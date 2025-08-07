SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 7. februar frem til 6. august 2025. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 4. til 6. august foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 89.332 1.053.372.260 4 august 2025 400 12.732,9500 5.093.180 5 august 2025 400 12.929,8750 5.171.950 6 august 2025 337 13.138,5757 4.427.700 Total 4.-6. august 2025 1.137 14.692.830 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 90.469 1.068.065.090 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 506.023 6.048.047.558 4 august 2025 2.004 12.827,3278 25.705.965 5 august 2025 2.004 13.033,5354 26.119.205 6 august 2025 1.689 13.237,8952 22.358.805 Total 4.-6. august 2025 5.697 74.183.975 Køb fra Familiefonden* 745 13.021,6389 9.701.121 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 512.465 6.131.932.654

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 90.469 A-aktier og 617.423 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,47% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

Den tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet påbegyndt den 7. februar 2025 er dermed afsluttet den 6. august 2025.

København, 7. august 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





