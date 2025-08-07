Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
07 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 06 August 2025 it had purchased a total of 83,257 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased83,257--
Highest price paid (per ordinary share)560.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)557.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)558.89p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,510,006 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,510,006.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
06-08-202516:24:55GBp226558.00XLONxeaNqNYgfGz
06-08-202516:24:40GBp67558.00XLONxeaNqNYgMdF
06-08-202516:24:40GBp154558.00XLONxeaNqNYgMdH
06-08-202516:24:25GBp27558.00XLONxeaNqNYgM$E
06-08-202516:24:25GBp14558.00XLONxeaNqNYgM$G
06-08-202516:24:25GBp207558.00XLONxeaNqNYgM$I
06-08-202516:24:10GBp135558.00XLONxeaNqNYgMBq
06-08-202516:24:10GBp67558.00XLONxeaNqNYgMBs
06-08-202516:24:00GBp15558.00XLONxeaNqNYgNZf
06-08-202516:24:00GBp107558.00XLONxeaNqNYgNZh
06-08-202516:24:00GBp415558.00XLONxeaNqNYgNZi
06-08-202516:24:00GBp223558.00XLONxeaNqNYgNZm
06-08-202516:23:29GBp26558.00XLONxeaNqNYgKYb
06-08-202516:23:29GBp390558.00XLONxeaNqNYgKYd
06-08-202516:23:29GBp137558.00XLONxeaNqNYgKYf
06-08-202516:22:59GBp30558.00XLONxeaNqNYgLWx
06-08-202516:22:59GBp75558.00XLONxeaNqNYgLWy
06-08-202516:22:59GBp621558.00XLONxeaNqNYgLW@
06-08-202516:22:59GBp194558.00XLONxeaNqNYgLWF
06-08-202516:22:59GBp273558.00XLONxeaNqNYgLZr
06-08-202516:22:59GBp79558.00XLONxeaNqNYgLZC
06-08-202516:22:59GBp143558.00XLONxeaNqNYgLZE
06-08-202516:22:59GBp1,527558.00XLONxeaNqNYgLYy
06-08-202516:22:59GBp486558.00XLONxeaNqNYgLY@
06-08-202516:22:58GBp306558.00XLONxeaNqNYgLYV
06-08-202516:22:58GBp302558.00XLONxeaNqNYgLja
06-08-202516:22:58GBp293558.00XLONxeaNqNYgLjm
06-08-202516:21:00GBp357558.00XLONxeaNqNYgG4j
06-08-202516:20:57GBp1,146557.50XLONxeaNqNYgGDZ
06-08-202516:20:49GBp353557.50XLONxeaNqNYgGH8
06-08-202516:20:49GBp149557.50XLONxeaNqNYgGHA
06-08-202516:20:47GBp288558.00XLONxeaNqNYgGI9
06-08-202516:20:47GBp390558.00XLONxeaNqNYgGIB
06-08-202516:20:46GBp1,146558.00XLONxeaNqNYgGSx
06-08-202516:20:44GBp931558.50XLONxeaNqNYgGUe
06-08-202516:20:44GBp1,166558.50XLONxeaNqNYgGUg
06-08-202516:20:44GBp337558.50XLONxeaNqNYgGUi
06-08-202516:20:44GBp109558.50XLONxeaNqNYgGUk
