

“De sterke ontwikkeling van onze resultaten in de afgelopen zes maanden bevestigt dat we op de juiste koers zitten. Met een doelgerichte uitvoering van onze strategie behouden en vergroten we onze marktposities. Mede dankzij de joint venture in Duitsland, die in maart is gestart, en de overname van Van Triest Veevoeders in september 2024, laten we een robuuste volumegroei zien. In Nederland versterken we ons marktaandeel in een krimpende markt, waardoor we de volumes autonoom goed op peil kunnen houden. In het Verenigd Koninkrijk, waar de reorganisatie is afgerond, laten we een buitengewone verbetering van de resultaten zien en ook in Polen is de performance sterk. Met de opstart van de productie van biologisch veevoer in onze nieuwe Duitse locatie in Fürstenau spelen we goed in op de stijgende vraag naar biologisch veevoer in deze markt.

Ook hebben we weer belangrijke stappen gezet in de uitvoering van onze duurzaamheidsagenda, waarbij de focus in het eerste halfjaar heeft gelegen op de CO 2 -reductie van onze eigen activiteiten en het verder uitbreiden van onze posities in reststromen om de circulariteit te stimuleren. De betrokkenheid en vindingrijkheid van alle ForFarmers-collega’s vormt hierbij een solide basis om onze missie ‘For the Future of Farming’ waar te maken.”

Kernpunten H1 2025

Het totaal volume is ten opzichte van H1 2024 met 21,3% toegenomen, met name gedreven door de overname van Van Triest Veevoeders en de consolidatie van de joint venture in Duitsland. Autonoom steeg het totaal volume met 2,4%.

Het mengvoervolume steeg met 5,4% en de autonome groei bedroeg 0,5%.

De brutowinst steeg met 16,8% naar €290,8 miljoen, alle clusters hebben aan deze stijging bijgedragen.

Onderliggende EBITDA en EBIT namen respectievelijk met 42,7% en 57,7% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De onderliggende nettowinst (toe te rekenen aan aandeelhouders ForFarmers) is met 46,3% gestegen naar €23,4 miljoen.

De netto kasstroom uit operationele activiteiten is sterk toegenomen tot €63,8 miljoen (H1 2024: €25,5 miljoen), waarmee een reductie van de nettoschuld heeft plaatsgevonden.

De ROACE op de onderliggende EBIT nam toe van 10,7% per 30 juni 2024 naar 14,3% per 30 juni 2025 (31 december 2024: 13,0%).

De reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk is afgerond en heeft tot een substantiële verbetering van de winstgevendheid geleid.

Lees en download het volledige persbericht op onze website.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

ForFarmers, Floor van Maaren: floor.vanmaaren@forfarmers.eu of +31 (0)573 28 88 00

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust langetermijnverdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een jaarafzet van circa 10 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.900 medewerkers. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem

T: +31 (0)573 28 88 00 – info@forfarmers.eu – www.forfarmersgroup.eu

Financiële kalender

6 november 2025: Operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2025

19 februari 2026: Publicatie jaarcijfers en jaarverslag 2025

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.