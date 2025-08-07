Halvårsrapport 2025 (kun på engelsk)





Vedhæftet halvårsrapport 2025 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Vi har haft et stærkt første halvår, hvor vi konsekvent har gennemført operationelle forbedringer og samtidig haft en vellykket lancering af Gemini samarbejdet. Vores nye Øst-Vest netværk har hævet barren for rettidighed og sat nye standarder i industrien. Det har været en vigtig drivkraft bag volumenvæksten og de solide resultater i vores Ocean-forretning. På trods af et volatilt marked og historisk usikkerhed omkring verdenshandlen, er efterspørgslen forblevet høj, og vi har formået at tilpasse forretningen hurtigt og smidigt. Mens vores kunder navigerer gennem komplekse udfordringer, fastholder vi fokus på at hjælpe dem med at bygge stærkere og mere fleksible forsyningskæder, der ikke blot gør dem i stand til ikke at håndtere forstyrrelser – men vokse gennem dem.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521



