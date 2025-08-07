IBA : Publication des résultats du premier semestre 2025 et conférence web

La conférence sur les résultats des six premiers mois de 2025 aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 15h00, heure de Bruxelles

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 7 août 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A le leader mondial des technologies d’accélération de particules, annonce qu’elle publiera ses résultats financiers consolidés du premier semestre le jeudi 28 août 2025 à 7h00, heure de Bruxelles.

Informations relatives à la conférence

La direction du Groupe IBA présentera les résultats des six premiers mois de l’année 2025 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le jeudi 28 août 2025 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco. Pour assister à ce webcast, veuillez-vous inscrire via ce lien. Il est recommandé de compléter le formulaire d’inscription au moins 15 minutes avant le début de la session.

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/iba-half-year-2025-results-presentation-and-press-release peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez lire la marche à suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Thomas Pevenage

Investor relations

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