06-08-202516:20:44GBp322558.50XLONxeaNqNYgGUm
06-08-202516:20:44GBp705558.50XLONxeaNqNYgGUs
06-08-202516:20:44GBp390558.50XLONxeaNqNYgGUu
06-08-202516:19:01GBp447558.50XLONxeaNqNYgVHA
06-08-202516:16:18GBp730558.50XLONxeaNqNYgRu5
06-08-202516:16:18GBp8558.50XLONxeaNqNYgRxb
06-08-202516:16:18GBp151558.50XLONxeaNqNYgRxd
06-08-202516:16:18GBp6558.50XLONxeaNqNYgRxZ
06-08-202516:14:29GBp710558.50XLONxeaNqNYgPBl
06-08-202516:14:29GBp1,146558.50XLONxeaNqNYgPBu
06-08-202516:11:10GBp19558.50XLONxeaNqNYg2dP
06-08-202516:11:09GBp1,146558.00XLONxeaNqNYg2cN
06-08-202516:05:24GBp285558.50XLONxeaNqNYgCY6
06-08-202516:05:24GBp90558.50XLONxeaNqNYgCYB
06-08-202516:05:24GBp133558.50XLONxeaNqNYgCYD
06-08-202516:05:24GBp231558.50XLONxeaNqNYgCYF
06-08-202515:51:42GBp1,736558.00XLONxeaNqNYhnG7
06-08-202515:47:11GBp1,560558.50XLONxeaNqNYhxsw
06-08-202515:47:09GBp239559.00XLONxeaNqNYhxmR
06-08-202515:47:09GBp556559.00XLONxeaNqNYhxmT
06-08-202515:47:09GBp1,146558.50XLONxeaNqNYhxpZ
06-08-202515:45:21GBp454559.00XLONxeaNqNYhv9B
06-08-202515:44:42GBp760559.00XLONxeaNqNYhcup
06-08-202515:44:42GBp32559.00XLONxeaNqNYhcur
06-08-202515:43:04GBp255559.00XLONxeaNqNYhavR
06-08-202515:43:04GBp2,113559.00XLONxeaNqNYhaug
06-08-202515:33:01GBp1,184559.00XLONxeaNqNYhfu7
06-08-202515:32:50GBp9559.00XLONxeaNqNYhfB9
06-08-202515:30:13GBp339559.00XLONxeaNqNYhLab
06-08-202515:30:13GBp56559.00XLONxeaNqNYhLad
06-08-202515:30:12GBp196559.00XLONxeaNqNYhLaA
06-08-202515:30:12GBp57559.00XLONxeaNqNYhLaF
06-08-202515:30:12GBp25559.00XLONxeaNqNYhLaG
06-08-202515:30:12GBp258559.00XLONxeaNqNYhLaI
06-08-202515:30:01GBp157559.00XLONxeaNqNYhLzu
06-08-202515:30:00GBp224559.00XLONxeaNqNYhLy5
06-08-202515:23:57GBp342559.00XLONxeaNqNYhTXs
06-08-202515:23:04GBp820559.00XLONxeaNqNYhQqW
06-08-202515:22:59GBp1,560559.00XLONxeaNqNYhQ$u
06-08-202515:22:44GBp215559.50XLONxeaNqNYhQ1t
06-08-202515:22:44GBp596559.50XLONxeaNqNYhQ1u
06-08-202515:22:44GBp482559.50XLONxeaNqNYhQ17
06-08-202515:22:44GBp109559.50XLONxeaNqNYhQ1F
06-08-202515:22:44GBp487559.50XLONxeaNqNYhQ1T
06-08-202515:22:44GBp596559.50XLONxeaNqNYhQ0e
06-08-202515:22:44GBp582559.50XLONxeaNqNYhQ0k
06-08-202515:22:43GBp118559.50XLONxeaNqNYhQ0x
06-08-202515:22:43GBp192559.50XLONxeaNqNYhQ03
06-08-202515:22:43GBp329559.50XLONxeaNqNYhQ05
06-08-202515:22:43GBp139559.50XLONxeaNqNYhQ0C
06-08-202515:22:43GBp596559.50XLONxeaNqNYhQ0E
06-08-202515:22:43GBp148559.50XLONxeaNqNYhQ0P
06-08-202515:22:43GBp596559.50XLONxeaNqNYhQ0R
06-08-202515:22:43GBp2559.50XLONxeaNqNYhQ3m
06-08-202515:22:43GBp5559.50XLONxeaNqNYhQ3o
06-08-202515:22:43GBp7559.50XLONxeaNqNYhQ3q
06-08-202515:22:43GBp2559.50XLONxeaNqNYhQ3s
06-08-202515:22:43GBp5559.50XLONxeaNqNYhQ3u
06-08-202515:22:43GBp22559.50XLONxeaNqNYhQ3w
06-08-202515:22:43GBp190559.50XLONxeaNqNYhQ3y
06-08-202515:22:43GBp182559.50XLONxeaNqNYhQ3@
06-08-202515:22:43GBp231559.50XLONxeaNqNYhQ30
06-08-202515:22:43GBp5559.50XLONxeaNqNYhQ32
06-08-202515:22:43GBp231559.50XLONxeaNqNYhQ34
06-08-202515:18:35GBp471559.50XLONxeaNqNYh7BH
06-08-202515:18:35GBp108559.50XLONxeaNqNYh7BJ
06-08-202515:18:32GBp360559.50XLONxeaNqNYh7Mb
06-08-202515:18:32GBp62559.50XLONxeaNqNYh7Md
06-08-202515:18:32GBp196559.50XLONxeaNqNYh7MZ
06-08-202515:18:32GBp9559.50XLONxeaNqNYh7Mi
06-08-202515:18:32GBp476559.50XLONxeaNqNYh7Mk
06-08-202515:18:32GBp912559.00XLONxeaNqNYh7Mr
06-08-202515:17:09GBp888559.50XLONxeaNqNYh59J
06-08-202515:08:01GBp735559.50XLONxeaNqNYasXH
06-08-202515:08:01GBp26559.50XLONxeaNqNYasXJ
06-08-202515:08:01GBp265559.50XLONxeaNqNYasXL
06-08-202515:08:01GBp163559.50XLONxeaNqNYasXN
06-08-202515:01:30GBp230558.50XLONxeaNqNYa$xy
06-08-202514:59:51GBp708558.00XLONxeaNqNYawyn
06-08-202514:59:51GBp35558.50XLONxeaNqNYawyt
06-08-202514:59:51GBp396558.50XLONxeaNqNYawyv
06-08-202514:59:50GBp2,186558.50XLONxeaNqNYaw$2
06-08-202514:59:50GBp32558.50XLONxeaNqNYaw$4
06-08-202514:59:50GBp4,669558.50XLONxeaNqNYaw$6
06-08-202514:59:50GBp35558.50XLONxeaNqNYaw$8
06-08-202514:58:04GBp392558.50XLONxeaNqNYavfk
06-08-202514:38:56GBp351558.00XLONxeaNqNYaSdj
06-08-202514:38:01GBp34558.50XLONxeaNqNYaSRA
06-08-202514:38:01GBp310558.50XLONxeaNqNYaSQa
06-08-202514:38:01GBp15558.50XLONxeaNqNYaSQg
06-08-202514:38:01GBp60558.50XLONxeaNqNYaSQi
06-08-202514:38:01GBp728558.50XLONxeaNqNYaSQk
06-08-202514:29:25GBp569559.00XLONxeaNqNYa13Q
06-08-202514:28:26GBp222559.00XLONxeaNqNYaEBe
06-08-202514:27:27GBp325559.00XLONxeaNqNYaFF1
06-08-202514:26:42GBp249559.00XLONxeaNqNYaCmw
06-08-202514:26:42GBp54559.00XLONxeaNqNYaCmy
06-08-202514:26:42GBp75559.00XLONxeaNqNYaCm@
06-08-202514:26:42GBp338559.00XLONxeaNqNYaCm4
06-08-202514:26:42GBp351559.00XLONxeaNqNYaCmA
06-08-202514:26:42GBp1,618559.00XLONxeaNqNYaCmG
06-08-202514:25:18GBp422559.50XLONxeaNqNYaDAG
06-08-202514:25:18GBp735559.00XLONxeaNqNYaDAP
06-08-202514:20:00GBp14559.50XLONxeaNqNYbtXx
06-08-202514:20:00GBp14559.50XLONxeaNqNYbtXz
06-08-202514:10:44GBp124559.50XLONxeaNqNYb$IQ
06-08-202514:10:44GBp28559.50XLONxeaNqNYb$IS
06-08-202514:10:44GBp75559.50XLONxeaNqNYb$IU
06-08-202514:00:15GBp544559.00XLONxeaNqNYbaAU
06-08-202513:58:11GBp542559.50XLONxeaNqNYbY7i
06-08-202513:55:52GBp661559.50XLONxeaNqNYbWJU
06-08-202513:52:16GBp1,297560.00XLONxeaNqNYblQ@
06-08-202513:48:06GBp779560.00XLONxeaNqNYbhHm
06-08-202513:21:40GBp386559.50XLONxeaNqNYb5uw
06-08-202513:21:36GBp141560.00XLONxeaNqNYb51@
06-08-202513:21:36GBp329560.00XLONxeaNqNYb51y
06-08-202513:21:36GBp513560.00XLONxeaNqNYb514
06-08-202513:21:36GBp420560.00XLONxeaNqNYb516
06-08-202513:21:36GBp303560.00XLONxeaNqNYb518
06-08-202513:21:35GBp119560.00XLONxeaNqNYb50$
06-08-202513:21:35GBp515560.00XLONxeaNqNYb52m
06-08-202513:21:35GBp593560.00XLONxeaNqNYb5DM
06-08-202513:21:35GBp7560.00XLONxeaNqNYb5DO
06-08-202513:11:04GBp573559.50XLONxeaNqNYbAtR
06-08-202513:09:21GBp37559.50XLONxeaNqNYbBEf
06-08-202513:09:21GBp250559.50XLONxeaNqNYbBEj
06-08-202513:09:21GBp64559.50XLONxeaNqNYbBEl
06-08-202513:09:21GBp204559.00XLONxeaNqNYbBEo
06-08-202512:51:19GBp296560.00XLONxeaNqNYcww2
06-08-202512:51:19GBp243560.00XLONxeaNqNYcww4
06-08-202512:45:11GBp194560.00XLONxeaNqNYcdmX
06-08-202512:44:12GBp170560.00XLONxeaNqNYcaWf
06-08-202512:44:12GBp24560.00XLONxeaNqNYcaWh
06-08-202512:30:42GBp268559.50XLONxeaNqNYcgwm
06-08-202512:29:43GBp229559.50XLONxeaNqNYchmz
06-08-202512:29:43GBp315559.50XLONxeaNqNYchm$
06-08-202512:28:39GBp622560.00XLONxeaNqNYceWv
06-08-202512:01:52GBp404559.50XLONxeaNqNYc2Yk
06-08-202512:01:52GBp33559.50XLONxeaNqNYc2Ym
06-08-202512:01:52GBp114559.50XLONxeaNqNYc2Yo
06-08-202512:01:52GBp9559.50XLONxeaNqNYc2Yq
06-08-202512:01:52GBp566559.50XLONxeaNqNYc2jo
06-08-202512:01:52GBp18559.50XLONxeaNqNYc2jq
06-08-202512:01:52GBp293559.50XLONxeaNqNYc2js
06-08-202512:01:52GBp40559.50XLONxeaNqNYc2ju
06-08-202511:58:11GBp185559.00XLONxeaNqNYc11@
06-08-202511:58:02GBp14559.00XLONxeaNqNYc1B7
06-08-202511:45:00GBp779559.00XLONxeaNqNYdqth
06-08-202511:45:00GBp10559.00XLONxeaNqNYdqtj
06-08-202511:39:41GBp180559.00XLONxeaNqNYdmWL
06-08-202511:36:06GBp595559.50XLONxeaNqNYd$cY
06-08-202511:33:20GBp591560.00XLONxeaNqNYdzuW
06-08-202511:24:46GBp533560.00XLONxeaNqNYddKW
06-08-202511:24:46GBp333560.00XLONxeaNqNYddKl
06-08-202511:24:46GBp138560.00XLONxeaNqNYddKn
06-08-202511:24:46GBp364560.00XLONxeaNqNYddKz
06-08-202511:24:46GBp342560.00XLONxeaNqNYddKC
06-08-202511:24:46GBp138560.00XLONxeaNqNYddKE
06-08-202511:24:46GBp363560.00XLONxeaNqNYddNw
06-08-202511:18:12GBp77559.50XLONxeaNqNYdWAW
06-08-202511:18:12GBp388559.50XLONxeaNqNYdWAY
06-08-202511:11:53GBp32559.00XLONxeaNqNYdgce
06-08-202511:11:53GBp209559.00XLONxeaNqNYdgcx
06-08-202511:09:58GBp11558.50XLONxeaNqNYdh@6
06-08-202511:09:58GBp3558.50XLONxeaNqNYdh@8
06-08-202511:09:58GBp45558.50XLONxeaNqNYdh@A
06-08-202511:09:58GBp147558.50XLONxeaNqNYdh@C
06-08-202511:09:01GBp463557.50XLONxeaNqNYdekq
06-08-202511:08:03GBp14557.50XLONxeaNqNYdeIP
06-08-202511:08:03GBp27557.50XLONxeaNqNYdeIR
06-08-202511:05:54GBp371558.00XLONxeaNqNYdM7w
06-08-202511:00:22GBp305557.50XLONxeaNqNYdGWO
06-08-202510:59:37GBp107557.50XLONxeaNqNYdGOC
06-08-202510:59:37GBp146557.50XLONxeaNqNYdGOE
06-08-202510:59:37GBp45557.50XLONxeaNqNYdGOG
06-08-202510:59:37GBp105557.50XLONxeaNqNYdGOI
06-08-202510:52:06GBp370558.00XLONxeaNqNYdRql
06-08-202510:52:01GBp14558.00XLONxeaNqNYdR$h
06-08-202510:48:19GBp234558.00XLONxeaNqNYd6sc
06-08-202510:47:57GBp139558.00XLONxeaNqNYd63z
06-08-202510:45:50GBp293558.00XLONxeaNqNYd4xh
06-08-202510:43:02GBp12558.00XLONxeaNqNYd2Bv
06-08-202510:43:02GBp2558.00XLONxeaNqNYd2Bx
06-08-202510:43:02GBp29558.00XLONxeaNqNYd2Bz
06-08-202510:41:17GBp31559.00XLONxeaNqNYd0f1
06-08-202510:41:17GBp140559.00XLONxeaNqNYd0fz
06-08-202510:41:17GBp177559.00XLONxeaNqNYd0f$
06-08-202510:32:01GBp299558.50XLONxeaNqNYd8iW
06-08-202510:32:01GBp130558.50XLONxeaNqNYd8jU
06-08-202510:31:39GBp301559.00XLONxeaNqNYd8$e
06-08-202510:23:02GBp275560.00XLONxeaNqNYWmad
06-08-202509:56:01GBp444560.00XLONxeaNqNYWehO
06-08-202509:20:09GBp272560.00XLONxeaNqNYWBu6
06-08-202509:14:44GBp388560.00XLONxeaNqNYXqzv
06-08-202509:12:35GBp409560.00XLONxeaNqNYXoab
06-08-202509:11:48GBp12560.00XLONxeaNqNYXoEZ
06-08-202508:33:58GBp437560.00XLONxeaNqNYXIPu
06-08-202508:33:58GBp34560.00XLONxeaNqNYXIPw

Recommended Reading

  • August 06, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    Transaction in own shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36006 August 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    Transaction in own shares
  • August 05, 2025 09:21 ET | Source: OSB GROUP PLC
    Holding(s) in Company

    TR-1: Standard form for notification of major holdings 1. Issuer Details ISIN GB00BLDRH360 Issuer Name OSB GROUP PLC UK or Non-UK Issuer UK 2. Reason for Notification An acquisition or disposal of...

    Read More
    Holding(s) in Company